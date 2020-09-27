Горящую машину почему-то долго не начинали тушить — есть вопросы по безопасности.

Пугающая авария в Сочи: скорость под 300 и пожар. Гонку даже не смогли возобновить. Видео

«Сочи Автодром», принимающий гоночный уик-энд Гран-при России, продолжает жёстко карать гонщиков за ошибки. Спринтерская гонка Формулы-2 утром в воскресенье была прервана красными флагами после аварии с участием Джека Эйткена и Луки Гьотто.

Гран-при России: красный флаг в Формуле-2, трассу чинят к гонке Ф-1! LIVE Всё главное о российском этапе Формулы-1 — события на трассе, свежие новости и фото из Сочи.

Британец и итальянец вели борьбу за четвёртое место. Гьотто прошёл Эйткена на торможении ко второму повороту, британец успешно перекрестил трактории, после чего Лука стремился вновь опередить соперника по внешнему радиусу. Два пилота на скорости под 300 км/ч стали преодолевать знаменитый сочинский поворот «Омега». До какого-то момента болиды шли колесо в колесо, но в попытке во что бы то ни стало не пропустить Гьотто Эйткен допустил ошибку. Болид британца повело и начало выносить с внутренней траектории в сторону машины соперника. Отреагировать на действия Эйткена его конкурент уже не мог.

Машины соприкоснулись, и на огромной скорости машина Эйткена влетела в соперника, сломав на болиде Гьотто заднюю подвеску и отправив Луку в отбойник. Долетел до специальных защитных барьеров TechPro и автомобиль самого Эйткена.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Эйткен позднее в «твиттере» объяснил причины аварии: «Рад, что и я, и Лука в порядке. Маленький контакт между нами рагнее в том повороте привёл к заднему проколу на моей машине, после чего болид просто поехал прямо. Так бывает».

Отбойники самортизировали удар и спасли пилотов, которые сумели самостоятельно покинуть кокпиты. Это было особенно важно для Гьотто: его разбитый автомобиль загорелся, а российские маршалы как-то не торопились бежать в сторону аварии и начинать тушить пожар. Наверняка этот момент ещё будет отдельно разобран.

Должна ФИА понять и ещё один странный момент: как так вышло, что оба болида в итоге оказались за первым слоем защитных барьеров? Если бы отскочившие барьеры накрыли машину Гьотто, то в условиях пожара ситуация могла оказаться, мягко говоря, угрожающей…

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Гоночная дирекция, между тем, оценила масштабы повреждений защитных барьеров и пришла к выводу, что быстро их не восстановить. Таким образом гонку Формулы-2 решили не возобновлять. В соответствии с правилами результаты на два круга назад относительно вывешивания красных флагов, что привело к забавному итогу: несмотря на аварию, Эйткен и Гьотто сохранили четвёртое и пятое места.

Пилотам начислили половинные очки, так что победитель гонки Чжоу Гуаньюй набрал 7,5 баллов, а не 15. Мик Шумахер укрепил лидерство в общем зачёте — 191 очко против 169 у Каллума Айлотта. За третье место идёт острая борьба с участием четырёх пилотов, включая двух россиян: Цуноду, Лундгора, Шварцмана и Мазепина разделяют лишь семь очков.

Два финальных этапа сезона-2020 Формулы-2 пройдут в Бахрейне на двух разных конфигурациях трассы в конце ноября и начале декабря.