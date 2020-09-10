Феттель — в «Астон Мартин» с мечтой о титуле. Но не ждёт ли его унылый закат карьеры?

Себ рискует в надежде стать чемпионом в 2022 году. На самом деле, другого выбора у него не было.

Феттель переходит в «Рейсинг Пойнт» (со следующего года — «Астон Мартин»). О контракте немца с этой командой говорили уже несколько месяцев — едва ли не сразу после объявления о его уходе из «Феррари». Он окажется в команде с большими ресурсами и поддержкой бренда мирового уровня, однако получит ли он то, чего хочет — шанс бороться за победы и титулы?

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Не так страшен «Рейсинг Пойнт», как его малюют

«Рейсинг Пойнт» наделал много шуму ещё на зимних тестах, когда выяснилось, что RP20 — почти точная копия прошлогоднего «Мерседеса». Команде предрекали борьбу за подиумы, и на первых этапах «розовые Мерседесы» действительно были в числе быстрейших машин на трассе — в Венгрии Стролл и Перес и вовсе квалифицировались на третьем и четвёртом местах, уступив лишь чёрным «Мерседесам». Кроме того, великолепное третье место в квалификации Гран-при 70-летия занял Нико Хюлькенберг, едва знакомый с этим автомобилем, а в Барселоне Перес и Стролл стартовали четвёртым и пятым.



При этом ни в одной из этих гонок «Рейсинг Пойнт» дотянуться до подиума так и не удалось. Где-то не хватило темпа на длинных отрезках, где-то не сработали тактические решения, а недавний этап в Спа и вовсе обернулся разочарованием — грозная RP20 не смогла выйти в третий сегмент на «медиуме», а в гонке пилоты с трудом выцарапали три очка. В Монце всё-таки удалось приехать на подиум, но лишь благодаря Шарлю Леклеру, разворотившему защитные барьеры в «Параболике» и спровоцировавшему красные флаги.



Пример «Рейсинг Пойнт» показывает, что скопировать чужую машину недостаточно, чтобы регулярно приезжать на подиумы. Для стабильно высоких выступлений нужны инженеры, которые знают свой автомобиль до последнего болтика и способны разобраться, какие изменения настроек ему нужны в случае проблем. Гран-при Бельгии, на котором Пересу и Строллу не хватало темпа с самих тренировок, показал, что в «Рейсинг Пойнт» далеко не всегда могут решить проблемы со своей машиной. И это при том, что в прошлые годы «Спа-Франкоршам» была одной из наиболее успешных трасс для команды.

Лэнс Стролл на Гран-при Бельгии Фото: Getty Images

Впрочем, не будем драматизировать. Несмотря на то, что в двух последних гонках «Рейсинг Пойнт» уступал «Рено» (в Бельгии) и «Макларену (в Италии), это ещё не значит, что в Сочи и на «Нюрбургринге» они снова будут позади. Но если всё-таки и там «розовые Мерседесы» будут уступать другим середнякам, значит, в команде что-то делают не так.

В следующем сезоне почти наверняка «Рейсинг Пойнт» — то есть уже «Астон Мартин» — сделает шаг назад. Формально машины останутся прежними, однако определённые доработки предписаны регламентом: будут запрещены прорези в задней части днища, ограничены размеры воздуховодов задних тормозов, а также уменьшен размер вертикальных плоскостей диффузоров. Предполагается, что это приведёт к уменьшению прижимной силы на 10%. Далеко не факт, что с этой задачей в команде Стролла справятся лучше, чем инженеры «Рено» и «Макларена». К тому же базой окажется уже позапрошлогодний «Мерседес».



Кроме того, в июне стало известно, что открытие новой базы команды перенесено на август 2022 года, то есть новую машину — под регламент сезона-2022 — «Астон Мартин» будет создавать на нынешних, созданных ещё «Форс Индия», относительно скромных мощностях.

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И зачем это Феттелю?

«Для меня это будет новым приключением, и я невероятно горд заявить, что в 2021 году стану гонщиком „Астон Мартин“, — сказал Феттель в заявлении о своём переходе. — Меня впечатлили результаты команды в этом сезоне, и я верю, что у неё яркое будущее. Энергия Лоуренса Стролла вдохновляет, и я верю, что вместе мы сможем создать нечто особенное. Я по-прежнему очень люблю Формулу-1, и моей единственной мотивацией остаётся возможность бороться в первых рядах. Добиться этого с „Астон Мартин“ — большая честь».



Если говорить откровенно, выбора у Феттеля не было — либо он переходит в «Рейсинг Пойнт»/«Астон Мартин», либо покидает Формулу-1. Себ выбрал первый вариант, и его можно понять: уходить из чемпионата ему пока рано. Возможно, немец немного преувеличивает успехи «Рейсинг Пойнт» в этом сезоне, однако его главная цель — оказаться в сильной команде в 2022 году, когда машины изменятся кардинальным образом.



Главным отличием новых машин станет более широкое использование граунд-эффекта — задняя ось автомобиля будет генерировать огромную прижимную силу, что в целом компенсирует отсутствие аэродинамических элементов по корпусу шасси. Другими словами: задняя часть автомобиля в теории будет очень стабильной, а именно такая машина «Ред Булл» принесла Себу четыре титула. Главной же проблемой «Феррари» (в аэродинамике) эксперты называют нестабильность именно задней части — возможно, отчасти именно это провоцировало ошибки Феттеля и ударило по уверенности гонщика за рулём.

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр и владелец команды Лоуренс Стролл Фото: Charles Coates/Getty Images

При этом, если не считать наследия «Форс Индия», от которого команда постепенно избавляется, её перспективы выглядят неплохо. «Астон Мартин» — известный бренд, который может объединить вокруг себя других спонсоров, и даже если и нет — у Лоуренса Стролла достаточно средств, чтобы обеспечить деятельность команды и привлечь под её знамёна опытных инженеров.



Правда, есть и другой момент: напарником Феттеля станет сын владельца. Ради Лэнса его отец даже высадил из машины Серхио Переса, у которого был и контракт, и неслабые мексиканские спонсоры. То есть Стролл-младший явно не будет рассматриваться в команде как подносчик снарядов для немца, и не исключено, что время от времени именно Лэнс будет первым получать новинки. Сможет ли Себ выступать на максимуме в условиях, когда команда не считает его своим основным пилотом? С Леклером в «Феррари» не смог.

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С надеждой на 2022-й

Реформу технического регламента в сезоне-2022 инженеры Формулы-1 называют самой значительной революцией в истории чемпионата. За последние 12 лет в «Больших призах» уже были две достаточно большие реформы — в 2009 и 2014 годах, и оба раза они привели к кардинальным переменам в расстановке сил. В первом случае Феттелю повезло — «Ред Булл» благодаря успешному проекту Эдриана Ньюи в одно мгновение (по меркам вечности) превратился из середняка в доминирующую команду, а вот в 2014-м началась эра «Мерседеса».



Почти наверняка реформа 2022 года тоже изменит статус-кво в чемпионате, и пока никто не может знать, кому удастся вырваться вперёд, а кто — останется позади. Поэтому Феттель и переходит в «Астон Мартин» — он вовсе не собирается «доезжать» карьеру в команде-середняке, в теории у него действительно может появиться шанс снова стать чемпионом. Как и у Фернандо Алонсо, который возвращается в Формулу-1 в следующем году с тем же самым намерением: бороться за титул в 2022 году. Получится или нет — пока не знает никто.