Цунода ловко победил россиян в Бахрейне! Юки ответил на выпад Мазепина блестящей гонкой

Похоже, теперь Квята ничто не спасёт. Но и Мазепин гарантировал себе пропуск в Ф-1.

После квалификации, которая в Формуле-2 традиционно проходит в пятницу, Никита Мазепин, занявший второе место так ответил на вопрос по поводу борьбы с Цунодой: «Надеюсь, в этот раз он ныть не будет».

Японец, только что выигравший поул, на пресс-конференции смолчал и не стал ничего отвечать. Но всё расставил по местам в гонке — это выступление стало для Юки, пожалуй, лучшим в сезоне. И теперь будет даже несправедливо оставлять Цуноду в Ф-2 на второй год — тем более если Марко обещал ему место в Ф-1.

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Только россияне могли остановить Цуноду

Старт гонки сложился не в пользу японца — он вроде бы хорошо разогнался, но в первом повороте не стал сопротивляться атаке Мазепина, а во втором пустил вперёд и Шварцмана, который уцепился за возможность. Никита и Мазепин уверенно повели гонку, Цунода не слишком отставал, но и на дистанцию атаки подобраться не мог.

Все лидеры почти одновременно провели пит-стопы, но Юки за счёт чуть более поздней остановки умудрился выехать впереди своих соперников. Мазепин и Шварцман на более прогретых шинах легко прошли Цуноду и вернули тому третье место — казалось, Юки больше нечего ответить на предложенный россиянами темп.

Старт гонки Фото: fiaformula2.com

Однако это была лишь видимость — всё это время Цунода бережно обращался с шинами, и начал атаковать, когда у лидеров стала заканчиваться резина. Шварцмана Юки прошёл так, словно пилоты шли на разных составах, с Мазепиным Цунода боролся дольше — Никита защищался очень агрессивно и делал всё, чтобы не пустить соперника на последних кругах.

Цунода всё-таки нашёл лазейку и даже умело отбил контрвыпад россиянина в скоростной связке на новой части трассы — каким-то чудом Юки удержался снаружи и въехал в следующий поворот по лучшей траектории. Мазепин вскоре пропустил на вторую позицию Чжоу Гуаньюя и попал под прессинг Фелипе Друговича — бразильский дебютант в последних гонках удивляет и даже в составе средней по силе MP Motorsport творит чудеса.

Хельмут Марко поздравляет Юки Цуноду с победой Фото: fiaformula2.com

Мазепин удержался впереди Фелипе, хотя ради этого россиянин в одном из эпизодов чуть не впечатал соперника в пит-уолл — после финиша судьи стали изучать этот инцидент и могут лишить Никиту подиума. Роберт Шварцман в итоге финишировал пятым — шансы на титул он потерял ещё накануне, не взяв четыре бонусных балла за поул.

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На титул осталось лишь два претендента

Собственно, в борьбе за чемпионство окончательно осталось лишь два гонщика — Мик Шумахер и Каллум Айлотт. После квалификации казалось, что у Айлотта есть реальный шанс отобрать титул у немца — Мик угодил в трафик и в спешке налетел на Роя Ниссани, заняв в итоге 18-ю позицию.

Однако в гонке Шумахер ехал чётко и беспощадно и прорвался на седьмую позицию! Мало того, что немец набрал ценные очки, так ещё и обеспечил себе старт с первого ряда в финальной гонке. Айлотт же при старте девятым финишировал только шестым и не смог отыграть у лидера чемпионата ни одного очка — Шумахер до кучи показал ещё и быстрейший круг, так что оба набрали по восемь баллов.

Так или иначе, в финальной гонке Шумахеру достаточно шестого места, и тогда при любом результате Айлотта Мик станет чемпионом Формулы-2.

Что до россиян, то перед ними серьёзных турнирных задач не стоит. Никита Мазепин, который, как и Цунода, гарантировал себе Суперлицензию, может разве что зацепиться за топ-3 чемпионата — японцу он уступает девять баллов (если не получит штрафа за первую гонку). Шварцман уступает Юки 17 очков — и лишь в случае победы и быстрейшего круга в гонке (с учётом схода Юки!) сможет опередить его в чемпионате, иначе — Цунода станет ещё и лучшим дебютантом сезона-2020.

Что до Артёма Маркелова, то он вновь сражался изо всех сил и на первых кругах шёл четвёртым — невиданный успех для HWA Racelab, однако на второй половине дистанции темп машины вновь пропал, и россиянин откатился на 13-е место. Но на этой трассе, как показал Цунода, можно обгонять, а Маркелов умеет это делать лучше всех в Формуле-2 — шанс на достойное завершение сезона ещё есть.