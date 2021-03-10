Официально всё будет в 16:00 мск, но фото уже просочились!

В ливрею «Феррари» добавили зелёный! Похоже, и фото её машины утекли в Сеть. LIVE

На очереди последняя в 2021 году презентация машины Формулы-1. Сегодня в 16:00 по московскому времени легендарная «Феррари» представит свой болид SF21. «Скудерия» зачем-то провела отдельную «презентацию команды» (просто унылое 15-минутное видео), но вот сегодня мы наконец-то увидим сам автомобиль. По слухам, у него несколько изменится ливрея (будут использоваться сразу два красных цвета — потемнее, как в Муджелло, и более светлый), ждём и каких-то внешних перемен — тем более что до предсезонных тестов осталось всего два дня. В общем, ждём!