Почти стал первым россиянином в Ф-1, но погиб от рук бандитов. Тёмная история Беркова

Все знают, что первым российским гонщиком в Формуле-1 стал Виталий Петров. Несколько меньше людей в курсе, что первым за руль болида Ф-1 в 2002 году Сергей Злобин, которому так и не удалось дебютировать в чемпионате мира. И ещё меньше болельщиков вспомнят Алана Беркова – а ведь именно он мог стать первым россиянином в Формуле-1 ещё в 1996 году…

«Цеховики» и поездка в Венгрию

Начнём с того, что Алан Берков – это гоночный псевдоним. А вообще речь идёт об уроженце Карачаево-Черкессии Мухтаре Байрамукове. Много вопросов и насчёт даты рождения Беркова-Байрамукова: по официальным данным, его день рождения – 20 ноября 1969 года. Между тем издание «Совершенно секретно» утверждало, что Берков родился на семь лет раньше. В принципе в те годы списывание возраста в спорте и конкретно в гонках редкостью не являлось: чем меньше тебе лет, тем лучше убедить спонсоров и команды в собственных перспективах. Берков, получается, мог «омолодить» себя сразу на семь лет, а, к примеру, австриец Роланд Ратценбергер – на парочку.

Каким бы ни был настоящий возраст Беркова, в гонки он пришёл далеко не мальчиком. Катался на тракторе и отцовских «Жигулях», служил в армии, загремел на пару лет в тюрьму (вроде как по ложному обвинению…) Как нередко бывает, несчастье помогло: пока сидел, познакомился с «цеховиками», которые после выхода на свободу помогли ему организовать собственный бизнес – благо, на дворе стояло начало 90-х, расцветал дикий, но всё-таки капитализм.

Фото: ok.ru

Переехав в Москву и поднявшись на ноги, Берков в 1993 году решил съездить на Гран-при Венгрии Формулы-1 – и эта поездка перевернула его жизнь. Как говорится, Алан моментально влюбился в гонки, а Айртон Сенна незамедлительно стал его кумиром.

Берков загорелся мечтой выступать в «формулах». Понятно, что в картинг в его возрасте идти уже не было смысла, и Алан отправился в знаменитую гоночную школу Джима Расселла. Успешный выпуск позволил Беркову получить национальную британскую лицензию, после чего россиянин стал стремительно переходить из одной гоночной серии в другую. Когда уровень ещё не слишком высок, по сути это вопрос финансирования, с которым поначалу проблем не было.

В компании Вурца и Хорнера

Уже в 1995-м Берков дошёл до уровня британской Формулы-3. Правда, для выступлений на современной технике денег не хватало: Алан заявился в класс B, в котором гоняли пилоты на старых автомобилях. Так или иначе, Берков на своей прошлогодней «Далларе» выступал в одних гонках с такими известными гонщиками, как Элио Кастроневес, Марк Жене, Ральф Фёрман, Александр Вурц, Кристиано Да Матта и даже Кристиан Хорнер. Однажды пересёкся с Берковым и ещё один будущий босс команды Ф-1 – Зак Браун.

Шансов угнаться за топами не было никаких, да и в своём классе B Берков не слишком блистал. Правда, под занавес сезона россиянин уже перестал финишировать последним, дважды опередив Таво Хельмунда – будущего промоутера Гран-при США и Гран-при Мексики. В любом случае скажем в оправдание Беркова, что выступать он начал не с первого этапа и был вынужден совмещать гонки с бизнесом: деньги на выступления сами себя не заработают, так что Алан постоянно перемещался между Москвой и Лондоном.

Фото: ok.ru

Несмотря на не самые сильные результаты, Берков был уверен, что уже скоро дойдёт до уровня Формулы-1.

«У меня есть перспективы и в первой Формуле, — говорил Алан в интервью Кириллу Кикнадзе для его программы на телеканале «НТВ». — У нас всё идёт нормально. Идём по максимуму, тренируемся, есть результаты. С Кеном Тирреллом есть соглашение, что в декабре он даст нам болид «Тиррелл-Ямаха», будем тестировать его два дня в Эшториле. Думаю, в следующем году мы проедем и гонку в Формуле-1 – где-то в конце сезона. Я считаю, в этой стране будут рождаться новые Айртоны Сенны и Алены Просты. Я хочу пожелать доброго здоровья всем россиянам, и дай бог, чтобы эти люди поняли этот вид спорта».

