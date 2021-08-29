Пилот «Ред Булл» не доехал даже до старта! Повезло: продлил контракт как раз перед аварией

Гран-при Бельгии Формулы-1 в эти выходные проходит в условиях пасмурной и переменчивой погоды — из-за неё старт воскресной гонки пришлось отложить по меньшей мере на 20 минут.

Однако ещё до того, как пилоты выстроились на стартовой решётке, гонка лишилась одного из главных участников: пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Выехав из боксов, мексиканец не удержал машину в «Ле Комб» и врезался в отбойник. В теории в такой ситуации гонщик имеет право доехать до решётки, и если механики успеют починить машину до старта, принять участие в гонке.

В случае Переса машина крепко ударилась об отбойник и завязла в гравии. Добраться до решётки было уже невозможно — гонка для Серхио закончилась, не начавшись. Единственный шанс заключался в том, что болид успеют доставить в боксы и починить до того, как гонку всё-таки начнут.

После не самой удачной квалификации Чеко должен был стартовать седьмым — и при удачном развитии событий на первом круге мог бы помочь Ферстаппену в борьбе с Хэмилтоном. Теперь же рассчитывать «Ред Булл» на это не придётся — Максу предстоит бороться в одиночку.

Интересно, что о продлении контракта с Пересом «Ред Булл» объявила в пятницу. В паддоке ходили слухи, что команда недовольна гонщиком на фоне его постоянного отставания от Ферстаппена и регулярных ошибок — и вот произошла ещё одна. Пожалуй, наиболее крупная.

Едва ли этот инцидент повлияет на место Серхио в команде — гонщик уже давно задействован в проекте шасси 2022 года и даже из-за такой ошибки менять его сейчас на кого-то менее опытного нецелесообразно. Но получилось забавно.