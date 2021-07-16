Как будет проходить первый в истории Гран-при Формулы-1 со спринтом? Объясняем все детали

В предстоящие выходные в Сильверстоуне состоится Гран-при Великобритании — десятый этап Формулы-1 сезона-2021 и первый в формате спринт-квалификации. «Чемпионат» рассказывает всё, что нужно знать о новом формате уик-энда «Больших призов».

Этап состоит из квалификации и двух гонок

Впервые в истории чемпионата стартовую решётку Гран-при будет определять не традиционная квалификация, а короткая спринт-гонка. Уик-энд, как обычно, начнётся в пятницу с тренировки, но вместо второй сессии свободных заездов в пятницу вечером гонщики проведут квалификацию — она определит расстановку на старте субботнего спринта.



Отметим, что победа в квалификации в официальной статистике как поул учитываться не будет — поул-позицией считается первое место на старте Гран-при (то есть воскресного заезда), а потому это достижение запишется на счёт того, кто выиграл спринт. Победитель короткой (100 километров, то есть 17 кругов на «Сильверстоуне») гонки также получит три очка в зачёт чемпионата, финишировавший вторым — два балла, а гонщик, замкнувший топ-3, — один. Балла за быстрейший круг никто не получит.



Подиумной церемонии не планируется – её оставят для воскресной гонки, чтобы не принижать значимость главного заезда. Кубки тройка лучших тоже не получит – вместо этого им достанутся специальные венки, а кроме того, для трио организуют некий чемпионский парад, детали которого пока держат в секрете.

Расписание Гран-при Великобритании — 2021 (время московское)



Пятница, 16 июля

16:30 — свободные заезды

20:00 — квалификация



Суббота, 17 июля

14:00 — свободные заезды

18:30 — спринт



Воскресенье, 18 июля

17:00 — Гран-при Великобритании

Ограничений на выбор шин не будет

Одним из важнейших стратегических факторов в Формуле-1 является выбор шин на стартовый отрезок, и традиционно стартующие из топ-10 пилоты в нём ограничены и обязаны стартовать на той резине, на которой они вышли из Q2. В этот уик-энд ничего подобного не будет.



И в короткой, и в основной гонках все смогут выбирать любые типы резины. Вот и посмотрим, выберут ли все в субботу шины «медиум» или кто-то решит, что ему вполне хватит «софта» (в коротком заезде пилоты не обязаны использовать два типа резины, так что пит-стопов не будет). В воскресенье же возможны варианты, и почти наверняка выбор большинства команд будет зависеть от стартовой позиции.

Машины будут в закрытом парке с пятницы

Режим закрытого парка, как и на других этапах, будет применён ко всем автомобилям со стартом первого сегмента квалификации. То есть у инженеров будет времени лишь до пятницы вечера, чтобы определиться с базовыми настройками.



Разбитые и повреждённые в квалификации или спринте компоненты можно будет заменить, но лишь на аналогичные по конфигурации. Кроме того, команды смогут менять сцепление, если будет подтверждён его критический износ, а также тормозные диски, выхлопную систему, масляные фильтры и свечи зажигания.

Автодром в Сильверстоуне Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В этом году будет ещё два таких уик-энда

В сезоне-2021 запланированы три уик-энда со спринт-квалификацией — этот формат позже будет использоваться на Гран-при Италии, а вот третий этап пока не определён, но предполагается, что выбор в конце концов падёт на этап в Остине.



Изначально предлагался вариант со спринт-гонкой на Гран-при Абу-Даби, но всё же было решено не подвергать финал сезона такому риску — сложно было бы объяснить происходящее, если бы бонус за короткий заезд оказался решающим в борьбе за титул.

От эксперимента в сезоне-2021 зависит судьба формата

Короткая гонка — эксперимент для Формулы-1, и пока неизвестно, как в итоге покажет себя формат. Возможно, эта идея действительно позволит сделать уик-энд более насыщенным и будет стимулировать борьбу. С другой стороны, короткие гонки могут и провалиться.



Если получится «паровозная» прелюдия без обгонов, то решающее значение всё равно останется за квалификацией, а в спринтах не будет никакого смысла. Окончательное решение по будущему спринтов в Формуле-1 примут уже по итогам сезона.