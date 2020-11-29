Грожан критиковал систему защиты головы. А она спасла жизнь! Это главный итог ГП Бахрейна

Льюис Хэмилтон завоевал очередную победу, выиграв Гран-при Бахрейна. Соперников у британца снова не было — Валттери Боттас отвалился уже на старте, а у «Ред Булл» не было темпа, чтобы оказывать на англичанина сколь-нибудь ощутимый прессинг. Но других событий в гонке было хоть отбавляй. Главные итоги 15-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».
Формула-1 спасла Грожану жизнь
Главным событием гонки, разумеется, стала страшная авария Ромена Грожана. Француз сам виноват, что улетел в отбойник, — манёвр на прямой, когда он, не глядя в зеркала или по бокам, поехал прямо в Квята, мог закончиться ещё хуже. Если бы, например, контакт произошёл не боковинами колёс, а рабочей поверхностью, один из автомобилей неизбежно взмыл бы в воздух.
Фото: Peter Fox/Getty Images
Так или иначе, если бы не все современные меры безопасности, Грожана бы уже не было. Если бы не «гало», Ромен пробил бы голову о рельс. Если бы не система поддержки шеи и головы, гонщик лишился бы головы. Если бы хоть что-то сработало чуть менее эффективно, включая ремни безопасности и капсулу пилота, Грожан неминуемо погиб. А если уж говорить совсем откровенно, если бы Грожан не сумел сам так оперативно выпрыгнуть из кокпита, его оттуда уже не вытащили бы.
Интересно, что два-три года назад, когда в Формуле-1 только вводили «гало», Грожан был одним из тех, кто выступал против этой системы. Надо думать, теперь француз, а также все остальные противники «гало» окончательно признают её необходимость.
Акции Албона выросли
Уик-энд в Бахрейне начался для Албона с крайне неприятной аварии в тренировках, казалось, что уж теперь-то терпение «Ред Булл» точно лопнет и после очередного провала таец лишится последних шансов на продление контракта. Однако после аварии Алекс собрался и провёл очень чёткий и результативный уик-энд. Упорство пилота в конце концов было вознаграждено подиумом.
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Впрочем, если даже забыть об аварии в пятницу, стоит помнить, что в квалификации Албон оказался на 0,6 секунды медленнее Ферстаппена — это очень много. Четвёртым на стартовой решётке Алекс стал лишь за счёт того, что Пересу не хватило пяти сотых, а «Рено» и «Макларен» оказались недостаточно быстры. Кроме того, к 46-му кругу Албон проигрывал Ферстаппену 30 секунд — смог бы Алекс подняться на подиум, если бы середняки в этот уик-энд были бы чуть-чуть быстрее?
Теперь у «Ред Булл» есть отличный повод продлить контракт с Албоном, только вот в очередной раз Алекс не участвовал в той борьбе, которую вёл Ферстаппен и никак не мог отвлечь на себя кого-то из гонщиков «Мерседеса». А ведь именно этого — прессинга лидеров — ждут в Милтон-Кинсе от второго пилота.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 201
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189
4. Даниэль Риккардо («Рено») — 102
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100
6. Шарль Леклер («Феррари») — 98
7. Ландо Норрис («Макларен») — 86
8. Карлос Сайнс («Макларен») — 85
9. Александер Албон («Ред Булл») — 85
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 71…
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26.
Перес снова доказал, что заслуживает машину
Подиум Албона стал возможен лишь после того, как сгорел мотор у Серхио Переса. Чеко прорвался на третье место уже на старте и всю дистанцию занимал эту позицию и опережал Албона на пять секунд — вполне комфортный отрыв для гонщика, в распоряжении которого были относительно свежие шины. Увы, в технических видах спорта далеко не всё зависит от спортсмена — и это касается не только результатов гонок, но и места в команде.
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
В квалификации Перес в девятый раз в 12 совместных этапах этого года опередил Лэнса Стролла, который весь уик-энд испытывал проблемы с балансом. Именно Чеко «привёз» для «Рейсинг Пойнт» подиум, когда у лидировавшего Стролла возникли проблемы с шинами. Перед гонкой в Бахрейне Чеко набрал сотню очков и занимал четвёртое место в чемпионате, уступая только гонщикам «Мерседеса» и Ферстаппену. Серхио так и остался бы четвёртым и даже создал бы отрыв в 18 очков от пятого места.
Перес достоин места в Формуле-1 на следующий год, но условия на рынке пилотов сложились не в его пользу. Казалось бы, не он первый, не он — последний, а буквально год назад точно так же из Формулы-1 выпал Нико Хюлькенберг. Да, но Нико уступал своему напарнику, в то время как Перес с 2015 года опережал по итогам сезона всех партнёров по команде.
«Макларен» на шаг ближе к бронзе
Неудача «Рейсинг Пойнт» позволила «Макларену» серьёзно упрочить положение в Кубке конструкторов — доедь Перес до финиша третьим, и Уокинг по-прежнему был бы в командном зачёте только четвёртым. Но теперь «Макларен» на 17 баллов опережает «Рейсинг Пойнт» (то есть команда была бы впереди даже без штрафа в 15 очков за копирование воздуховодов «Мерседеса»).
Фото: Giuseppe Cacace — Pool/Getty Images
Говорить о завершении борьбы пока рано — впереди ещё две гонки, и 17 очков сложно назвать большим запасом. В то же время сражение, похоже, сводится к соперничеству двух команд — машины «Рено» в Бахрейне были медленнее «Макларенов», Риккардо и Окон набрали лишь восемь очков на двоих и проигрывают британской команде 27 баллов. О «Феррари» и говорить не стоит — «Скудерия» в 40 очках позади «Макларена».
1. «Мерседес» — 533 очка
2. «Ред Булл» — 274
3. «Макларен» — 171
4. «Рейсинг Пойнт» — 154
5. «Рено» — 144
6. «Феррари» — 131
7. «Альфа Таури» — 97
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0.
Проблемы «Феррари» никуда не делись
В Турции пилоты «Феррари» набрали на двоих 27 очков — Себастьян Феттель поднялся на подиум, Шарль Леклер был четвёртым. Инженерам удалось решить проблемы в аэродинамике, и теперь автомобиль стал намного стабильнее, гонщики могут хотя бы иногда атаковать в полной мере. Даже Маттиа Бинотто осторожно заявил, что команда на верном пути и возвращает утраченные позиции.
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Но в Бахрейне «Феррари» вернулась на уровень начала сезона — ни один из гонщиков не пробился в третий сегмент, а в гонке темп красных машин позволял бороться разве что с аутсайдерами. Даже Пьер Гасли на «Альфа Таури» легко и уверенно обгонял Леклера. Если бы не сход Переса, «Скудерия» в этот уик-энд осталась бы без очков.
В принципе такой результат можно было предсказать заранее — в Бахрейне много длинных прямых, трасса позволяет обгонять, а потому вечно сдерживать более быстрых соперников не было никаких шансов. Тем не менее слабый темп немного обескураживает и заставляет сомневаться в словах Бинотто.
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19:14Ветров: «гало» спасло Грожану жизнь Эксклюзив
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