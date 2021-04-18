Блокбастер Ф-1 в Имоле! Грандиозная авария и прорыв Хэмилтона с девятого места на второе

События в гонке начали разворачиваться ещё за полчаса до её старта: над автодромом имени Энцо и Дино Феррари в Имоле неожиданно пошёл дождь — причём настолько сильный, что даже Фернандо Алонсо не смог избежать выезда в гравий на круге постановки на решётку. О старте на сликах речи уже не шло. Тем временем Лэнс Стролл приехал на свою стартовую позицию с полыхающим задним правым тормозом…

Старт: Макс прорывается вперёд

На стартовой решётке пилоты выстроились преимущественно на «промежуточных» шинах — лишь гонщики «Хааса» да Окон с Гасли решили подстраховаться «дождевыми». Стролл в итоге благополучно уехал на прогревочный круг вместе со всеми, а вот Себастьяна Феттеля пришлось закатывать в боксы — у немца возникли похожие проблемы с brake-by-wire, и в итоге он стартовал с пит-лейна (а позже ещё и получит штраф).

Тем временем состояние трассы не слишком улучшалось: Шарль Леклер поскользнулся и вылетел в гравий, но всё-таки смог занять свою место на решётке. В противном случае монегаск потерял бы четвёртое место.

Старт дали в традиционном режиме, и ещё до первого поворота начавшего с поула Хэмилтона зажали в клещи гонщики «Ред Булл». Перес вынужден был отступить — он разогнался с чётной стороны решётки хуже, а вот Ферстаппен боролся до последнего и в какой-то момент даже зацепил одним колесом траву, а затем выдавил Льюиса на обочину — Хэмилтон потерял элементы переднего антикрыла, но вырвал лидерство.

Первый круг в целом прошёл довольно спокойно — если не считать вылета Николаса Латифи, который возвращаясь на трассу, налетел на Никиту Мазепина, после чего неуправляемый «Уильямс» застрял в отбойниках. Мазепин смог продолжить гонку, пусть и на повреждённой машине, а судьи нейтрализовали гонку автомобилем безопасности, чтобы убрать «Уильямс».

На третью строчку тем временем прорвался Леклер, Перес откатился на четвёртое место, Риккардо поднялся на шестое — Дэн теперь опережал Гасли, Стролла и Сайнса, а Норрис, получив удар от соперника в стартовой суматохе, откатился на девятую позицию. Замыкал топ-10 Валттери Боттас.

Никита Мазепин на первых кругах сумел прорваться на 16-е место, в то время как Мик Шумахер не удержал машину в режиме сейфти-кара и разбил носовой обтекатель. Притом заехать на пит-стоп сразу не смог — въезд на него был какое-то время заблокирован его собственным антикрылом.

Рестарт тоже за Ферстаппеном

Сейфти-кар вернулся в боксы в конце шестого круга, и Максу Ферстаппену пришлось побороться, чтобы отбить атаку Хэмилтона по внешней траектории перед первым поворотом. Позади пары лидеров позиции сохранили Леклер, Перес и Риккардо, в то время как за шестую строчку боролись сразу трое пилотов: Гасли, Норрис и Сайнс, постоянно менявшиеся позициями. На восьмом круге Пьеру, казалось, удалось создать себе небольшой задел, но вскоре на шестую строчку вырвался Ландо Норрис, а затем француза прошёл и Сайнс.

Ферстаппен, отстояв первую позицию под атаками Хэмилтона, тут же бросился создавать отрыв и за пару кругов уехал от британца почти на пять секунд. Сам Льюис лишь на две с небольшим секунды опережал Шарля Леклера и продолжал отставать от Макса — вероятно, сказывались повреждения антикрыла. Как бы там ни было, на 10-м и 11-м кругах Льюис внезапно ставит два подряд быстрейших круга гонки и сокращает отставание от Макса до 4,2 секунды…

Не лучшим образом шли дела и у других пилотов Хельмута Марко. Серхио Перес получил 10-секундный штраф за то, что обгонял во время автомобиля безопасности (Чеко вылетел с трассы, потерял две позиции и самовольно вернул их), а у Пьера Гасли перестали работать «дождевые» шины: трасса подсыхала и француз терял одну позицию за другой.

Конец шансам «Мерседеса»

Трасса постепенно просыхала, а «промежуточные» шины у большинства пилотов стёрлись до состояния сликов, и на 22-м круге Себастьян Феттель первым перешёл на настоящие слики. Его примеру тут же последовал Мик Шумахер. Но ни один из них так и не смог поехать в более высоком темпе, однако вскоре и другие гонщики стали понемногу переходить на слики.

Хэмилтон к этому моменту отыграл половину отставания и проигрывал Ферстаппену лишь 2,5 секунды, а после 26 кругов разрыв и вовсе упал до 1,8 секунды. В «Ред Булл» позвали Макса на пит-стоп, и на трассу он вернулся на «медиуме» третьим. Одновременно с этим Феттель проехал лучший для себя круг, а значит — трасса достаточно подходит для «сухой» резины.

