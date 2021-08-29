Вместо гонки — фарс. Гран-при Бельгии шёл больше трёх часов, но всего три круга

Гран-при Бельгии настолько суров, что пилоты выбывают из него ещё до старта: Серхио Перес по пути на стартовую решётку не удержал машину на влажном асфальте и вылетел с трассы. В прошлом сезоне похожий инцидент в схожих условиях не помешал Максу Ферстаппену дотащить «Ред Булл» до стартовой решётки, где механики чудом восстановили подвеску. Чеко повезло меньше: его машина застряла в отбойниках. До стартовой решётки Серхио добрался лишь много позже…

Дождь не переставал, гонка стартовала с 25-минутным опозданием и под контролем автомобиля безопасности. «Условия ужасные — я почти не вижу машину впереди», — передал по радио Ландо Норрис, который накануне попал в серьёзную аварию в «Радийоне». Макс Ферстаппен с британцем не согласился: «Трасса мокрая, но гоняться можно». К голландцу судьи не прислушались: после двух прогревочных кругов пелотон вернулся на пит-лейн, старт вновь отложили.



Пауза затянулась на без малого три часа — всё это время пилоты и зрители неотрывно следили за небом. В «Ред Булл» же за это время успели починить машину Серхио Переса — мексиканец смог принять участие в гонке, но последним. Дистанцию гонки при этом ограничили часом.

Даже в режиме сейфти-кара пилоты жаловались на состояние трассы, отмечая, что оно немногим лучше, чем тремя часами ранее. Три круга автомобиль безопасности возил за собой пелотон, после чего судьи вновь остановили заезды красными флагами.



Вернувшись в боксы, в пелотоне просто дождались окончания отведённого на проведение гонки времени и объявили её оконченной по итогам трёх кругов за автомобилем безопасности — спортивный регламент разрешает досрочное завершение Гран-при, если пройдены хотя бы два круга. Впрочем, поскольку пилоты прошли менее 75%, то получат лишь половину очков.

Победа досталась Максу Ферстаппену, Джордж Расселл таким образом завоевал для «Уильямса» второе место, третьим стал Льюис Хэмилтон. Даниэль Риккардо классифицирован четвёртым, впереди Себастьяна Феттеля, Пьера Гасли и Эстебана Окона. Шарль Леклер стал восьмым, у Николаса Латифи девятое место — канадец во второй раз в сезоне набирает очки, а замкнул топ-10 Карлос Сайнс.

Валттери Боттас и Серхио Перес в итоге остались без очков. Отметим также, что Никита Мазепин, занявший 17-е место, формально считается обладателем быстрейшего круга.

В общем зачёте разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном сократился до трёх очков. Далее по-прежнему идут Норрис, Боттас и Перес. В Кубке конструкторов «Ред Булл» удалось отыграть у «Мерседеса» пять баллов — разрыв сократился до семи очков. «Макларен» теперь опережает «Феррари» на три с половиной балла.



Следующий этап — Гран-при Нидерландов — пройдёт 5 сентября в Зандворте.