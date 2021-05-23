Домашнее проклятье Леклера: он ни разу не финишировал в Монако! Теперь — сход до старта!

В субботу Шарль Леклер завоевал сенсационный поул на Гран-при Монако — самой известной гонке в Формуле-1. Правда, в последней попытке монегаск ошибся и разбил машину, из-за чего ключевым соперникам не удалось проехать свои быстрые круги. Но вроде бы инспекция «Феррари» не показала серьёзных проблем с коробкой передач — её замена повлекла бы за собой штраф в пять позиций и старт с шестого места вместо первого.
В итоге Леклер отправился на стартовую решётку с побывавшей в аварии квалификации. И уже на середине постановочного круга почувствовал, что трансмиссия всё же разрушена. Машину закатили в боксы, и в итоге гонщик вообще не смог выйти на старт.
«Сложно после такого прийти в себя, хотя приходиться привыкать, к тому, что здесь я не заканчиваю гонки. В этом году у меня был поул, так что принять это непросто, — признался пилот. — Вчера механики отлично постарались, всё проверили, утром, казалось, что всё в порядке, мы были счастливы. А затем — это».
И верно: на своей домашней трассе Леклер ещё не закончил ни одной гонки в жизни!
Формула-2: «подарок» от механиков
Отношения Леклера и уличной трассы в Монте-Карло начались в 2017 году, когда монегаск дебютировал в Формуле-2. Шарль выиграл квалификацию — уже третью из трёх! — и выдержал прессинг на старте, сохранив первую позицию, однако затем на трассу выехал автомобиль безопасности, и, нырнув мгновенно в боксы, Леклер вернулся в гонку четвёртым.
Но это лишь полбеды — механики плохо прикрепили колесо. Пилот вернулся в боксы, выяснилось, что есть проблемы с подвеской, и в итоге Леклеру пришлось сойти с дистанции. Победа в итоге досталась одному из его главных соперников в чемпионате — Оливеру Роуленду, а в короткой воскресной гонке Шарлю пришлось стартовать 17-м. Он провёл блестящий прорыв, но на 21-м круге отказала электрика — второй сход подряд…
Авария после тоннеля
В 2018 году Леклер вернулся сюда уже как пилот Формулы-1 — после чемпионского титула в Ф-2 (неудача в Монако не помешала) по протекции «Феррари» монегаск попал в «Заубер» (ныне — «Альфа Ромео»). В квалификации Леклер занял 14-е место — уступив, к слову, Сергею Сироткину на бедовом «Уильямсе».
Правда, на седьмом круге Сироткин получил штраф — механики не успели закрепить шины до 3-минутного сигнала, и Леклер вышел на 13-е, а под финиш шёл 12-м — аккурат позади Брендона Хартли. Пока на 71-м круге у Шарля не лопнул тормозной диск — на выходе из тоннеля «Заубер» на полном ходу влетел в «Торо Россо». Обе машины были разбиты и не в состоянии продолжить заезд.
Просчёт в квалификации
Годом позже Леклер приехал на домашнюю гонку в форме «Феррари» — одного сезона в «Заубере» оказалось достаточно, чтобы поменять восходящую звезду на Кими Райкконена. И Шарль сразу доказал, что выбор был верным: в Бахрейне лишь технические неполадки не позволили монегаску выиграть уже вторую гонку в составе «Скудерии».
В первой попытке в Q1 Леклер поставил шестое время — и в «Феррари» решили, что этого хватит, чтобы пройти дальше, и предпочли поберечь резину. И в конце концов времени не хватило — на трассе, где практически невозможно обгонять, Шарль квалифицировался лишь 16-м!
Леклер со старта бросился отыгрываться, на первом круге вышел на 14-е место, затем прошёл Леклера и Грожана — 12-я позиция уже к седьмому кругу! Но на этом Шарль останавливаться не хотел — пилот пошёл в смелую атаку на Хюлькенберга в «Раскассе», но двоим места не хватило: «Феррари» развернуло, красная машина замерла на месте — снова сход.
Поул и разрушенная коробка
Проблемы Леклера в этом году парадоксальны и вызывают много вопросов, и хотя можно понять сочувствие к пилоту, в произошедшем виновата вся команда. Во-первых, этого бы не было, если бы Леклер не разбил машину. Во-вторых, кажется, что в «Феррари» всё-таки решили рискнуть — что тоже объяснимо, ведь далеко не факт, что в этом году будут другие шансы на победу.
Но всё равно смущает, что инженеры из такой прославленной команды не смогли понять, что трансмиссия развалится уже на постановочном круге. К тому же нельзя не обратить внимание на то, что уже вторую гонку подряд Леклер завершает вследствие собственных аварий. Разумеется, в старте с 16-й позиции в 2019 году он не виноват, но всё же мог набрать какие-то очки в общий зачёт. Так или иначе, «Феррари» и Леклер теряют уже второй Гран-при Монако подряд исключительно по собственной вине.
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