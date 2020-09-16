7 самых необычных дрифт-каров RDS GP – от «Жигулей» до Flanker

Когда речь заходит о дрифте, на ум в первую очередь приходят различные модели BMW и заднеприводные «японцы». Но по всему миру есть немало не самых привычных для этой дисциплины автомобилей. Не стала исключением и Россия.

Lada Vesta: передний привод, который стал задним

Самую новую на сегодняшний день модель «АвтоВАЗа» привычнее видеть на трассах СМП РСКГ, где переднеприводный седан выступает сразу в двух классах, чем в дрифте, но тем не менее есть и такой проект в RDS GP. Естественно, что Lada Vesta для этого пришлось серьёзно доработать. Дрифтовый седан подготовила компания Clubturbo, которая изначально специализировалась на тюнинге отечественных автомобилей. Свои возможности фирма продемонстрировала на примере дрифтовой ВАЗ-2107, но затем потребовалось что-то более современное в качестве основы для нового дрифт-кара и выбор пал на Lada Vesta.

Впрочем, в отличие от «Жигицаря», о которой речь пойдёт дальше, от тольяттинского седана в итоге осталось достаточно много — например, кузов. Но что-то пришлось менять просто потому, что изначально узлы Lada не рассчитаны на те нагрузки, которые подразумевает дрифт. Поэтому под капотом поселился 740-сильный двигатель от Toyota, ряд узлов тоже от японского автопроизводителя, но немало и собственных решений. В частности, передняя подвеска полностью создана силами Clubturbo, задняя также изрядно доработана российскими специалистами и вообще ноу-хау в автомобиле много.

Работа над дрифтовой Lada Vesta началась в 2018 году и весь процесс разработки машины шёл в цифровом формате — сначала всё просчитывалось на компьютерной модели, а затем уже воплощалось в «железе». 2019-й стал для новинки тестовым годом, а к сезону RDS GP-2020 были учтены все недочёты и автомобиль преобразился. Полностью новая подвеска, новый двигатель и множество других нововведений сделали Vesta 2020 года намного лучше прошлогодней. Отмечает это и пилот Андрей Астапов, который выступает на дрифтовой Lada. Проект, по словам его создателей, будет развиваться, так что вскоре Lada Vesta может начать побеждать не только в кольцевых гонках, но и в дрифте.

Все говорят, что дрифт — модно и круто. Но как туда попасть и не облажаться? Главное — не разориться на первых этапах и получать кайф. Советы от пилотов.

BMW 3 Series (E92): Eurofighter с закисью азота

Если в российском дрифте есть автомобиль, который прекрасно знают и зарубежные фанаты управляемого заноса, то это купе BMW 3 Series поколения E92 по имени Eurofighter, на котором выступает его создатель Кристапс Блушс. Латышский пилот, известный не только как легенда дрифта, но и как создатель первоклассных дрифт-каров в мастерской HGK Motorsport, назвал свой автомобиль в честь истребителя Eurofighter Typhoon не только потому, что эта BMW в умелых руках легко разделывается с соперниками, но и из-за возможности машины в буквальном смысле выходить на форсаж.

Изначально команда работала с BMW, начав с «трёшки» в кузове E36, которую затем сменила на E46 и после нескольких лет выступлений на ней пришёл черёд следующего поколения модели. Особенностью модели является её двигатель — это культовый V8 семейства LS от GM, доработанный американской компанией Mast Motorsports. Эти моторы проверены временем, для них создано множество тюнинговых комплектующих, а атмосферный двигатель ещё и надёжнее, чем турбированные или компрессорные агрегаты — здесь только больше 7 литров рабочего объёма, высокооктановый бензин, воздух и… закись азота. Решение, которое знакомо по уличным гонкам в фильме «Форсаж» и использованию в дрэг-рейсинге, нашло своё применение и в дрифте.

По словам Кристапса, это самый простой способ получить прибавку в мощности — в базовом варианте двигатель, который сейчас стоит на Eurofighter для RDS GP, выдаёт 730 л.с., а впрыск азота позволяет получить дополнительные 120 л.с. При этом никаких дополнительных манипуляций со стороны Блушса для использования закиси не требуется — N2O подаётся в двигатель автоматически, когда выполняются три условия: обороты двигателя не менее 3500 об/мин, открытый минимум на 50% дроссель и включённая 4-я передача. Система простая и надёжная, но даже если что-то пойдёт не так, то всё равно в распоряжении пилота останется достаточно мощности, чтобы продолжить борьбу. Что и доказывает пример латыша из Lukoil Racing Drift Team, который на своём первом же этапе RDS в 2020 году сразу же приехал на подиум.

