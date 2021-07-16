Хэмилтон не сдался в борьбе за титул! Хотя чуть всё не испортил в самом конце

Выиграл квалификацию, но не поул

На этот раз у команд был лишь один час, чтобы подготовиться к квалификации и выработать настройки на гонку — в рамках нового формата со спринтом уже в пятницу, со стартом Q1, автомобили переходят в режим закрытого парка. Де-факто на поиск регулировок у команд была только одна сессия, и в ней Макс Ферстаппен почти 0,8 секунды «привёз» «Макларену» и «Мерседесу» — Ландо Норрис вновь умудрился расположиться среди лидеров.

В первом сегменте квалификации Ферстаппен вновь был на первой строчке, но Хэмилтон уступил лидеру «Ред Булл» чуть более трёх сотых. Правда, британцу потребовалось две попытки против одной у Макса. А вот во втором быстрее всех был уже Льюис — Ферстаппен проиграл действующему чемпиону почти 0,3 секунды.

Надежда на какую-то борьбу со стороны «Мерседеса» усилилась в начале третьего сегмента — в первой попытке Хэмилтон проехал круг на 0,17 секунды быстрее, чем Ферстаппен! Боттас проиграл Льюису более 0,4, Перес — 0,7 секунды. За поул в этот раз боролись только два гонщика.



Во второй попытке Хэмилтон ещё быстрее проехал первый сектор — Макс тоже улучшил, но уступал графику Льюиса более двух десятых. На втором британец вновь оказался быстрее, но ошибся на третьем и не смог улучшить. Ферстаппен атаковал изо всех сил и под клетчатым флагом улучшил своё время, но до Хэмилтона всё равно не хватило восьми сотых. Макс остался вторым, а Хэмилтон в 101-й раз выиграл квалификацию и в завтрашней короткой гонке поборется за свой 101-й поул в Формуле-1.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Третью позицию в итоге сохранил Валттери Боттас, а четвёртым квалифицировался Шарль Леклер — лидеру «Феррари» удалось на 16 тысячных секунды опередить Серхио Переса. Ландо Норрис и Даниэль Риккардо расположились на шестой и седьмой позициях, а Джордж Расселл во второй раз сотворил чудо и прорвался в Q3: британец на восьмой позиции.



Замкнули протоколы топ-10 Карлос Сайнс и Себастьян Феттель. Немец в первой попытке на первом секторе был быстрее Переса, но потерял круг на втором, а в конце квалификации уже не смог выдать такой скорости. Тем не менее экс-чемпион в пятый раз в шести последних квалификациях опережает Стролла.

«Альпин» без Q3

Оба пилота «Альпин» на «Сильверстоуне» не пробились в третий сегмент — в том числе благодаря второму подряд успеху Джорджа Расселла. Правда, и сами гонщики сработали неидеально. Так, Фернандо Алонсо потерял на третьем секторе и остался в трёх сотых позади топ-10 — одиннадцатое место, а Эстебан Окон ошибся на втором и третьем и вообще не смог прибавить — француз только 13-й. Но даже этот результат — лучший после Гран-при Франции.



На 12-й позиции, между гонщиками «Альпин», расположился Пьер Гасли — француз потерял на втором секторе в своей решающей попытке. 14-м стал Антонио Джовинацци, а замкнул протоколы Лэнс Стролл — канадец и в первом сегменте испытывал проблемы, и во втором ничего не смог противопоставить соперникам.

Кими и Цунода среди аутсайдеров

Трижды в четырёх последних квалификациях Юки Цунода проходил в финальный сегмент, но на «Сильверстоуне» японский дебютант вспомнил каково это — выбывать в первой части сессии. Японец улучшил в последней попытке, но она оказалась на 0,026 секунды хуже, чем у Лэнса Стролла, и они стали решающими — Цунода занял 16-е место.



Кими Райкконен тоже прибавил под клетчатым флагом, но остался только 17-м, и это уже четвёртый подряд вылет финского ветерана в Q1 и четвёртое же подряд поражение в квалификации от Антонио Джовинацци.

Николас Латифи допустил помарку на первом секторе, но всё же улучшил своё время и стал 18-м, а вот Мик Шумахер и Никита Мазепин в пооследней попытке не прибавили. Россиянин зацепил поребрик и потерял контроль над машиной уже на первом секторе, а Мик стал терять на втором. В конце концов Мик победил Мазепина с преимуществом в 0,3 секунды — счёт между напарниками уже 9-1.



Спринт-гонка, которая определит расстановку на решётке воскресного Гран-при Великобритании, стартует в субботу 17 июля в 18:30 по московскому времени.