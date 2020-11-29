Грожан критиковал систему защиты головы. А она спасла жизнь! Это главный итог ГП Бахрейна

Инцидент с Грожаном доказал, что Формула-1 не зря так озабочена безопасностью. И чёрт с ней, с красотой.

Льюис Хэмилтон завоевал очередную победу, выиграв Гран-при Бахрейна. Соперников у британца снова не было — Валттери Боттас отвалился уже на старте, а у «Ред Булл» не было темпа, чтобы оказывать на англичанина сколь-нибудь ощутимый прессинг. Но других событий в гонке было хоть отбавляй. Главные итоги 15-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Грожан чуть не погиб, Квят перевернул Стролла: Гран-при Бахрейна превратился в боевик Хэмилтон одержал очередную победу, а Квяту так и не удалось набрать очки — он поучаствовал в двух авариях.

Формула-1 спасла Грожану жизнь

Главным событием гонки, разумеется, стала страшная авария Ромена Грожана. Француз сам виноват, что улетел в отбойник, — манёвр на прямой, когда он, не глядя в зеркала или по бокам, поехал прямо в Квята, мог закончиться ещё хуже. Если бы, например, контакт произошёл не боковинами колёс, а рабочей поверхностью, один из автомобилей неизбежно взмыл бы в воздух.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Так или иначе, если бы не все современные меры безопасности, Грожана бы уже не было. Если бы не «гало», Ромен пробил бы голову о рельс. Если бы не система поддержки шеи и головы, гонщик лишился бы головы. Если бы хоть что-то сработало чуть менее эффективно, включая ремни безопасности и капсулу пилота, Грожан неминуемо погиб. А если уж говорить совсем откровенно, если бы Грожан не сумел сам так оперативно выпрыгнуть из кокпита, его оттуда уже не вытащили бы.



Интересно, что два-три года назад, когда в Формуле-1 только вводили «гало», Грожан был одним из тех, кто выступал против этой системы. Надо думать, теперь француз, а также все остальные противники «гало» окончательно признают её необходимость.

На старте гонки Ф-1 машина от удара взорвалась и развалилась! Грожан выжил просто чудом! О чём думал Ромен, когда начал подрезать Квята? Счастье, что сегодня не произошло трагедии.

Акции Албона выросли

Уик-энд в Бахрейне начался для Албона с крайне неприятной аварии в тренировках, казалось, что уж теперь-то терпение «Ред Булл» точно лопнет и после очередного провала таец лишится последних шансов на продление контракта. Однако после аварии Алекс собрался и провёл очень чёткий и результативный уик-энд. Упорство пилота в конце концов было вознаграждено подиумом.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Впрочем, если даже забыть об аварии в пятницу, стоит помнить, что в квалификации Албон оказался на 0,6 секунды медленнее Ферстаппена — это очень много. Четвёртым на стартовой решётке Алекс стал лишь за счёт того, что Пересу не хватило пяти сотых, а «Рено» и «Макларен» оказались недостаточно быстры. Кроме того, к 46-му кругу Албон проигрывал Ферстаппену 30 секунд — смог бы Алекс подняться на подиум, если бы середняки в этот уик-энд были бы чуть-чуть быстрее?



Теперь у «Ред Булл» есть отличный повод продлить контракт с Албоном, только вот в очередной раз Алекс не участвовал в той борьбе, которую вёл Ферстаппен и никак не мог отвлечь на себя кого-то из гонщиков «Мерседеса». А ведь именно этого — прессинга лидеров — ждут в Милтон-Кинсе от второго пилота.

Положение в общем зачёте (топ-10):



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 201

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189

4. Даниэль Риккардо («Рено») — 102

5.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 98

7. Ландо Норрис («Макларен») — 86

8. Карлос Сайнс («Макларен») — 85

9.

