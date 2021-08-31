Самые странные гонки в истории Формулы-1. 7 чудачеств — ещё до сорванного ГП Бельгии

Гран-при Бельгии Формулы-1 моментально вошёл в историю чемпионата мира. Увы, не как одна из самых захватывающих гонок, а как одна из самых странных и даже отчасти скандальных. Решение максимально формально провести гонку, просто проехав три круга позади сейфти-кара, вызвало множество вопросов, равно как и тот факт, что за подобную пародию десять гонщиков заработали очки, пусть даже и половинчатые. Произошедшее в Спа мы продолжаем обсуждать, а пока давайте вспомним предыдущие Гран-при Ф-1, которые по разным причинам тоже получились очень странными. Список неоднородный, к нему могут быть вопросы — смело добавляйте свои варианты в комментариях!

Гран-при Испании — 1975

Надо начать с того, что этой гонки в принципе могло не быть. Организаторы Гран-при на горе Монжуик в Барселоне наплевательски отнеслись к своим обязанностям: состояние дорожного полотна оставляло желать лучшего (множество кочек), а барьеры были почти не закреплены! Пилоты пригрозили забастовкой, после чего отбойники всё-таки немного доработали. Но от трагедии это не спасло…



На 26-м круге лидировавший в гонке Рольф Штоммелен попал в аварию: на его болиде сломалось заднее антикрыло, не выдержавшее вибраций из-за многочисленных неровностей на трассе. «Хилл» гонщика вылетел с трассы и перелетел отбойники. Сам гонщик выжил, но четыре человека погибли — болельщик, маршал-пожарный и два фотографа.



Вскоре после этого гонку всё-таки остановили. Пилоты получили половинчатые очки — включая занявшую шестое место Леллу Ломбарди. Половина балла Ломбарди так и остаётся единственным результативным выступлением женщин в Формуле-1.

Гран-при Монако — 1982

Гонка по улицам княжества вошла в историю как Гран-при, в котором никто не хотел побеждать. Шутка ли сказать: на последнем круге лидер сменился трижды, а выиграл пилот, который до этого, казалось, уже глупо потерял все шансы на выигрыш!



Казалось, что победу одержит молодой пилот «Рено» Ален Прост, но за два с половиной круга до финиша он не удержал машину, когда над трассой стал накрапывать дождик, — авария. В лидеры вышел Рикардо Патрезе, но на предпоследнем круге внезапно ошибся в повороте «Лёвс» и заглох. Ему всё-таки удалось поехать дальше — но уже не первым.



Перед последним кругом дистанции пелотон возглавляли Дидье Пирони на «Феррари» и Андреа де Чезарис из «Альфа Ромео». Однако на обеих машинах закончилось топливо! И таким образом лидерство вернулось к Патрезе. Невероятная гонка.

Гран-при Монако — 1996

В Монте-Карло вообще часто бывало весело, особенно когда болиды Ф-1 ещё не были такими надёжными, как сейчас. Так, гонка 1996 года вошла в историю благодаря наименьшему числу финишировавших машин: клетчатый флаг увидели лишь три гонщика. Справедливости ради, классифицировано было больше людей: Френтцен после предпоследнего круга заехал в боксы, но стал четвёртым, очки также получили Мика Сало и Мика Хаккинен, которые столкнулись с круговым Эдди Ирвайном за пять кругов до финиша.



А что же победитель? Лучшим в то воскресенье стал Оливье Панис за рулём скромного «Лижье», который сумел выиграть гонку после старта с 14-го места! Конечно, Панису сильно повезло. Обладатель поула Михаэль Шумахер разбил машину на первом же круге, из-за механических проблем сошли уверенно лидировавшие Хилл и Алези… Так или иначе, Оливье был великолепен и одержал единственную победу в карьере.