«У этого парня есть будущее, — добавлял Фред Годдарт, руководитель команды, за которую выступал в «трёшке» Берков. — Он хорошо готов физически, у него хорошая реакция, неплохо водит машину. Немного импульсивен, но для гонщика это не так уж и плохо».

Контракт есть, но…

С тестами в Ф-1 в 1995 году не сложилось. Но Беркова это не смущало, он составил чёткий план на 1996-й: выступать в британской Формуле-3000 (её тогда переименовали в Формулу-2), параллельно договориться об обширной тестовой программе в Формуле-1 и наконец дебютировать в чемпионате мира либо на знакомом «Сильверстоуне», либо на одном из этапов под занавес чемпионата.

Поначалу всё шло по плану: уже в начале февраля Берков заключил контракт с командой «Эрроуз», с которой должен был и провести тесты, и выступить в Ф-2, и, если всё сложится, поехать в Ф-1. В итоге свою команду в Ф-2 «Эрроуз» не выставил, а выполнение остальных пунктов контракта напрямую зависело от того, сумеет ли Берков найти спонсоров.

Фото: ok.ru

Пул партнёров вроде бы собирался: на болидах Алана виднелись логотипы «Лукойла», поддерживал его один из банков (у которого вскоре отзовут лицензию), шла речь о грядущей поддержке со стороны «Сибнефти» и концерна «Ферейн»… Вот только слова как-то расходились с делом: на практике Берков смог выступить лишь на одном этапе Формулы-2, да и то за рулём старой, неконкурентоспособной машины. Да и в целом Ф-2 в тот сезон влачила жалкое существование: на старт выходило менее десяти участников, чемпионат умирал. Так или иначе, в первой гонке сезона в Оултон-парке Берков стал пятым из восьми участников, располагая автомобилем 93 года (у всех соперников были машины 94-го или 95-го). Алан был заявлен на ещё одну гонку (в Сильверстоуне), но на её старт по неким причинам не вышел.

Контракт с «Эрроузом» закончился ничем: вовремя собрать деньги Берков не сумел, а потом команду выкупил Том Уокиншоу, которому уже было не до россиянина. Но сохранялись другие варианты – с «Тирреллом» и «Минарди». Сообщалось, что с бедной итальянской командой уже даже было достигнуто соглашение о тестах в Мизано – они должны были пройти 18 июля 1996 года. Более того, за два миллиона долларов Джанкарло Минарди был готов посадить Беркова в кокпит на весь сезон-1997.



Увы, вновь что-то пошло не так. Причём в случае с отменой тестов дело было даже не в деньгах, а в проблемах со здоровьем: Беркову пришлось серьёзно лечить мениск. Пока суть да дело, переговоры с командами Формулы-1 нужно было начинать с нуля, а денег от спонсоров так и не появилось…

Фото: youtube.com

Гоночная карьера Беркова заглохла, но с мечтой об Ф-1 Алан всё ещё не расставался, замышляя новый рывок. Однако в 1998-м Берков ушёл из жизни. Как писала газета «Совершенно секретно», пилота подвела бескорыстность и доверчивость. Алан помогал своему земляку, давал деньги взаймы и не скрывал, что возит с собой немаленькую сумму, которую как раз готовится вложить в любимые гонки. В итоге этот знакомый с подельниками выследили место ночёвки Беркова в Ставрополе, ворвались в дом и… Вы сами всё понимаете.



Кто-то скажет: сам виноват, слишком часто пересекался с сомнительными личностями. Другие защитят: время такое было, да и в тюрьму сел по оговору. Дело было давно, а доподлинно известно слишком мало, чтобы что-то однозначно утверждать. Ясно одно: чертовски жаль, что Берков так и не сел за руль болида Ф-1, хотя бы на тестах.