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71…

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332 очка2. Валттери Боттас («Мерседес») — 2013. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1894. Даниэль Риккардо («Рено») — 1025. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1006. Шарль Леклер («Феррари») — 987. Ландо Норрис («Макларен») — 868. Карлос Сайнс («Макларен») — 859. Александер Албон («Ред Булл») — 8510. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71…14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26.

Перес снова доказал, что заслуживает машину

Подиум Албона стал возможен лишь после того, как сгорел мотор у Серхио Переса. Чеко прорвался на третье место уже на старте и всю дистанцию занимал эту позицию и опережал Албона на пять секунд — вполне комфортный отрыв для гонщика, в распоряжении которого были относительно свежие шины. Увы, в технических видах спорта далеко не всё зависит от спортсмена — и это касается не только результатов гонок, но и места в команде.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

В квалификации Перес в девятый раз в 12 совместных этапах этого года опередил Лэнса Стролла, который весь уик-энд испытывал проблемы с балансом. Именно Чеко «привёз» для «Рейсинг Пойнт» подиум, когда у лидировавшего Стролла возникли проблемы с шинами. Перед гонкой в Бахрейне Чеко набрал сотню очков и занимал четвёртое место в чемпионате, уступая только гонщикам «Мерседеса» и Ферстаппену. Серхио так и остался бы четвёртым и даже создал бы отрыв в 18 очков от пятого места.

Перес достоин места в Формуле-1 на следующий год, но условия на рынке пилотов сложились не в его пользу. Казалось бы, не он первый, не он — последний, а буквально год назад точно так же из Формулы-1 выпал Нико Хюлькенберг. Да, но Нико уступал своему напарнику, в то время как Перес с 2015 года опережал по итогам сезона всех партнёров по команде.

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«Макларен» на шаг ближе к бронзе

Неудача «Рейсинг Пойнт» позволила «Макларену» серьёзно упрочить положение в Кубке конструкторов — доедь Перес до финиша третьим, и Уокинг по-прежнему был бы в командном зачёте только четвёртым. Но теперь «Макларен» на 17 баллов опережает «Рейсинг Пойнт» (то есть команда была бы впереди даже без штрафа в 15 очков за копирование воздуховодов «Мерседеса»).

Фото: Giuseppe Cacace — Pool/Getty Images

Говорить о завершении борьбы пока рано — впереди ещё две гонки, и 17 очков сложно назвать большим запасом. В то же время сражение, похоже, сводится к соперничеству двух команд — машины «Рено» в Бахрейне были медленнее «Макларенов», Риккардо и Окон набрали лишь восемь очков на двоих и проигрывают британской команде 27 баллов. О «Феррари» и говорить не стоит — «Скудерия» в 40 очках позади «Макларена».

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 533 очка

2. «Ред Булл» — 274

3. «Макларен» — 171

4. «Рейсинг Пойнт» — 154

5. «Рено» — 144

6. «Феррари» — 131

7. «Альфа Таури» — 97

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Проблемы «Феррари» никуда не делись

В Турции пилоты «Феррари» набрали на двоих 27 очков — Себастьян Феттель поднялся на подиум, Шарль Леклер был четвёртым. Инженерам удалось решить проблемы в аэродинамике, и теперь автомобиль стал намного стабильнее, гонщики могут хотя бы иногда атаковать в полной мере. Даже Маттиа Бинотто осторожно заявил, что команда на верном пути и возвращает утраченные позиции.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Но в Бахрейне «Феррари» вернулась на уровень начала сезона — ни один из гонщиков не пробился в третий сегмент, а в гонке темп красных машин позволял бороться разве что с аутсайдерами. Даже Пьер Гасли на «Альфа Таури» легко и уверенно обгонял Леклера. Если бы не сход Переса, «Скудерия» в этот уик-энд осталась бы без очков.



В принципе такой результат можно было предсказать заранее — в Бахрейне много длинных прямых, трасса позволяет обгонять, а потому вечно сдерживать более быстрых соперников не было никаких шансов. Тем не менее слабый темп немного обескураживает и заставляет сомневаться в словах Бинотто.