Гран-при Великобритании — 1998

Сама гонка, несмотря на сильнейший ливень, проходила более-менее штатно. Всю странность ей обеспечили решение стюардов оштрафовать Михаэля Шумахера на 10 секунд и то, как в «Феррари» решили его отбыть. Штраф Шумахер получил за обгон на круг Джанкарло Физикеллы под жёлтыми флагами. Чтобы сэкономить время и позволить немцу остаться впереди Мики Хаккинена, в «Феррари» решили отбыть наказание в конце последнего круга — тогда Михаэлю не пришлось бы медленно тащиться по пит-лейну. Вернее, пришлось бы, но уже после финиша. Так что пока распорядитель с клетчатым флагом ждал «Феррари» на стартовой прямой, та отбывала наказание за его спиной!



Получилось очень странно. Во-первых, судьи вынесли наказание спустя более 25 минут после факта нарушения — по тогдашним правилам Ф-1 штраф в таком случае должен быть «заигран». Во-вторых, согласно всё тем же правилам, раз штраф был вынесен менее чем за пять кругов до финиша, Михаэлю не надо было заезжать на пит-лейн — к его результату просто добавили бы 10 штрафных секунд. Но в «Феррари» не были уверены, идёт ли речь просто о десяти секундах или о «стоп-энд-гоу», потому позвали немца в боксы.



Наконец, сам трюк «Скудерии» вышел бессмысленным, поскольку Шумахер пересёк финишную отсечку в боксах ещё до того, как подъехал к своим механикам и отбыл наказание. В общем, вышло очень странно и глупо, но после долгих разбирательств штраф Шумахера просто отменили — это ни на что не влияло, поскольку финишировал Михаэль с запасом в 22 секунды.

Гран-при Бразилии — 2003

Если в Сильверстоуне победителя «потеряли», то в Сан-Паулу не смогли правильно определить. После аварии с участием Марка Уэббера и Фернандо Алонсо гонку прервали и решили не возобновлять, так как гонщики уже проехали более трёх четвертей дистанции, а трассу нужно было долго приводить в порядок. Пелотон возглавлял неудержимый в тот день Джанкарло Физикелла на скромном «Джордане», однако судьи «отмотали» результаты на два круга назад и передали первое место Кими Райкконену.



В «Джордане», однако, подали протест и доказали, что результаты должны быть зафиксированы на круг позже — и таким образом победу одержал всё-таки Джанкарло! Церемония передачи победного кубка состоялась уже на следующей гонке в Имоле.



К слову, если бы гонку не остановили, то не видать Джанкарло победы: двигатель на его машине загорелся аккурат в тот момент, когда Физикелла припарковал машину на пит-лейне после досрочного финиша.

Гран-при США — 2005

Гонка, странность которой никто не подвергнет сомнению. А вот кто виноват в скандале, можно спорить до сих пор… Шины «Мишлен» оказались не готовы к нагрузкам скоростного бэнкинга Индианаполиса и начали взрываться. Что делать? Ведь других покрышек у французов нет. Предложение срочно добавить шикану предсказуемо не нашло поддержки у «Феррари» и других клиентов «Бриджстоуна», а рекомендация на всякий случай менять шины раз в десять кругов выглядела издевательством.



В итоге все гонщики, использовавшие шины «Мишлен», вернулись в боксы после прогревочного круга, но таким образом всё-таки формально приняли участие в гонке и позволили объявить её состоявшейся. Михаэль Шумахер одержал единственную победу в сезоне, Тьягу Монтейру внезапно поднялся на подиум, обе «Минарди» попали в очки. Но американские зрители почему-то не оценили этот фарс с участием шести машин…

Гран-при Канады — 2011

Формально ничего совсем уж странного в Монреале не случилось. Да, гонку пришлось на два часа прервать из-за ливня, но пилоты проехали полноценную дистанцию. Но разве можно пропустить Гран-при, который длился более четырех часов, а победу в нём одержал пилот, ехавший последним (после 40 кругов из 70), получивший штраф и выбивший Хэмилтона с Алонсо?! Да уж, богатый на события денёк выдался у Дженсона Баттона, который на финальном круге гонки спровоцировал ошибку Себастьяна Феттеля и победил. Тот Гран-при Канады многие считают одной из лучших гонок в истории Формулы-1. Про Спа-2021 лучше просто промолчим…