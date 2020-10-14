Полностью российский состав в американской команде Ф-1? И ещё три неожиданных слуха

До конца чемпионата остаётся шесть гонок, борьба за чемпионский титул практически угасла, однако составы на будущий год ещё не определены — даже Льюис Хэмилтон до сих пор не определился со своим будущим (хотя всё идёт к продлению контракта). Однако Гран-при Айфеля — успехи одних пилотов и успехи других — могут привести к кардинальным переменам в составах команд.

Пьер Гасли сбежит в «Рено»

Через два дня после Гран-при Айфеля в прессе появились слухи о том, что Пьер Гасли покинет «Альфа Таури» и со следующего сезона будет выступать за «Рено». Швейцарское издание Blick сообщает, что француз, недавно одержавший сенсационную победу на Гран-при Италии, общается с командой из Энстоуна — там якобы недовольны выступлениями Эстебана Окона.

Окон и правда проводит довольно средний сезон. Ему ни разу не удалось опередить Риккардо в сухой квалификации, так что он уже проиграл во внутрикомандной субботней дуэли, а в общем зачёте набрал вдвое меньше очков, чем напарник. Совсем уж грубых промахов у Эстебана не было, тем не менее раз за разом он смотрится тенью партнёра по команде.

Со следующего года «Рено» будет называться «Альпин», а её лидером станет Фернандо Алонсо, однако так ли эффективен будет Окон в качестве второго номера? Не повторит ли Эстебан, у которого, напомним, был годичный перерыв, судьбу Стоффеля Вандорна? Бельгиец потерял место в Формуле-1 после того, как ни разу за сезон не опередил Алонсо в квалификации. И если на рынке доступен другой француз, находящийся на пике формы, то почему бы не выбрать его? Вопрос в том, правда ли он доступен… По всей логике «Ред Булл» должен запросить серьёзную компенсацию, если вообще настроен расстаться с лидером сестринской команды.

По стопам: Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1 Немец уже готовится дебютировать в Формуле-1, но вскоре его примеру рассчитывают последовать сыновья Алези, Баррикелло и Монтойи.

Хюлькенберга возьмут в «Ред Булл»

Гонщиком дня на Гран-при Айфеля в минувшие выходные стал Нико Хюлькенберг. Немца неожиданно вызвали вместо заболевшего Лэнса Стролла, и несмотря на то, что перед стартом Нико проехал лишь десять кругов и стартовал последним, он занял восьмое место и принёс команде четыре очка. К слову, если бы не они, «Рейсинг Пойнт» в Кубке конструкторов находился бы ниже «Макларена».

Худшим же пилотом того дня стал Алекс Албон. Таец перешёл в «Ред Булл» год назад и лишь на недавнем Гран-при Тосканы впервые поднялся на подиум — Ферстаппен за тот же срок финишировал в топ-3 десять раз. И проблема не только в результатах: Алекс очень много уступает напарнику в квалификациях и время от времени совершает странные ошибки. Албон провёл в команде уже 20 Гран-при и пока смотрится немногим лучше Гасли — а ведь у француза было всего 12 гонок.

Кристиан Хорнер и Александер Албон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Албон — таец, а именно в Таиланд уходят корни напитка «Ред Булл». Рынок этой страны важен для марки, и потому сложно представить, что Матешиц избавится от ценного с маркетинговой точки зрения пилота. А вот понижение Алекса в «Альфа Таури» с приглашением на его место гонщика, находящегося в очевидно лучшей форме, кажется логичным шагом. Тем более на фоне недавних обещаний Хельмута Марко «по-настоящему» бороться за титул в следующем году.

Таким образом, не исключена следующая схема: новым напарником Макса Ферстаппена станет Нико Хюлькенберг, а Алекс Албон вернётся в Фаэнцу, где будет выступать в паре с дебютантом Юки Цунодой. С одной стороны, это даст ещё один шанс Албону — не исключено, что он прибавит, как и Гасли за последний год, а с другой — Алекс станет хорошим ориентиром для Цуноды. Правда, нынешним гонщикам «Альфа Таури» в этой схеме места нет — то есть Гасли как раз может отправиться в «Рено», а вот Даниил Квят останется без кокпита.

