Радикально обновлённая Формула-1: как будут выглядеть болиды будущего

Новые владельцы Формулы-1, в отличие от патриархального Берни Экклстоуна, знают, как важна для чемпионата грамотная раскрутка. Поэтому в преддверии революционных изменений в чемпионате мира Ф-1 стремится заранее подготовить болельщиков к новым правилам, «продать» им существенно обновлённый технический регламент. Поэтому уже сейчас, более чем за полгода до презентаций новых машин, организаторы решили показать, как примерно будут выглядеть болиды, построенные по новым правилам. Перед Гран-при Великобритании Формулы-1 представила шоу-кар, полностью соответствующий требованиям регламента-2022.

Фото: Formula 1

Кратко напомним, зачем в Ф-1 снова всё меняют. Последние годы и даже десятилетия болельщики жалуются на недостаточно острую борьбу на трассе, а пилоты парируют любые претензии – мол, нынешние болиды просто не приспособлены для того, чтобы вплотную ехать за соперником. Если подъезжаешь слишком близко, то попадаешь в «грязный» воздух от машины впереди и сильно теряешь в прижимной силе. В такой ситуации совершить атаку реально, только если у тебя существенное преимущество в скорости – от секунды и более. Вот и получается, что без критикуемой системы DRS совершить атаку фактически нереально.



Для решения этой проблемы и создан новый регламент. Он призван изменить принципы, по которым болиды Формулы-1 генерируют прижимную силу, а также существенно уменьшить влияние едущих рядом машин друг на друга. «Прижим» теперь во многом будет генерироваться не передними и задними антикрыльями (их ждёт очередное упрощение, плюс будут запрещены практически все дополнительные крылышки), а днищем, ради чего в Ф-1 вновь разрешат «граунд-эффект», который позволяет машине словно присосаться к трассе. При этом регламент создаёт такие требования для заднего антикрыла и диффузора, при которых они должны генерировать как можно меньше «грязных» турбулентных потоков позади машины. Таким образом, преследователь не отстанет в повороте и получит куда больше шансов на атаку на следующей прямой.

Фото: Formula 1

Разумеется, все боятся, что ушлые инженеры как всегда найдут в регламенте серую зону, из-за чего фактически «сломают» правила: достигнут большей скорости в ущерб зрелищу. Однако рабочая группа ФИА постаралась сама продумать все возможные интерпретации правил (недаром один из руководителей Ф-1 – Росс Браун, чья команда «поломала» регламент 2009 года двойным диффузором). Плюс теперь у организаторов есть право вносить корректировки в правила прямо по ходу чемпионата. Так что слишком хитрый интерпретатор регламента рискует, что его новинку моментально запретят по решению ФИА, Liberty и остальных команд.

Итак, теперь давайте изучим самые интересные фотографии и прокомментируем их.

Фото: Formula 1

Пожалуй, наибольшее внимание на себя обращает нос. Новые правила вынуждают команды отказаться от пилонов, которыми раньше крепилось к носу переднее антикрыло. Смотрится несколько старомодно и одновременно по-«индикаровски». Само антикрыло пусть и состоит из всего трёх плоскостей, но при этом массивно, делает машину ещё длиннее – жаль, хотелось бы увидеть движение в сторону компактности.

Фото: Formula 1

Также в глаза бросаются огромные закрылки над передними колёсами. Они непривычны, кому-то могут не понравиться, но несут важную роль: участвуют в направлении воздушных потоков от колёс таким образом, чтобы создавалась меньшая турбулентность. Если такие закрылки помогут обгонам, почему нет?



Вы наверняка заметили и колпаки на новых 18-дюймовых колёсах – ещё одна фишка регламента, которую оценят не все. Но и эти колпаки – способ сделать воздух менее «грязным». И на рендерах, и вживую смотрится не так плохо, плюс никто не мешает дизайнерам команд поработать над интересными решениями, чтобы лучше вписать колпаки в общую ливрею.

Фото: Formula 1

На самом деле, у вашего автора куда больше вопросов при взгляде на машину сбоку – точно ли никак не обойтись без странного «недоплавника» на кожухе мотора? Если он нужен, чтобы точно хватило места для гоночных номеров или спонсорских наклеек, то нельзя ли было так всё спроектировать, чтобы кожух смотрелся более гармонично? Впрочем, привыкнем и к этому.

Фото: Formula 1

Заднее антикрыло – пожалуй, самая футуристичная и необычная часть машины. Болиды 2022 года по сути лишатся торцевых пластин, поскольку те будут составлять одно целое с двумя основными плоскостями крыла. Про цель изменений вы уже понимаете – всё ради чистого воздуха и обгонов. Ну и посмотрим, насколько в реальности будут отличаться варианты команд.



Собственно, последняя оговорка – главная в нашем тексте. Сегодня мы увидели некий «усреднённый», базовый вариант машины, построенной по новому регламенту. Но пусть правила 2022 года очень строгие (и для реализации «обгонной» концепции, и для того, чтобы машины стали по скорости ближе друг к другу), инженеры все равно сделают всё возможное, чтобы найти собственные решения, близкие к идеалу. Пока трудно сказать, насколько далеко можно будет уйти от «типовых» передних и задних антикрыльев, но нас ждут серьёзные различия в зоне боковых понтонов, а главное, в области днища, чья работа в 2022-м станет во многом определяющей.

Пока трудно сказать, насколько легко нам будет отличить машины-2022 друг от друга. Станет ли их похожесть бедой? Не уверены. Уже в 2021-м всеобщая мода на узкие носы делает болиды всё ближе друг к другу, но точно ли кто-то об этом помнит, если Ферстаппен и Хэмилтон равны по скорости, а «Астон Мартин», «Альпин» и «Альфа Таури» так и норовят вмешаться в борьбу «Макларена» и «Феррари» за бронзу? Проблемой будет не похожесть, но ситуация, если разрывы между командами станут только больше, а обгоны останутся всё так же трудны. Вот тогда можно будет кричать караул. А пока – просто предвкушать будущие презентации в феврале 2022 года. И пересматривать свежие фото шоу-кара.