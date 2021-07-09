В «Альпин» совершили огромную ошибку? Выписали щедрый контракт, а пилот провалился

Менее месяца назад было объявлено о продлении контракта Эстебана Окона с командой «Альпин». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024. Более того, Фернандо Алонсо заявил, что также намерен продлить контракт с французской командой на следующие три года. Таким образом, в «Альпин» практически определились с пилотским составом на ближайшие несколько лет. Однако результаты Окона в последних гонках уже начинают намекать о поспешности решений руководства «Альпин».

На начальном этапе карьеры Окон считался талантом

Свой первый контракт с французским коллективом Эстебан подписывал ещё в 2019 году. На тот момент союз Окона и «Рено» выглядел достаточно перспективно, особенно учитывая его бэкграунд в виде удачного выступления за «Форс Индия».



Уже с первого полноценного сезона в Ф-1 Эстебан начал воплощать одно из главных качеств пилота – стабильность. Восемнадцать гонок из двадцати Окон завершил в очковой зоне. На фоне более опытного Серхио Переса француз отнюдь не выглядел новичком. По итогам сезона Окон уступил напарнику всего лишь 13 очков – очень даже немного на дистанции в двадцать гонок.



В следующем сезоне Эстебан продолжил прогрессировать и разгромил Переса в квалификационной дуэли со счётом 16-5. Впечатление о французе не испортил даже очередной проигрыш напарнику в личном зачете. Поэтому когда Окона выставили из команды, расчищая место под Лэнса Стролла, всё это выглядело как вселенская несправедливость.



После пропуска года и перехода в «Рено» свой первый сезон Эстебан провёл не очень удачно, проиграв по всем параметрам Даниэлю Риккардо (в пользу австралийца квалификационный счет 15-2, а также двукратный очковый перевес). Не спас впечатление от сезона даже подиум в Сахире.

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Контракт Окона вызывает вопросы. «Альпин» доверяет французу на фоне нестабильных результатов

До конца не понятно, чем руководствовались боссы «Альпин», предлагая Окону трехлетний контракт. Если за основу были взяты результаты прошлого сезона – это как минимум странно.



В этом году достижения француза также не производят должного впечатления. Уже на первом этапе сезона он не смог пройти во второй сегмент квалификации. Затем Эстебан, казалось бы, начал реабилитироваться за неудачный старт сезона. Четыре гонки подряд он набирал очки, а в Португалии и Испании, так вообще проводил блестящую квалификацию – 6-я позиция в Портимане и 5-я в Барселоне. Однако после Гран-при Монако в плане результатов Окон резко сдал.



В преддверии Гран-при Франции пресс-служба «Альпин» объявила о продлении контракта с Эстебаном. И каким-то магическим образом каждый последующий этап Окон проводил всё хуже и хуже.



Гонку на «Поль Рикаре» Эстебан провалил, финишировав на 14-м месте — при том, что Алонсо набрал очки. На следующих этапах на «Ред Булл Ринге» Окон также был ужасен: обе квалификации он закончил на 17-м месте! В последней гонке он вообще сошёл с дистанции после столкновения на первом круге. В самой аварии вины Эстебана, конечно же, нет, однако сам факт, что ему приходиться начинать гонку в компании пилотов «Альфа Ромео», «Уильямса» и «Хааса», определённо настораживает.

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В контракте Окона больше всего вопросов вызывает его срок. Соглашение на три года – достаточно серьезный шаг со стороны руководства «Альпин». Учитывая нестабильные результаты Окона в последние полтора сезона, вероятно, боссам французской команды стоило уменьшить срок соглашения. Либо прописать второй или третий сезон в виде опций, которые «Альпин» могла бы активировать по своему усмотрению или автоматически в случае выполнения определённого результата.



Понятно, что одной из причин подписания Окона стал его паспорт. Бытует мнение, что руководству «Альпин» важно, чтобы как минимум один из пилотов команды был французом. Такой ход мыслей явно отсылает нас на 40 лет назад к проекту «Рено». Но и в таком случае продление Окона на три года все равно вызывает вопросы. В прошлом сезоне по паддоку ходили об интересе руководства «Рено» к Пьеру Гасли. Этот вариант уже выглядит куда интересней.

По чистой скорости Гасли явно превосходит Окона. В прошлом сезоне среди пилотов Пьер внёс едва ли не самый большой вклад в успехи своей команды. К тому же пилот «Альфа Таури» явно не достиг своего потолка, и потенциал для роста у него точно есть.



«Альпин» нужно было хотя бы попытаться заполучить Гасли, особенно учитывая его положение в системе «быков». Доктор Марко чуть ли не прямым текстом говорит о том, что у Пьера нет будущего в «Ред Булл». Подписание Переса в главную команду «быков» тому подтверждение. Французы же в свою очередь могли бы предложить Гасли стать участником достаточно интересного проекта. Перспектив в «Альпин» у Пьера было бы куда больше, нежели во второй команде «тауриновых».

