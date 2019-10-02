Квят у пропасти, гусли для репортёров и внезапная Украина. Истории с ГП России

То, чего не было в телетрансляциях из Сочи — включая лай Риккардо и аналитику по борщу.

Телевизионные трансляции Формулы-1 показывают только не всё, что в реальности происходит на Гран-при. И нет, мы не только про отсутствие в эфирах Карлоса Сайнса или странное игнорирование потрясающих сочинских обгонов в середине пелотона. В этом материале мы расскажем о ряде интересных историй или наблюдений, связанных с прошедшим уик-эндом на «Сочи Автодроме».

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Естественно, что все самые интересные моменты из традиционных групповых интервью с гонщиками попадают в новостные ленты. Однако во время таких встреч происходит немало забавных моментов, которые не слишком вписываются в формат. Например, отчаянно игнорирует этот самый формат Даниэль Риккардо. Такое ощущение, что австралиец каждый раз перед походом к журналистам придумывает что-то новое! Например, в четверг вдруг взял и начал лаять, а потом заявил, что до прихода в Формулу-1 был служебным полицейским псом. В субботу после квалификации Дэн внезапно запел. А когда пришёл в командный домик на интервью с корреспондентом «Чемпионата», то пять раз спрашивал у каждого по-французски «Как дела?» — с ним явно не соскучишься!



Кстати, сразу три российских СМИ (как минимум три!) сообщили, что у Даниэля запланирован ужин с резервным пилотом «Рено» Сергеем Сироткиным. Риккардо даже поинтересовался у нас, что ему заказать. Я порекомендовал шашлык, хоть и подчеркнул, что это не совсем русская кухня. Знакомые из «СМП Рейсинг» потом рассказали: шашлык действительно был продегустирован и более чем понравился. Ну а ужинали Дэн и Сергей, естественно, не вдвоём: там же были девушка Сергея Дарья, Роберт и Михаил Шварцманы, шеф «СМП Рейсинг» Дмитрий Саморуков и так далее. Было весело!

Но вернёмся к медиаколлам – была ещё парочка забавных историй. Например, во время встречи с Шарлем Леклером один из журналистов внезапно поприветствовал его «Чао, Себ!» При этом вопрос, конечно же, касался командной тактики на предыдущем этапе в Сингапуре.



Маленький прокольчик произошёл у Пьера Гасли: когда закончилась беседа с англоязычными корреспондентами, гонщик «Торо Россо» уже собрался уходить, как сотрудник пресс-службы остановила его словами: «Пьер, а как же французы!» Все посмеялись. Гасли, кстати, вполне приятен в общении. Видно, что психологически он восстановился после провальной первой половины сезона.



Ну а звание «допрос этапа» уходит к Дитеру Ренкену. Авторитетный журналист получил информацию, что Нико Хюлькенберг совсем скоро объявит о контракте с командой Формулы-Е «Махиндра». За время медиаколла Дитер, наверное, раз пять по-разному попросил Нико прокомментировать эти данные. Ну а когда закончилась английская часть общения и началась немецкая, то, конечно, Дитер не отказал себе в удовольствии вновь спросить про Ф-Е!

Хюлькенберг опроверг информацию, что скоро объявит о контракте

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Кстати, у нас тут нашёлся преемник Кими Райкконена в звании «кошмар журналиста». Если финн, как известно, говорит, тихо и мало (но последним хотя бы создаёт мемы), то Александер Албон говорит ещё тише! Я после гонки попробовал было расшифровать аудиозапись, но уже секунд через десять бросил эту затею. И потом обратил внимание, что и коллеги не очень-то охотно переслушивают рассказ Алекса…



А вообще надо сказать, что в лице Албона, Норриса, Расселла и так далее Формула-1 получила отличное обновление. Это то самое молодое поколение, будущее Ф-1, которое её освежает. Их взаимные шуточки, откровенные обсуждения друг с другом спорных и интересных эпизодов… Видно, что парни пока не зашорены, не загнаны в рамки – и что новое руководство Формулы-1 явно намекает командам, что не стоит превращать гонщиков в серых безликих роботов. Именно поэтому Ландо Норрис и дальше ведёт свои весёлые стримы и придумывает новые мемчики. Трудно было бы представить подобное в «Макларене» Рона Денниса…

«Хейтеры меня не волнуют». Король мемов Ф-1 – о себе, Маркелове и трассе в Сочи Бодрый новичок Формулы-1 Ландо Норрис – о том, что изменил бы на «Сочи Автодроме», о российских гонщиках и сезоне-2019.

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Если для всех гонщиков работа со СМИ началась утром в четверг, то Даниил Квят ещё в среду вечером отправился в «Скайпарк», чтобы попробовать себя в роли повара. Россиянин под руководством профессионального шефа успешно подготовил бараньи рёбрышки к жарке и потом сам продегустировал блюдо. Ну а уже после этого Даниил пошёл посмотреть на одну из главных достопримечательностей парка — аттракцион банджи-джампинг. Да, это когда тебя привязывают тросом и ты прыгаешь в пропасть.



