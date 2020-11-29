День России в Бахрейне: взяли первые места в Формуле-2 и дали Квяту шанс остаться!

Спринтерская гонка Формулы-2 в Бахрейне прошла для гонщиков из России практически идеально: Роберт Шварцман и Никита Мазепин заняли два первых места, а Артём Маркелов был близок к финишу в очках после старта с последней позиции, но в итоге стал 10-м.

Шварцман: отличный старт. Потом ещё один. И ещё!

Пилот Академии «Феррари», увы, не сумел побороть собственные проблемы в квалификации, а потому накануне, в первой гонке уик-энда, стартовал лишь с 14-й позиции. Более того, мягкие шины Шварцмана выдержали недолго, и Роберт начал откатываться в протоколе всё ниже. Казалось — полная катастрофа. Однако ранний переход на жёсткие покрышки позволил Шварцману «подрезать» целый ряд соперников и в итоге финишировать восьмым — то есть заработать поул-позишн с учётом «переворота» первой восьмёрки.

Шварцман прокомментировал собственные проблемы в квалификации

И в воскресенье всё сошлось: машина была быстра и при этом берегла резину, а сам гонщик отработал идеально. Шварцман уверенно защитил лидерство от атак Маркуса Армстронга на старте и быстро создал отрыв в две с лишним секунды. Увы, дальше в дело вмешался сейфти-кар: в болиде новичка Ф-2 Тео Пуршера внезапно сработал огнетушитель. Гандикап Роберта пропал, однако он уверенно провёл рестарт и вновь слегка уехал от Армстронга.



Затем ввели режим виртуального сейфти-кара после аварии с участием Каллума Айлотта и Джехана Дарувалы: на холодных после сейфти-кара шинах ещё один воспитанник «Феррари» допустил серьёзнейшую ошибку на торможении. Ехавшему перед ним Мику Шумахеру повезло (он сумел отрулить вбок), а вот у Дарувалы шансов не было: Айлотт врезался в зад его автомобиля.

Айлотт извинился перед Дарувалой за аварию

Когда разбитый болид индийца эвакуировали, Шварцману вновь предстояло отбить атаки Армстронга, что он уверенно сделал — и снова уехал. На свободной трассе Роберт отлично поработал с шинами и сохранял темп до самого финиша — быстрее него ехали только пилоты, которые решили сменить шины. Лучшим на этой тактике оказался Луи Делетраз, которому сильно помог сейфти-кар, обеспечивший почти «бесплатный» пит-стоп. В итоге с 16-й стартовой позиции швейцарец поднялся на третью.

Но шансов догнать Роберта у Луи не было — для этого гонка должна была идти ещё несколько кругов. Шварцман одержал четвёртую победу в сезоне (теперь у него две «основные» и две «спринтерские») и по этому показателю вышел на чистое первое место. Эх, Робу ещё бы побольше стабильности и везения… Ждём и того, и другого в следующем сезоне Формулы-2 — все уверены, без второго года в моносерии не обойтись.



«Могу ли я подтвердить второй год в Ф-2? Это хороший вопрос. В какой-то момент вы узнаете ответ! Сейчас я ничего не могу сказать, но скоро всё станет известно. Немного терпения», — сказал Роберт после финиша.

Мазепин успокаивает хейтеров

Если Шварцмана, вероятно, вновь ждёт Ф-2, то Никита Мазепин стал ещё ближе к месту в «Хаасе» на сезон-2021. Как уже ранее сообщал «Чемпионат», по сути соглашение между Мазепиным и американской командой уже есть — но с оговоркой, что Мазепин должен получить суперлицензию, для чего Никите нужно занять в общем зачёте Формулы-2 место не ниже седьмого. Первый уик-энд в Бахрейне максимально приблизил Мазепина к реализации этой цели и успокоил критиков, считающих, что Никита не заслуживает места в Ф-1.



В первой гонке, несмотря на неудачный старт, россиянин сумел отыграться и финишировать на пятой позиции, заработав важные десять очков. После слабого старта команда решила заменить на болиде сцепление, однако это чуть не привело к катастрофе: когда пилоты отправились на прогревочный круг второй гонки, автомобиль Никиты остался стоять!



К счастью, Мазепин сумел самостоятельно справиться с проблемой и вернуть своё законное место в пелотоне. В самой гонке Никите, конечно, пришлось сложнее, чем Шварцману: россиянин — снова после неудачного первого круга – опередил нескольких соперников и в конечном счёте заставил ошибиться Армстронга в споре за второе место. За время борьбы Мазепин «подубил» шины и уже не имел шансов догнать Шварцмана: темп Роберта под финиш был заметно быстрее.

Мазепин заработал ещё 12 очков, всего за этап у него 22, что позволило Никите закрепиться на третьем месте в общем зачёте. По сути Никита уже гарантировал себе суперлицензию: идущего восьмым Чжоу Гуаньюя потенциальный новичок «Хааса» опережает уже на 36,5 очков — при том, что максимум за этап можно взять 48: при поуле, двух победах и двух быстрейших кругах. И даже если китаец сподобится на такое чудо, то сильнейшие этапы должны провести и другие соперники, находящиеся в общем зачёте позади Никиты. В общем, в принципе Штайнер и компания могут уже не ждать финального этапа и всё объявлять!

Мазепин: титул? Было бы странно, если бы я не верил!

Справится ли Цунода?

Этап в Бахрейне подарил ещё одну интригу, связанную с россиянином. Не секрет, что судьба Даниила Квята в Формуле-1 во многом зависит от того, сумеет ли воспитанник «Ред Булл» Юки Цунода получить суперлицензию. Чтобы избежать каких-либо проблем, японцу необходимо занять в общем зачёте Формулы-2 место не ниже пятого — именно на него Юки опустился по итогам этапа.



После провала в квалификации, где Цунода стал последним, он показал впечатляющий прорыв в первой гонке — с 22-го места на шестое, плюс быстрейший круг. Однако в воскресенье вновь ждала неудача: в борьбе с Армстронгом за звание главного преследователя Шварцмана Юки заработал прокол колеса. Сейфти-кар дал Цуноде шанс догнать пелотон, однако команда позвала Юки на второй пит-стоп — и добила его гонку.



Таким образом Юки остался без очков — и теперь всего на восемь баллов опережает воспитанника «Рено» Кристиана Лундгора. Правда, и до Шварцмана Цуноде всего два. В общем, там всё сложно и непонятно, однако шанс на то, что Юки провалится и лишит самого себя перехода в Формулу-1, весьма велик.

Правда, даже это не гарантирует Квяту нового контракта: в «Ред Булл» могут просто отправить на «переобучение» Албона, а в основную команду посадить Переса или Хюлькенберга. Однако, в любом случае, своей борьбой до контакта Армстронг сыграл Даниилу на руку.



Окончательно всё в Ф-2 станет ясно в следующие выходные: серия проведёт финальный этап по так называемой «внешней» версии трассы, где гораздо меньше поворотов. Формула-2 и так стабильно обеспечивает зрелищные гонки, ну а финал сезона обещает стать ещё круче! Тем более что и в борьбе за титул Каллум Айлотт, несмотря на провал в воскресенье, уступает Мику Шумахеру всего 14 очков.