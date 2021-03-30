29 нарушений Хэмилтона и ни одного штрафа?! Что за ерунда с границами трассы в Формуле-1

На прошедшем в воскресенье Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон 29 раз выезжал в четвёртом повороте всеми четырьмя колёсами за пределы трассы — и не получил за это никакого штрафа. Зато когда в этом месте британца обогнал Ферстаппен, судьи тут же потребовали от пилота «Ред Булл» вернуть позицию — обгон признали незаконным. Что это за двойные стандарты и почему с границами трассы творится такой хаос?

ФИА меняет правила

Разговоры о четвёртом повороте начались задолго до гонки — ещё в пятницу. Так, в первой тренировке судьи не обращали внимания на это место: конфигурация трассы сделана так, что четвёртый поворот можно пройти на полном ходу, но тогда машину вынесет наружу всеми колёсами, а пятый получится как бы немного срезан. Зато уже во второй сессии с пилотов начали снимать круги.

Позже от ФИА появилось разъяснение: в квалификации судьи будут внимательно следить за соблюдением границ трассы, но в гонке пилоты в праве выезжать за пределы в четвёртом повороте, и если преимущества не получено (то есть это произошло само по себе — не в момент борьбы за позицию), то штрафа не будет. Именно по этой причине Хэмилтон с самого начала гонки не стеснялся агрессивно атаковать в четвёртом повороте.

Видео: Ферстаппен обгоняет Хэмилтона по обочине и пропускает обратно

Собственно, в рамках разъяснения ФИА очевидно и то, что Ферстаппен, обогнав Хэмилтона за пределами трассы, получил преимущество, а значит, Макс должен был вернуть позицию (либо получить штраф). Так что в «Ред Булл» не сопротивлялись решению, а Ферстаппен уже через несколько поворотов пропустил Хэмилтона обратно. Отметим, что сам Макс после финиша заявил, что смог бы оторваться от Льюиса и победить даже со штрафом. «Лучше бы я проиграл из-за этого штрафа, чем так приехать вторым», — сказал он.

Но что же тогда имел в виду Хэмилтон, когда говорил, что ФИА меняет правила по ходу гонки? Дело в том, что Льюис в четвёртом повороте выезжал намного дальше, чем другие пилоты, оставляя корпус, а то и полтора между собой и трассой. В «Ред Булл» обратили на это внимание, и с одной стороны сказали Ферстаппену делать так же, а с другой — уточнили у ФИА правомерность таких манёвров. ФИА заявила, что так выезжать за пределы — это перебор, и Льюис с Максом перестали. Здесь к федерации действительно вопрос: если не было уточнений о том, как далеко можно выезжать, то почему «Мерседесу» пригрозили штрафом?

Русский новичок Ф-1 разбил машину спустя пару поворотов после старта. Как же так? Кошмарное начало карьеры Никиты Мазепина в Королевских гонках.

Хаос будет продолжаться

Проблема границ трассы существует в Формуле-1 уже не первый год. Раньше, до появления в чемпионате «тилькедромов», у большинства трасс были естественные границы: трава, стены, высокие бордюры. Необходимости в отслеживании соблюдения пределов полотна не было: «нарушитель» и без того в лучшем случае терял несколько секунд, а в худшем — антикрыло или всю гонку.

Теперь требования к проектированию автодромов изменились, а эталон безопасной трассы — «Поль Рикар», разлинованный на гигантском асфальтовом панно. Зоны вылета теперь вместо гравия покрыты асфальтом — так, в теории, вылетевшему пилоту проще погасить скорость. Правда, не всегда это работает, как задумано: Антуан Юбер погиб в Спа в 2019-м, потому что по асфальту его машина легко вылетела обратно на трассу, а будь там гравийная ловушка — автомобиль застрял бы в ней.

Асфальт — зло! Возможно, трагедии в Бельгии можно было избежать Случись авария 20 лет назад, Юбер мог бы остаться жив.

Границы трассы в такой ситуации представляют собой нарисованные краской линии на асфальте, а их нарушение не приводит ни к каким естественным последствиям. И потому приходится вступать стюардам гонки. Например, в Бахрейне руководителю гонки Майклу Маси пришлось поставить двух спецов в четвёртом повороте, которые только и делали, что следили за соблюдением границ.

Единственный способ избежать постоянных разбирательств и аннулированных кругов — вернуть гравийные ловушки, ставить высокие поребрики, возводить отбойники. Но везде поребрики и отбойники не поставить — к тому же это может быть угрозой безопасности пилота (вспомните, как Алекс Перони взлетел на безобидном, казалось бы, поребрике в Монце). Кроме того, многие трассы помимо этапов Формулы-1 принимают и мотогонки, а требования безопасности у мотоциклетной федерации немного отличаются от норм автомобильной.

Таким образом, на одной чаше весов у организаторов безопасность пилотов, на другой — проблемы с границами трассы. И ФИА не пойдёт на то, чтобы в угоду зрелищности подвергать пилотов риску. Но есть и другой выход: машины Формулы-1 напичканы датчиками, и нет никакой сложности в том, чтобы нарушения границ отслеживала электроника по заданным до начала уик-энда процедурам. Тогда и правила будут прозрачны, и у Льюиса не будет повода жаловаться на их изменения по ходу гонки.