Льюис поехал в боксы кругом позже — и вернулся на трассу позади Макса в 3,9 секунды. Небольшая заминка с передним правым колесом стоила британцу секунды-другой, однако шанса переиграть «Ред Булл» не было — Ферстаппен сменил шины в идеальный момент. Пока Хэмилтон прогревал резину, Ферстаппен поставил новый рекорд гонки и довёл отрыв до пяти секунд.

Позади пары лидеров по-прежнему шёл Шарль Леклер, на четвёртую строчку поднялся Ландо Норрис, а Серхио Перес шёл уже лишь пятым —

мексиканец получил штраф за то, что после вылета под сейфти-каром самовольно вернул себе позицию.

На 32-м круге всё перевернулось: Льюис Хэмилтон, обгоняя круговых, допустил ошибку и вылетел в гравий. Британец долго искал заднюю передачу, чтобы вернуться на трассу, чтобы заехать в боксы и поменять испорченный комплект резины. И пока часть трассы была нейтрализована жёлтыми флагами, в другом месте произошло столкновение Валттери Боттаса и Джорджа Расселла — асфальт был усеян обломками. Авария произошла из-за ошибки Расселла — Джордж обгонял Боттаса по внешней траектории, но зацепил скользкую траву и на полном ходу влетел в бок «Мерседеса». Судьи сначала выпустили автомобиль безопасности, а затем и вовсе остановили гонку красными флагами.

Рестарт: Норрис против Леклера

Через полчаса судьи дали команду на возобновление гонки, но трасса была настолько скользкой и прохладной, что Кими Райкконен вылетел уже на прогревочным кругом. Едва не потерял машину и Макс Ферстаппен, но Шарль Леклер услужливо подождал голландца и оставил за ним первую позицию.

Возможно, именно это и сыграло с Леклером злую шутку: Ферстаппен уверенно уехал вперёд, а Шарль на рестарте попал под атаки Норриса и пропустил «Макларен». Далее расположились Перес, Сайнс, Риккардо и Стролл, ну а Хэмилтон после своего вылета теперь шёл лишь восьмым — впереди пилотов «Альфа Ромео». Шумахер и Мазепин замыкали пелотон.

На 38-м круге вновь напомнил о себе Серхио Перес — и опять не в лучшем смысле. Чеко преследовал Леклера, ошибся в эске и вылетел в гравий. Пока мексиканец возвращался на трассу, его четвёртое место превратилось в 14-е. И на этом проблемы не закончились — всего через круг Чеко зацепил гравий в «Ривацце».

Зато весьма уверенно смотрелся Хэмилтон. Льюис прошёл Лэнса Стролла, почти мгновенно догнал Даниэля Риккардо и уверенно проехал и его. Так лидер «Мерседеса» поднялся на пятое место, отыграв по крайней мере половину потерянных из-за ошибки позиций. От Ферстаппена Хэмилтона отделяли теперь лишь две «Феррари» и Ландо Норрис. А ещё десять секунд отрыва, которые были у Макса перед всем пелотоном.

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Победа у Макса, Льюис отыгрывается

Сайнса Хэмилтон догнал, когда до финиша оставалось 15 кругов. Первую атаку Карлос отбил, однако, защищаясь от Льюиса, выпал из зоны DRS позади напарника, и пропустил выпад британца на прямой. Теперь впереди был Леклер, который, в свою очередь, упёрся в шедшего вторым Норриса.

За восемь кругов до финиша, когда Леклер отстал от Норриса на секунду с небольшим, Хэмилтон повторил свой манёвр на стартовой прямой уже против второй «Феррари», а на 60-м круге оставил позади и Ландо. Так Хэмилтон вернул себе потерянное ранее второе место, однако отставание от Ферстаппена составляло уже недосягаемые 20 секунд.

Макс благополучно пересёк линию финиша первым и завоевал одиннадцатую в карьере победу — теперь он входит в число 30 наиболее часто побеждавших в Ф-1 пилотов. Хэмилтон финишировал вторым, а третье место — и первый в сезоне подиум — завоевал Ландо Норрис. Леклер и Сайнс заняли четвёртое и пятое места, Риккардо стал шестым, сдержав под финиш Стролла и Гасли, а замкнули топ-10 Райкконен и Окон.

Мик Шумахер и Никита Мазепин финишировали последними — на 16-м и 17-м местах.

В общем зачёте лидирует по-прежнему Льюис Хэмилтон — за счёт быстрейшего круга в Имоле он на один балл опережает Макса Ферстаппена. На третью строчку поднялся Ландо Норрис, а далее расположились Леклер, Боттас и Сайнс. В Кубке конструкторов «Мерседес» на семь очков опережает «Ред Булл», третьим идёт «Макларен».

Следующий этап — Гран-при Португалии — пройдёт в Портимане 2 мая.