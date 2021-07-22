«Альфа Ромео» больше не обязана брать пилота «Феррари». А как же Шварцман и Шумахер?

На прошлой неделе «Альфа Ромео» объявила о продлении контракта с «Заубером» до конца сезона-2024. Казалось бы, это соглашение сохранит нынешний порядок вещей и «Феррари» в дальнейшем также сможет рассчитывать на дополнительное место для обкатки юниоров. Однако чуть позже руководитель швейцарской команды Фредерик Вассёр заявил, что «Альфа Ромео» впредь не будет зависеть от «Скудерии» в вопросах пилотского состава. Для представителей академии «Феррари» расклады не самые приятные, особенно для Роберта Шварцмана. Объясняем, почему.

Больше всего от «независимости» «Альфа Ромео» выиграет Тео Пуршер

Напомним, сейчас за «Альфу» выступают Кими Райкконен и ставленник «Феррари» Антонио Джовинацци. Финн, увы, не молодеет и в этом году в квалификациях стабильно уступает молодому коллеге, что подталкивает к мысли: Кими пора уходить. Вместе с тем Джовинацци после своих субботних успехов обычно отнюдь не блещет по воскресеньям, нередко пропуская Райкконена вперёд. Учитывая, что Джови проводит в Ф-1 уже третий сезон, он никак не выглядит потенциальным претендентом на место в «Феррари», а потому возникает вопрос: зачем «Скудерии» держать в чемпионате пилота, который в будущем ей не пригодится? Так что не исключено, что в 2022-й «Альфа Ромео» войдёт с полностью новым составом.

И главным победителем на фоне вероятных перестановок и обретения «Альфа Ромео» свободы в выборе гонщиков может стать юный Тео Пуршер. Из-за того что «Альфа Ромео» больше не нужно будет любой ценой держать место под юниора из системы «Феррари», на первый план сможет выйти собственная академия «Заубера».

На сегодняшний день Тео бесспорно является главной звездой программы поддержки швейцарцев. Французского юниора в целом можно назвать одним из самых талантливых пилотов своего поколения. В прошлом сезоне Пуршеру не хватило всего трёх очков для чемпионства в Формуле-3. А уже в этом году, проводя свой первый полноценный сезон в Ф-2, семнадцатилетний Тео на равных борется за высокие места с более опытными соперниками.

В пользу Пуршера говорят не только его результаты в младших сериях. Ещё одним фактором попадания француза в Ф-1 могут стать его взаимоотношения с руководителем «Альфа Ромео» Вассёром. Фредерик как никто другой знает, каким потенциалом обладает Тео: французский юниор уже второй сезон выступает за команду «АРТ», которая как раз принадлежит Вассёру.

Уже по ходу этого сезона Пуршера начали называть одним из кандидатов на место пилота «Альфа Ромео» в следующем году. И если ещё месяц назад подобные разговоры были из разряда предварительных прикидок, то сегодня вероятный союз Тео и «Альфа Ромео» видится вполне реальным.

Конечно, не нужно забывать о возрасте француза: в августе Пуршеру исполнится только лишь 18, так что вполне вероятно, что Тео останется в Ф-2 ещё на один сезон — да и сам Вассёр говорит, что торопиться с дебютом не стоит. В любом случае, учитывая трансферную свободу швейцарской команды, попадание Пуршера в «Альфа Ромео» – вопрос времени. Если, конечно, Тео вдруг резко не сбавит в 2022-м.

В сложившейся ситуации у Кубицы появляется шанс

Роберт Кубица становится ещё одним пилотом, кто сможет выиграть от независимости «Альфа Ромео». Конечно, у польского гонщика перспектив попасть в Ф-1 куда меньше, нежели чем у того же Пуршера, однако некие надежды у Роберта всё же остаются.

Очевидно, что после злополучной травмы руки результаты Роберта уже не будут прежними. Если опираться исключительно на гоночный темп, Кубицу и близко нельзя расценивать как реального претендента на место боевого пилота в «Альфа Ромео». Но все понимают, что в современной Ф-1 чистая скорость и результаты на трассе не всегда становятся главным критерием попадания гонщика в команду. В случае Кубицы весомым аргументом для претензий на роль боевого пилота могут стать личные спонсоры.

На сегодняшний день польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen является титульным спонсором швейцарской команды — при том, что Роберт в «Альфа Ромео» находится только лишь в роли резервного пилота, иногда принимая участие в пятничных заездах. К тому же в этом году академия «Заубера» пополнилась двумя польскими юниорами, которых поддерживает всё та же нефтеперерабатывающая компания.