К ужасу сопровождавшей россиянина пресс-атташе «Торо Россо» Фабианы Валенти, Квят объявил собравшимся, что готов прыгнуть! Надо было видеть тревогу в глазах Фабианы – она только успокоилась после того, как гонщик ничего не поранил, пока резал мясо. К счастью, россиянин всё-таки сослался на то, что плотно поужинал, и решил просто понаблюдать за другими смельчаками со стороны.

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл» Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.

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Веселье в Сочи было далеко не всегда. Например, максимально мрачным было воскресное общение с журналистами со стороны «Феррари». Я сам на него не попал, но коллеги Захарченко и Вершинин докладывали: всё максимально напоминало школьное собрание, на котором разбирали поведение нерадивых сорванцов. При этом не совсем ясно, в какой роли выступал Маттиа Бинотто – то ли классного руководителя, то ли старшего брата, который и сам провинился.



Кстати, этот пресс-подход ещё раз напомнил, насколько непостоянно расписание в Ф-1. У меня с утра была бумажка со временем всех интервью, но когда в 18:10 я подошёл к домику «Феррари», то обнаружил, что его уже активно разбирают. Выяснилось, что пресс-подход перенесли на двадцать минут вперёд и провели в домике ФИА – так что нужно держать руку на пульсе!

«Открытая война Феттеля и Леклера!». Иностранцы – о ГП России и переносе гонки Переносить ли Гран-при России в Санкт-Петербург, если Сочи спустя пять лет проводит Ф-1 на 500 процентов лучше?

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Но вообще в пресс-службе Гран-при России во главе с Татьяной Ривной большие молодцы – и вот такие бумажки со всеми временами создавали, и шатлы для журналистов организовывали, и даже дождевики раздавали (дождь, вовремя страшным прогнозам, пошёл лишь раз, да и то ночью).



Кстати, в этом году медиацентр «Сочи Автодром» был украшен различными предметами, связанными с Россией. На стенах были развешаны гусли, валенки, поварёшки, раскрашенные под хохлому, и так далее. Под предметами находились таблички с описанием на английском языке – отличная идея!

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Традиционный борщ для журналистов тоже, конечно же, был. Правда, с фасолью вместо мяса.

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Если журналисты могли изучать интересные предметы, не отходя от рабочих мест, то для простых болельщиков на первом этаже главной трибуны была организована художественная выставка «Королевские гонки». Отмечалось, что Все картины были написаны специально для российского этапа Формулы-1. Что ж, взглянуть было любопытно. Правда, я не совсем понял, почему на одной картине болид Ф-1 мчал по пустыне – что ж, художник так видит.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Ну и было забавно, что на ещё одной картине на обочине оказался не кто иной, как болид «Хааса» — привет Грожану!

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

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Парочка заметок про успешный для нас уик-энд Формулы-3. Во-первых, забавно вышло, что когда Роберт Шварцман вышел на подиум отпраздновать второе место в субботней гонке, а с ним – и чемпионский титул, то аккурат рядом с подиумом оказались два болида «Феррари» — их подвезли на внеплановую техническую проверку. Получилось символично, словно подошедший поздравить Роберта Маттиа Бинотто дал понять россиянину: будешь продолжать в том же духе, одна из этих красоток окажется твоей.



Кстати, на пресс-конференции журналисты «Чемпионата» уселись на первом ряду и внезапно получили максимально приятных соседей: рядом положили шлем Шварцмана, а на пол поставили его победный трофей и початую бутылку шампанского.

«О Формуле-1 говорить рано». Шварцман-старший — о сыне-чемпионе Отец чемпиона Формулы-3 — о прогрессе Роберта, одной ошибке с выбором команды и том, почему он за переезд Гран-при России.

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Увы, иногда жизнь формулического журналиста словно ставится на паузу: ты терпеливо ждёшь, пока какой-нибудь важный спикер освободится для интервью или заявления. Именно так было в субботу, когда на несколько вопросов СМИ готовился ответить Дмитрий Козак. Когда интервью всё-таки началось, то выяснилось, что далеко не всю прессу интересовала Формула-1: поначалу мы выслушали много интересного про перспективы российской автомобильной промышленности. Потом наконец-то пошли вопросы про Ф-1.



Очередной вопрос начинался вроде бы нормально: «Как вы можете оценить шансы на подписание Формулы…» — я уж подумал, что сейчас что-нибудь спросят про Квята, Сироткина, создание российской команды Ф-1 или что-то ещё. Не тут-то было: журналистка внезапно вырулила на украинскую тему и Формулу Штайнмайера! Ну а немножко удивившийся смене темы Козак моментально переключился и выдал что-то политкорректное.

К Козаку не поступали предложения о переносе Гран-при России в Санкт-Петербург

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Напоследок пара совсем коротких наблюдений, напрямую не связанных с Гран-при.



— Адлерские собаки настолько умны, что переходят дорогу только по зебрам;



— В заведении «Две пальмы» который год мы встречаем дневника бывшего пресс-атташе «Макларена» Мэтта Бишопа. Одно время мы искренне считали, что это он, а один раз даже заказали ‘We are the champions’ с примечанием — «Для любящих «Макларен». Увы, это всё-таки не Бишоп, но, возможно, к следующему году мы всё-таки решимся и подойти к двойнику, и рассказать о нём нынешнему главе пресс-службы Формулы-Е.