Тест. Помните, что было на Гран-при России Формулы-1 — 2019?

Впереди вторая половина сезона Формулы-1, стартующая в России этапом на «Сочи Автодроме» с 25 по 27 сентября. А вы помните, что было в Сочи год назад, а также историю других Гран-при из концовки чемпионата?
Календарь Формулы-1 в этом году получился максимально необычным, в него вернулись гонки в Имоле, Стамбуле и на «Нюрбургринге», впервые пройдут Гран-при в Портимане и на «овальной» версии трассы в Сахире. Поэтому помимо вопросов про российский этап мы решили проверить, хорошо ли вы знаете другие трассы и Гран-при, которые в сезоне-2020 напрямую связаны с Формулой-1. Иногда будет легче, иногда — сложнее. Погнали!
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке: Хорошо ли вы помните Гран-при России — 2019 и историю других гонок Ф-1?
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