Старт сезона в российском дрифте. Самые эффектные фото с RDS Moscow Cup

ВАЗ-2105: «Жигацарь» как символ российского дрифта

История ещё одной отечественной машины в RDS GP началась с ралли-спринтов, где стартовал Фёдор Воробьёв. При этом самому пилоту всегда нравилось ездить в управляемом заносе. Неудивительно, что когда появились первые дрифтовые чемпионаты, то ВАЗ-2105 стал появляться и там. Постепенно машина эволюционировала и за более чем 10 лет превратилась в самые известные «Жигули» в России — проект «Жигацарь», которым владелец занимается практически всю свою жизнь, стал символом отечественного дрифта.

От стандартной «пятёрки» в машине, конечно, кое-что осталось, но и узлов и агрегатов от других автомобилей, а также уникальных кастомных решений в проекте предостаточно. С учётом того, что случались аварии (хочется верить, что последней из них стал крэш в Рязани на этапе 2020 года), «Жигацарь» сменила кузов, сам Фёдор Воробьёв, представляющий сейчас Fresh Auto Drift, менял команды, что сказывалось на ливрее машины, но до сих пор в ней сохранились некоторые элементы от той самой первой версии спортивной ВАЗ-2105, с которой всё начиналось. Сейчас почти 800-сильные «Жигули» и харизматичный пилот известны всем, кто хоть что-то слышал о дрифте. И эта история не заканчивается — изменять ВАЗ-2105 Фёдор Воробьёв не собирается, так что «Жигацарь», которая буквально купается в народной любви на каждом этапе RDS GP, ещё заявит о себе.

Автомобильная капоэйра. Чем дрифт круче Формулы-1 РДС потеснила Формулу-1 на «Сочи Автодроме». В каких моментах чемпионат по дрифту превзошёл Ф-1 и что интересного было на четвёртом этапе?

Flanker F: российский суперкар для гонок и дорог

В России уже была попытка создать отечественный суперкар, но история Marussia Motors закончилась бесславно. А вот жизненный путь Flanker F выглядит куда более перспективно, поскольку уникальная модель, созданная ddKaba (он же Сергей Кабаргин), вышла на финишную прямую и уже до конца 2020 года может быть сертифицирована как автомобиль для дорог общего пользования. Уже получен VIN-номер автопроизводителя, пройдены все испытания НАМИ и осталось только дождаться завершения всей бумажной бюрократической волокиты, чтобы Flanker F с полным правом мог выезжать не только на дрифт, но и на обычные дороги.

История этого необычного автомобиля началась несколько лет назад, когда ddKaba решил построить суперкар по собственному проекту. С тех пор 600-сильное переднемоторное купе не просто превратилось из абстрактной идеи во вполне реальный автомобиль, но и непрерывно эволюционирует на основе полученного при участии в RDS GP опыта. С каждым выездом на трассу Flanker F (к слову, это ещё один «авиационный» спорткар в российском дрифте после Eurofighter Кристапса Блушса, потому что Flanker F — это кодовое обозначение НАТО российского экспериментального сверхманевренного истребителя Су-37) множит число поклонников как пилота, так и его детища. И, похоже, у Zenvo ST1 появится достойный конкурент из России — датская компания в своё время отказалась от предложения построить суперкар совместно с ddKaba, так что сейчас её модели придётся соперничать и с Flanker F.

«Взгляды мужчин меня не раздражают». Всё о грид-гёрлз в автоспорте Как выглядит работа грид-гёрл изнутри? Читаем интервью и, конечно же, смотрим фото.

Toyota Altezza: с «сердцем» от Honda

В дрифте в порядке вещей является использование в спортивных машинах узлов и агрегатов от других автопроизводителей, поэтому-то мы и видим «Жигули» с мотором Toyota, BMW с двигателем General Motors. Но весьма редко под капотом Toyota можно встретить не просто другой силовой агрегат, а двигатель от японского конкурента в лице Honda. Тем интереснее проект Магомеда Омарова, который выступает в RDS GP на культовой для дрифта Toyota Altezza, но оснащённой двигателем Honda семейства K24. Как пояснил сам пилот, для него принципиально было использование именного 4-цилиндрового мотора — компактного, лёгкого, который можно было бы оптимально расположить в автомобиле. Идеальным кандидатом стало «сердце» Honda.

Сейчас дрифтер продолжает совершенствовать свою машину, поскольку с начала строительства до первого выезда прошло всего 8 месяцев и пока излечить все «детские болезни», характерные для новой техники, не удалось. Но с каждым выездом 750-сильный дрифт-кар едет всё уверенней, поэтому не за горами момент, когда автомобиль станет ещё мощнее (цель 800-850 л.с.) и надёжнее и сможет в полной мере показать, на что способен необычный тандем Toyota и Honda.

