Позорная дисквалификация в Формуле-1: пилота убрали из гонки за слишком низкую скорость

Гран-при Канады был девятой из одиннадцати гонок сезона-1969 — Джеки Стюарт уже обеспечил себе чемпионство, но всё равно вырвался в лидеры, опередив Жаки Икса и Йохена Риндта. Но на беду Стюарта ему попадается круговой Эл Пиз. 48-летний гонщик сопротивляется так, словно это он борется за чемпионский титул — и в какой-то момент между пилотами происходит контакт!

Это уже не первый инцидент Пиза по ходу гонки. Ранее, уже проигрывая круг, он чуть не выбил из гонки Жан-Пьера Бельтуаза, но ему повезло больше — хотя бы остался в гонке. Кен Тиррелл, за которого гонялся Стюарт, в ярости связался с дирекцией гонки и потребовал снять Пиза с дистанции.

И после 22 кругов судьи действительно распорядились остановить Пиза в боксах и дисквалифицировать пилота. За «слишком медленную езду», как было указано в протоколе – ведь лидеры к этому моменту проехали 43! Ни до, ни после этого случая в Формуле-1 ни разу не снимали гонщиков со столь унизительной формулировкой…

Иллюстратор из Королевских ВВС

История Эла Пиза начинается в 1938 году, когда он, 17-летний новобранец армии Великобритании, отправляется служить в Индию. Через несколько лет он попадёт в Королевские военно-воздушные силы — Пиз отправится на Родезию, будет летать на «Тайгер Мот» и «T-6 Тексан», а затем отправится в Египет. Когда Пиз превратился в готового боевого пилота, Вторая мировая подошла к концу. «Моё обучение закончилось, меня отправили в Великобританию — но это уже было прямо перед Днём победы», — вспоминал Эл позже.

Оставаться дома после стольких лет за границей Пиз не стал и переехал в Соединённые штаты, где искал работу иллюстратора. В этом Элу не слишком везло: он считался мигрантом, законы США предписывали определённые квоты, сверх которых нанимать иностранных граждан было нельзя. В итоге Пиз отправился в Торонто: в Канаде подобных законов не было. В конце концов в Канаде Пиз смог обустроиться и не просто нашёл работу, но и открыл своё агентство, среди клиентов которого были, например, «Дженерал Моторс».

Гонками Пиз увлёкся в 50-х и вспоминал, что впервые вышел на старт в 1952 или 1953 году. Тогда Элу было чуть за 30, ему удалось найти спонсоров, что не было чересчур сложной задачей: его отец сам спонсировал различных мотогонщиков. Пиз, впрочем, больше тяготел к автомобилям.

И Пиз начал выступать относительно неплохо! Эл садился за руль всего, что движется — от тихих «Мини» до заряженных MGB и машин уровня Гран-при. На национальном уровне Пиз добивался подиумов, нередко побеждал. Более того, в 1964-м Ассоциация гонщиков Канады именно его выбрала пилотом года!

В одном ряду с Вильнёвыми

Успехи на канадской сцене вдохновили Пиза попробовать себя в гонках посерьёзнее. Он начал выступать в гонках на выносливость и даже вышел на старт «12 часов Себринга», но не добрался до финиша из-за технических проблем. А в 1967-м, в возрасте 46 лет, он вышел на старт Гран-при Канады Формулы-1 в Моспорте! Правда, после старта Пиз откатился на последнее место, а по ходу гонки ему трижды меняли батарею, которая всё равно отказала на середине дистанции.

В том же году Пиз намеревался проехать этапы в США и Мексике, но в итоге отказался от этих планов, однако вернулся годом позже на Гран-при Канады. Увы, ещё до старта отказал двигатель, Эл вновь пропустил гонку. Ну а в 1969-м приехал на этап вновь, благополучно квалифицировался, вышел на старт — и выбил Джеки Стюарта, оказавшись дисквалифицированным за слишком медленную езду.

Джеки Стюарт и остальные были шокированы скоростью Пиза Фото: Victor Blackman/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Позорная, иначе не скажешь, дисквалификация не смогла охладить пыл гонщика: в 1970-м он продолжил гоняться в Формуле-А, и хотя ему уже было под 50, одну из гонок Эл всё же выиграл. Пиз гонялся бы и дальше, но теперь ему уже не хватало денег на финансирование карьеры: в автоспорт стремительно приходили крупные спонсоры, стоимость участия росла.

Однако автоспорт Пиз не забросил и играл важную роль в Канадской автоспортивной федерации и считается одним из тех, кто помог организовать и обеспечить юридическую поддержку автоспортивному спонсорству в стране. Параллельно Пиз время от времени выходил на старт классических гонок, но уже в первую очередь был функционером от автоспорта, а в 1998 году был зачислен в Зал славы автоспорта Канады, где теперь он числится наряду с Жилем и Жаком Вильнёвыми и трагически погибшим в Калифорнии Грегом Муром.

Эл Пиз умер 4 мая 2014 года в возрасте 92 лет у себя в доме в штате Теннесси.