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Презентация нового болида «Феррари» SF21 на сезон-2021 Формулы-1 — фото, главные заявления

Презентация нового болида «Феррари» SF21 на сезон
Евгений Кустов
В ливрею «Феррари» добавили зелёный! Похоже, и фото её машины утекли в Сеть. LIVE
Официально всё будет в 16:00 мск, но фото уже просочились!
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

На очереди последняя в 2021 году презентация машины Формулы-1. Сегодня в 16:00 по московскому времени легендарная «Феррари» представит свой болид SF21. «Скудерия» зачем-то провела отдельную «презентацию команды» (просто унылое 15-минутное видео), но вот сегодня мы наконец-то увидим сам автомобиль. По слухам, у него несколько изменится ливрея (будут использоваться сразу два красных цвета — потемнее, как в Муджелло, и более светлый), ждём и каких-то внешних перемен — тем более что до предсезонных тестов осталось всего два дня. В общем, ждём!

Фото новой «Феррари» уже доступны?!
Live Евгений Кустов

И ещё немного фотографий. Нет сомнений, что перед нами реальные ливрея и машина.

14:52 Евгений Кустов

Оправдались инсайды по изменению носа машины: структурно он не изменился (потребовалось бы тратить жетон на развитие), но вот аэродинамика явно поменялась.

14:50 Евгений Кустов

В полном соответствии с инсайдами в ливрее машины присутствует красный двух оттенков — более тёмный, как в Муджелло, и более светлый. Ну и невозможно не обратить внимание на то, что логотип Mission Winnow теперь зелёный!

14:49 Евгений Кустов

Фото новой «Феррари» уже доступны?!

Это невероятно, но, похоже, вслед за «Астон Мартин» и «Уильямсом» «Феррари» тоже не смогла сохранить в тайне фотографии болида! Умельцы просто перевели время на компьютере и получили доступ к фото SF21!

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14:22 Евгений Кустов

Вчера написали колонку про то, что жанр презентаций в Формуле-1 последовательно умирает. Может, «Феррари» сегодня заставит немного изменить мнение? За два дня до предсезонных испытаний можно и реальную машину показать…

Презентации в Формуле-1 превратились в тлен и уныние. После 2022-го их можно отменять
Любимое зимнее развлечение болельщиков испортили — видимо, безвозвратно.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Ferrari S.p.A.

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