«Если трассу в Сочи обрежут, это конец». Что происходит в русских гонках? Глава команды B-TUNING Андрей Севастьянов — о ревности к дрифту, реформах в РСКГ и том, переедет ли Формула-1 в Санкт-Петербург.

BMW 3 Series (E46)/Nissan Stagea: «сараи», что валят боком

В дрифте правят бал купе и седаны, хэтчбеки — редкость, а уж универсалы — и подавно. Что, впрочем, не мешает выступать в российской дрифт-серии сразу паре «сараев», которые ассоциируются с чем угодно, но точно не со сжиганием покрышек в управляемом заносе. Одним из самых известных автомобилей в RDS GP является универсал BMW 3 Series в кузове E46 Аркадия Пучинина.

Машина была выбрана по весьма прозаической причине — такой ни у кого не было, что позволяло легко выделиться среди всех участников российского дрифта. С тех пор своему немецкому универсалу пилот не изменяет и 500-сильный BMW, стилизованный под служебные автомобили Департамента полиции Нью-Йорка (есть даже проблесковые маячки, которые Аркадий включает во время заезда!) с 2014 года непременно присутствует на этапах RDS GP. Как вспоминает Пучинин, в те годы дрифт был больше шоу, чем спортом, поэтому такая машина идеально вписывалась в такую концепцию, а с тех пор к автомобилю пилот привык и не собирается его ни на что менять.

Но теперь «полицейский» BMW команды A-Motorsport не одинок в российском дрифте, поскольку Илья Фёдоров построил свой универсал, взяв за основу огромный Nissan Stagea. В начале 2010-х пилот, который ранее ездил на таком автомобиле в обычной жизни, задумался над тем, чтобы построить универсал для дрифта.

«Исходник» был куплен пять лет назад, а затем начался неспешный процесс строительства дрифтовой Stagea — к сезону-2020 машину подготовили, но, как отмечает сам Илья, пока это скорее тестовый вариант. Мотор недостаточно мощный, автомобиль ещё слишком тяжёлый, подвеска не отвечает всем запросам Фёдорова, так что эти три области ключевые, над которыми пилот планирует работать в межсезонье. Но перспективы у машины хорошие — технически во многом она унифицирована с другими моделями Nissan, что позволит довести универсал до победных кондиций. Тем более что 400-сильная Stagea уже принесла своему пилоту 2-е место на RDS Moscow Cup-2020.

Головня выиграл 4-й этап RDS GP в Мячково

Nissan 370Z: не BadAss, а BadAss VR-Z

Известным поклонником Nissan в российском дрифте является и Аркадий Цареградцев. Один из самых узнаваемых пилотов, который славится своим ярким дрифтом и не менее яркими автомобилями, в последние годы выступал на Nissan Skyline GT-R R34 по прозвищу BadAss, к 2020 году построил новое купе BadAss VR-Z, в основу которого лёг редкий для России спорткар Nissan 370Z. Как пояснил сам Аркадий, модель была выбрана за счёт своей удачной конструкции — базовое купе само по себе хорошо подходит для дрифта, а уж доработанный автомобиль и подавно.

Результаты говорят сами за себя. Сев за руль 370Z, Цареградцев выиграл 3 квалификации RDS GP подряд. Пока до побед 800-сильная двухдверка своего пилота не довезла, поскольку у абсолютно новой машины нет-нет да и появятся какие-то технические проблемы, но сам пилот уверен — все трудности силами команды «Одержимые Моторспорт» будут преодолены и BadAss VR-Z станет достойным преемником победоносного BadAss. Ну а пока купе с эксклюзивным обвесом и яркой ливреей неизменно притягивает взгляды всех, кто оказывается в техпарке RDS GP. Впрочем, любоваться машиной можно не только внешне в статике, но и когда она выезжает на трассу. Если, конечно, вы сможете что-то разглядеть в клубах дыма от горящей резины, которые неизменно сопровождают каждый проезд выдающегося во всех отношениях автомобиля команды Fail Crew Darkside.

Не исключено, что в RDS GP до конца 2020 года появится и ещё одна интересная машина — первая дрифтовая GR Supra, над которой работает Никита Шиков (строят купе, кстати, его напарники по команде — Кристапс Блушс и HGK Motorsport в Латвии и Алексей Головня и Chepa Racing в Украине). Один готовый дрифт-кар на базе модели A90 уже есть в России, но сесть за руль спорткара собственной постройки японец Дайго Сайто пока не может — пандемия коронавируса мешает пилоту Aimol Racing приехать на этап российской дрифт-серии, поэтому пока любоваться его машиной приходится исключительно в паддоке. Но и без GR Supra, как видите, в RDS GP есть на что посмотреть и чему удивиться.