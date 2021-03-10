В ливрею «Феррари» добавили зелёный! Похоже, и фото её машины утекли в Сеть. LIVE

На очереди последняя в 2021 году презентация машины Формулы-1. Сегодня в 16:00 по московскому времени легендарная «Феррари» представит свой болид SF21. «Скудерия» зачем-то провела отдельную «презентацию команды» (просто унылое 15-минутное видео), но вот сегодня мы наконец-то увидим сам автомобиль. По слухам, у него несколько изменится ливрея (будут использоваться сразу два красных цвета — потемнее, как в Муджелло, и более светлый), ждём и каких-то внешних перемен — тем более что до предсезонных тестов осталось всего два дня. В общем, ждём!
И ещё немного фотографий. Нет сомнений, что перед нами реальные ливрея и машина.
Оправдались инсайды по изменению носа машины: структурно он не изменился (потребовалось бы тратить жетон на развитие), но вот аэродинамика явно поменялась.
В полном соответствии с инсайдами в ливрее машины присутствует красный двух оттенков — более тёмный, как в Муджелло, и более светлый. Ну и невозможно не обратить внимание на то, что логотип Mission Winnow теперь зелёный!
Фото новой «Феррари» уже доступны?!
Это невероятно, но, похоже, вслед за «Астон Мартин» и «Уильямсом» «Феррари» тоже не смогла сохранить в тайне фотографии болида! Умельцы просто перевели время на компьютере и получили доступ к фото SF21!
Вчера написали колонку про то, что жанр презентаций в Формуле-1 последовательно умирает. Может, «Феррари» сегодня заставит немного изменить мнение? За два дня до предсезонных испытаний можно и реальную машину показать…
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