С потенциальным контрактом Алонсо тоже не всё гладко

Официально Алонсо ещё не продлил контракт с «Альпин», истекающий в конце 2022 года, однако он лично заявил о своем намерении оставаться напарником Окона до конца сезона-2024. Можно сказать, вопрос о новом соглашении почти решен. Хотя вопросы по контракту Фернандо также есть.



Алонсо в «Альпин» – это не только и не столько результаты на трассе, сколько маркетинг. Фернандо — не просто двукратный чемпион и один из главных пилотов эпохи. За Алонсо в первую очередь говорит его прошлое в «Рено». Фернандо ведь так и остается единственным пилотом, кто смог привести французскую команду к победе в чемпионате. Именно об этих славных временах середины 2000-х Алонсо и был призван напомнить общественности.



По результатам этого сезона к Фернандо пока что никаких вопросов не возникает. Большую часть гонок он завершил в очковой зоне, а этап в Азербайджане и вовсе провел блестяще, напомнив скептикам, зачем он вернулся.

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Но всё же в потенциальном продлении Алонсо два момента вызывают вопросы.



Первый – мотивация. За свою длинную и насыщенную карьеру Алонсо успел завоевать два чемпионских титула, одержать 32 победы, а также несколько сезонов провести в топ-командах, сражаясь за самые высокие места. В «Альпин» же испанцу приходиться бороться в лучшем случае за очки, даже о подиумах пока что приходиться только мечтать. Если для условного Окона борьба на грани очковой зоны не требует дополнительной мотивации, то вот у двукратного чемпиона с этим могут возникнуть проблемы. К тому же, если у французов не получится построить боеспособный болид к 2022 году, неизвестно, насколько хватит терпения Фернандо для сражений во втором эшелоне.

Второй – зарплата. По информации The Sun, за сезон-2021 Алонсо получит $ 19 млн — деньги достаточно солидные. Конечно, Фернандо является живой легендой автоспорта и одним своим именем может выбивать подобный контракт. Однако не стоит забывать, что «Альпин» хоть и представляет весьма серьезный концерн, но чисто в спортивном плане пока что является середняком.



И тут возникает вопрос: разумно ли команде, которая борется за 5-е место в Кубке конструкторов, платить пилоту такие деньги? Да, на других условиях Алонсо и не присоединился бы к «Альпин». Но не слишком ли большой контракт выдала своему пилоту команда второго эшелона? Ведь не факт, что в последующих сезонах у «Альпин» получится бороться за высокие места.



К тому же есть ряд пилотов, которые вполне комфортно чувствуют себя в не самых сильных коллективах и при этом способны приносить гигантскую пользу, имея при этом куда более скромный контракт. В качестве примера можно привести всё того же Гасли, из «Мерседеса» может освободиться Боттас, сидит на скамейке запасных Хюлькенберг…

Контракты Окона и Алонсо задвигают молодых талантов из академии «Альпин»

Не нужно также забывать о факторе молодежи. На сегодняшний день в академии «Альпин» есть сразу несколько пилотов, которые в обозримом будущем могли бы попасть в Ф-1. В первую очередь, нужно отметить Оскара Пиастри. Французам очень повезло, что столь талантливый пилот находится именно в их академии. В прошлом году австралиец с первой попытки покорил чемпионат Ф-3. А в этом сезоне уже на равных борется с более опытными пилотами за титул в Ф-2.



Также в академии «Альпин» есть другой способный пилот – Чжоу Гуаньюй. Китайского гонщика сейчас называют одним из претендентов на место в «Уильямсе» в следующем сезоне (конечно же, при условии, что Расселл отправится в «Мерседес»). Чжоу если и получит место в «Уильямсе», то, по идее, в рамках сотрудничества французов с английской командой (ходят слухи, что «Уильямс» готов перейти на двигатели «Рено» либо просто «продать» французам одно из пилотских мест).

Однако не факт, что сделка в итоге состоится и у «Альпин» появится команда для обкатки молодежи. А потому длительные контракты Окона и Алонсо могут негативно сказаться на карьерах молодых талантов из академии «Альпин». Гуаньюй и Пиастри на данный момент занимают первую и вторую строчку в личном зачете Ф-2. Если Оскар вполне может остаться в младшей серии ещё на годик, то Чжоу уже точно пора двигаться дальше. Но с учетом кадровых решений «Альпин» путь в Ф-1 для них практически закрыт до 2025 года.



В 2025 году Пиастри уже исполнится 24 года, а Гуаньюю и вовсе будет 26. По современным меркам Ф-1, что у Оскара, что у Чжоу возраст для дебюта в Королевских гонках будет достаточно солидным. Плюс не нужно забывать о выступающем в Ф-3 Викторе Мартинсе (ровеснике Пиастри), который в будущем мог бы закрыть «французскую квоту» в составе «Альпин».



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Кадровая политика «Альпин» этим летом вызывает немалое количество вопросов, особенно учитывая результаты Окона в последних гонках. И если Эстебан не прибавит, а в следующем году «Альпин» не будет по крайней мере регулярно сражаться за подиумы, то к руководству появится ну очень много вопросов насчёт последних поступков на рынке пилотов.