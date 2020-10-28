Формулу-1 накрывает волна лицемерия и морализаторства. Эдак личное мнение вообще запретят?

Мы живём в странное время. Вроде все в просвещённой Европе ценят и уважают демократические ценности, включая свободу слова, однако в последние годы борьба за свободы всевозможных слоёв общества начала приводить к неожиданным и просто пугающим последствиям: чуть ли не любое сколько-нибудь интересное и небанальное заявление вдруг может показаться кому-то оскорбительным и дискриминирующим. До поры до времени эта тенденция обходила стороной Формулу-1, но в 2020 году во многом с подачи Льюиса Хэмилтона чемпионат мира активно окунулся в политические и прочие общественное важные дебри. И тотчас началась ерунда. А как ещё назвать по-другому ситуацию, когда за неделю фактически на пустом месте возникло уже несколько однотипных скандалов? Напомним каждый из них.
Всё началось в прошлый четверг, когда стало известно о назначении Виталия Петрова на пост стюарда Формулы-1. Казалось бы, назначили и назначили, но нет: корреспондент The Sun откопал заявление Виталия «Чемпионату» месячной давности, в котором Петров не поддержал ряд акций Льюиса Хэмилтона и вдобавок ко всему выразил надежду, что Ф-1 не допустит ситуации, когда кто-нибудь из пилотов использует предстартовую церемонию для ЛГБТ-пропаганды.
В итоге Хэмилтон, британские журналисты и простые болельщики, не слишком-то разбирающиеся в русском языке и контексте, поспешили обвинить Виталия в самых разных грехах, но надо отдать должное ФИА: она технично отвергла все претензии. Федерация напомнила, что выбирает стюардов на основе их профессиональных качеств, а никакие этические нормы Виталий, естественно, нарушал.
Дальше — больше. О Петрове моментально забыли, как только в пятницу после столкновения с Лэнсом Строллом ругнулся Макс Ферстаппен, сгоряча обозвавший канадца «монголом». Спору нет, так себе высказывание — учитывая, что в Англии так обычно обзывают людей с синдромом Дауна. То есть Ферстаппен одним махом оскорбил и целую нацию, и людей с серьёзным недугом.
Но и здесь есть целый ряд нюансов, о которых побежавшие жаловаться на пилота почему-то забывают. Вообще-то Макс позволил себе ругательства в радиопереговорах с инженером, а не в интервью СМИ или личных соцсетях. Не «запиканную» версию заявления Ферстаппена почти никто не слышал: это могли сделать лишь обладатели подписки на F1 TV Pro, включившие камеру на болиде Макса — остальные узнали все-все слова, только специально загрузив ролик.
То есть фактически Макс матерился себе под нос, но протестующие специально нашли запись, чтобы послушать и уже после этого оскорбиться. Ей-богу, напоминает многие дела об оскорблении чувств верующих в России, когда в роли свидетелей или пострадавших выступают люди, якобы случайно наткнувшиеся на что-то неприятное в интернете. Если нынешние обвинители Ферстаппена избрали для себя подобный путь, бог им судья. Хотя и Максу, конечно, лучше сузить собственный запас ругательств (хотя, говорят, сейчас в Европе и слово «идиот» хотят причислить к числу недопустимых…)
Третьим обвиняемым стал Ландо Норрис. В воскресенье он во время гонки обматерил всё того же Стролла-младшего, но извинился сразу после финиша. Однако в тот же день британец ещё позволил себе усомниться в величии рекордов Льюиса Хэмилтона.
Когда пилота «Макларена» попросили прокомментировать 92-ю и рекордную победу коллеги, Норрис ответил — мол, а что здесь такого, у него машина-самовозка, в гонке нужно опередить только Боттаса и иногда Ферстаппена. Конечно, Ландо немного утрировал, но по сути вопроса с ним согласится огромное число болельщиков и даже экспертов. Тем удивительнее, что во вторник Норрис вдруг вышел в свои соцсети с извинениями. Ландо не написал, перед кем конкретно извиняется — просто отметил, что позволил себе лишнего. Но все поняли, что это была реакция именно на слова про Хэмилтона.
Почему Норрис так сделал, остаётся только гадать. Смелые небанальные слова не понравилось пресс-службе «Макларена»? Или немного обиделись в «Мерседесе», который будет поставлять команде Ландо моторы со следующего сезона? Или в соцсетях Норриса поднялся слишком большой хейт со стороны обидевшихся болельщиков Хэмилтона?
А знаете, что самое идиотское? Даже вот такое примирительное заявление Норриса устроило не всех! К нему в комментарии пришла малоизвестная темнокожая актриса Келечи Окафор и не много не мало обвинила Ландо в расизме! Мол, а чего это пилот не написал, что извиняется именно перед Хэмилтонм — раз так, то точно расист!
Если думаете, что на этом всё, то ошибаетесь. Среда принесла ещё одну ерунду в соцсетях. Четвёртым обвиняемым стал Пьер Гасли, который всего лишь дежурно прокомментировал в соцсетях новый контракт с «Альфа Таури» на 2021 год. Француз написал: «1 подиум и 1 победа означают, что мы продолжаем двигаться вперёд с парнями в «Альфа Таури». Сделаю всё возможное, чтобы принести успех этим ребятам».
Что не так? Возможно, вы уже угадали. Внештатному репортёру BBC Sport и автору портала The Race Клэр Коттингем отчаянно не понравилось использование слова «парни» — мол, в команде же есть и девушки. То, что далее в тексте есть и слово «ребята», Клэр не успокоило — мол, налицо очередной случай дискриминации по половому признаку.
«Когда он говорит «парни», то поддерживает культуру «клуба для парней», а Ф-1 им больше не является. Согласна, это маленькая деталь, но в вопросе инклюзивности это огромный шаг вперёд! Так что нет, я не перестану обращать на это внимание», — написала Коттингем.
Что ж, на фоне трёх предыдущих случаев этот хотя бы чуть более адекватен, хотя все равно идея цепляться к словам гонщиков в соцсетях выглядит странной. Что дальше? Им запретят выкладывать фото со стейками или пивом и писать хоть на какие-то темы, кроме гонок, чтобы не дай бог никого не оскорбить или не пропагандировать что-то неправильное? Это уже не свобода слова, а какой-то цифровой концлагерь.
К чему мы придём? Молодое поколение гонщиков, в число которых входит Норрис, откажется от собственной открытости и ввергнет Формулу-1 в стерильное состояние, когда самыми интересными высказываниями уик-энда станут «нам надо поработать над настройками» и «жду с нетерпением старта гонки». У нас будет 20 скучных биороботов, проявляющих себя на трассе, но не за её пределами — а то вдруг скажут какое-то «неправильное» слово и окажутся под огнём критики.
И это ещё Ф-1 не дошла до глупости NASCAR, где за дружеское обращение на стриме к другу-афроамериканцу Кайла Ларсона оставили без работы на целый год. Есть ощущение, что ещё несколько лет — и Формула-1 придёт к чему-то подобному. Хотя трудно представить, чтобы руководство решилось отстранить от гонок Ферстаппена или, к примеру, Кими Райкконена. Впрочем, это мы сейчас думаем… Но пока чемпионат мира ещё не убил у пилотов остатки вольнодумия каким-нибудь очередным этическим кодексом, маленькая просьба: Кими, Макс и все к ним примкнувшие, вы там держитесь и не сдавайтесь. Уныния нам и так хватает в борьбе за победу.
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