«Если честно, Албон был ужасен». СМИ — о новых провалах пилота «Ред Булл» и всей «Феррари» А Риккардо хоть и на подиуме, но может расстроиться: точно ли уход из «Рено» станет верным решением?

Шварцман и Мазепин в «Хаасе»

Последние два года «Хаас» находится в кризисе и уже второй год находится среди аутсайдеров. Ярко дебютировав в 2016-м и заняв пятое место Кубка конструкторов уже в свой третий сезон в Формуле-1, команда америанского бизнесмена постепенно откатилась на последние ряды стартовой решётки. Со стороны кажется, что отношения команды с пилотами (Грожан и Магнуссен выступают за «Хаас» с 2017-го) зашли в тупик, и Гюнтер Штайнер не скрывает, что рассматривает разные варианты состава команды.

По весьма настойчивым слухам, одну из вакансий займёт кто-то из дебютантов «Феррари», и скорее всего это будут либо Каллум Айлотт, либо Роберт Шварцман, поскольку Мику Шумахеру готовят место в «Альфа Ромео». Россиянин великолепно дебютировал в Формуле-2 и на длинной дистанции поначалу был быстрее всех. В последних этапах Роберту не везёт, уже три этапа ему не удаётся подняться на подиум, но если «Скудерия» верит в пилота, было бы логично перевести его в Формулу-1 в 2021 году — за год до кардинальной смены регламента, пока в гонках участвуют хорошо изученные нынешние шасси. Но в то же время это касается и Каллума Айлотта — у англичанина тоже три победы, но для него это уже второй сезон в серии.

Претендентом же на второй кокпит называют Никиту Мазепина. Его отец — основной владелец и председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин — в Сочи встречался с руководителем команды Гюнтером Штайнером. В этом году Никита превосходно смотрится в Формуле-2, и для него, как и для других дебютантов, было бы очень важно дебютировать в 2021-м.

Стоит, впрочем, учитывать, что если «Феррари» даст за своего пилота крупную скидку, то Джин Хаас решит, что вариант с Серхио Пересом и его (пусть и не такими крупными) спонсорами будет выгоднее. Тем более тогда команда избежит создания дуэта из двух новичков, да к тому же представляющих одну страну, что невыгодно с маркетинговой точки зрения.

Готов ли Шварцман к Формуле-1 и почему у него случился спад? Отвечает босс Роберта в Ф-2 Глава «Премы» — об успехах и неудачах россиянина, аварии Роберта с Миком Шумахером и недовольстве конкурентов в Сочи.

Перес уйдёт в «Уильямс»

Если договориться с «Хаасом» не получится, Серхио Перес, если верить СМИ, может оказаться в «Уильямсе». У команды уже есть подписанные с Расселом и Латифи контракты. При этом семья последнего щедро поддерживает команду, а Джордж — протеже «Мерседеса». У Серхио Переса, впрочем, тоже был контракт с «Рейсинг Пойнт», однако в следующем году его место займёт Себастьян Феттель.

Вопрос в том, захочет ли Перес продолжать карьеру в Формуле-1, выступая на машине, которая не только на подиум, но и даже в топ-10 заехать не может? Это может быть логично, если Чеко хочет во что бы то ни стало быть ближе к «Большим призам» перед переходом на новый регламент.

Серхио Пересу 30 лет, он выступает в Формуле-1 с 2011 года и восемь раз поднимался на подиум, но неудачный сезон в «Уильямсе» может похоронить его карьеру — и тем более не гарантирует ему ни места, ни конкурентоспособной машины в 2022 году.

Зато прямо сейчас Перес мог бы выигрывать гонки в серии IndyCar. Сейчас одной из звёзд этих гонок является Александер Росси, да и Маркус Эрикссон смотрится куда приличнее — в прошлом году швед даже поднялся на подиум в Детройте. Чеко же даже в IndyCar почти наверняка остался бы на виду и смог бы поддерживать связь с паддоком, чтобы при наличии хорошей возможности вернуться в Формулу-1 в 2022-м.