Судя по всему, у польских спонсоров большие планы на сотрудничество со швейцарской командой. Согласно отчётам PKN Orlen, в прошлом году отдача от рекламы в Ф-1 составила для компании 89 миллионов евро. То есть полякам выгодно сотрудничество с «Альфа Ромео», и наверняка при первой удачной возможности они попробуют продвинуть своего протеже на роль боевого пилота. Да, в «Альфе» вряд ли будут в восторге от перспективы посадить за руль гонщика, чьи лучшие времена позади, но если вдруг у команды возникнут проблемы с формированием бюджета на 2022-й, то выбор в пользу Кубицы может стать спасением.

У Боттаса появляется дополнительный вариант продолжения карьеры

Ещё одним взрослым пилотом, кому пойдёт на пользу независимость «Альфа Ромео», может оказаться Валттери Боттас. Вполне вероятно, что по окончании этого сезона финскому пилоту придётся покинуть «Мерседес». Швейцарская команда может стать дополнительным вариантом продолжения карьеры Валттери в Ф-1. И если верить последним слухам, то Боттас уже ведёт переговоры с «Альфа Ромео» по поводу контракта на следующий сезон. Ну, как минимум зондирует почву.

Помимо «Альфа Ромео» финского пилота также сватали в «Уильямс». Однако за место в британской команде намечается нешуточная борьба среди других опытных гонщиков: среди кандидатов на место пилота «Уильямса» в следующем сезоне называют Даниила Квята, Нико Хюлькенберга, Ника де Вриса и даже Алекса Албона.



Одним словом, попасть в «Уильямс» Боттасу будет непросто, а на высокую зарплату там рассчитывать не следует. Поэтому трансферная философия швейцарской команды, о которой недавно заявил Вассёр, серьёзно повышает шансы Валттери остаться в Ф-1. К тому же у «Альфы» уже есть многолетний опыт работы с именитым финном, перешедшим из топ-команды.

Шансы Шварцмана на Ф-1 резко понижаются?

Да, относительная трансферная свобода швейцарской команды — явно плохая новость для российского пилота Ф-2. Ещё пару месяцев назад россиянин считался одним из реальных кандидатов на попадание в «Альфа Ромео» в следующем сезоне. Сегодня же у «Феррари» для обкатки молодёжи, по сути, остаётся только «Хаас», где место уже занято Шумахером. В таком случае Роберту попросту некуда идти. Других команд-сателлитов у «Скудерии» нет, а вакансий на 2021-й остаётся совсем немного.

Помимо Шварцмана потенциального места в Ф-1, вполне вероятно, лишился ещё и Каллум Айлотт. Также от «независимости» «Альфа Ромео» может пострадать и Шумахер, ведь ещё недавно ходили слухи, что в следующем сезоне Мик может отправиться на повышение в швейцарскую команду. При новых обстоятельствах шансов покинуть безнадёжный «Хаас» у Шумахера становится куда меньше. Этот трансфер мог бы помочь в развитии карьеры как самому Шумахеру, так и пилоту, занявшему его место в «Хаасе», будь то Шварцман или Айлотт.

Однако, несмотря на заявление руководства «Альфа Ромео», шансы на попадание в Ф-1 у подопечных «Феррари» всё же остаются: не нужно забывать о техническом сотрудничестве «Скудерии» и швейцарской команды. Так или иначе, «Феррари» сохранит определённое влияние на «Альфа Ромео». Пусть речь уже не будет идти о строгих инструкциях из Маранелло, но Вассёр и его коллеги всё равно наверняка учтут мнение итальянцев, тем более что «Феррари» будет сватать в Хинвиль очень даже перспективных пилотов.

Слова Вассёра о «свободе» скорее означают, что у «Феррари» больше не будет гарантированного места для обкатки юниоров, в то же время подопечным «Скудерии» дорога в «Альфа Ромео» отнюдь не перекрыта. Просто теперь за место в швейцарской команде повысилась конкуренция среди спонсоров и академий, желающих посадить своего пилота в красно-белый болид.

Так что Шварцману тем более следует прибавить в оставшейся части сезона Формулы-2. Более-менее гарантированным пропуском в Ф-1 для россиянина может стать разве что титул, ну а опережать того же новичка Пуршера россиянин ну просто обязан.