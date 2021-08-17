Гонщик Ф-1 попал в аварию, празднуя победу. И скрывал, что пил вино перед стартом

В этот день ровно 46 лет назад итальянский гонщик Витторио Брамбилла сенсационно выиграл дождевой Гран-при Австрии на «Остеррайхринге», вскинул в праздновании руки и потерял контроль над машиной, которая улетела в ближайший отбойник. А двумя месяцами ранее итальянец был на поуле в Андерсторпе — никто не мог понять, как ему это удалось, и считается, что команда тогда смошенничала.



Однако сводить всю карьеру Брамбиллы к двум этим эпизодам было бы нечестно — в авто- и мотоспорте Витторио провёл в общей сложности 23 года.

Мотогонщик из Монцы

Брамбилла родился в Монце и уже в 20 лет начал гоняться — на мотоциклах. У его отца была своя мотомастерская, а потому Витторио вместе с братом Эрнесто с детства был знаком с техникой. В 21 год он стал чемпионом Италии в классе 175 кубических сантиметров, но дальше карьера не пошла, и хотя Витторио время от времени выходил на старт, суперзвездой мотогонок так и не стал — но как механик помогал Эрнестино.

Карьера Брамбиллы, казалось, завершена, но в 1968-м он начал выступать в Формуле-3, а в 1972 году стал её чемпионом. Параллельно он выступал в Формуле-2 и время от времени обращал на себя внимание — как на этапе в Зальцбурге, где Витторио стал вторым, уступив лишь Жаки Иксу. Этого стало достаточно, чтобы Брамбилла и его спонсоры решили, что пора двигаться в Ф-1. Так в 36 лет Брамбилла стал гонщиком «Марча».

Брамбилла в 1975 году Фото: CC BY-SA 3.0 / Gillfoto

В первых гонках Брамбилла оставался в тени напарника — Ханса Штука, другого дебютанта, но уже в своём пятом Гран-при — в Швеции — Витторио прорвался на пятое место и лишь из-за отказа двигателя на последнем круге не набрал очков. Первый зачётный балл итальянец набрал лишь в Австрии — шестое место. По чистой скорости Брамбилла не уступал Штуку, но гораздо чаще попадал в аварии и допускал ошибки.

К сезону-1975 Брамбилла подтянулся — он стал скорее на одном быстром круге и допускал меньше ошибок. На Гран-при Испании в Монтжуик-парке Витторио стартовал и финишировал пятым — лучший результат в карьере. В Монако он тоже стартовал пятым, но сразу откатился в конец пелотона, а в Бельгии впервые лидировал в гонке. Витторио стартовал третьим и на первых кругах сражался с Лаудой и Паче, и хотя уступил им, всё шло к первому в карьере подиуму. Не повезло — подвели тормоза.

Лидер «Марча»

Следующий этап проходил в Швеции — и внезапно в квалификации Брамбилла, который считался неплохим середнячком, опережает всех почти на 0,4 секунды и выигрывает поул! В паддоке гадали, как Витторио и «Марчу» удалось так прибавить, и лишь спустя много лет появилась версия: Робин Хёрд, инженер команды, зная, что фиксирующий время на круге луч находится прямо под расположением команды, перекрыл его посторонним предметом за секунду до пересечения линии Брамбиллой.

«Мне бы и в голову не пришло жульничать! — отвечал Хёрд. — Может быть, табло случайно выскользнуло у меня из рук, метров за 50 до конца круга. Но круг у Витторио был отличный!». Стартовав с поула, Витторио удержался на первой позиции, но из-за проблем с резиной итальянец сначала откатился назад, а затем и вовсе сошёл из-за поломки машины.

Брамбилла на Гран-при Монако-1976 Фото: Tony Duffy/Getty Images

В Нидерландах и Франции Брамбилла сошёл с дистанции, но вновь обратил на себя внимание на Гран-при Великобритании. Итальянец был одним из быстрейших в пятницу и квалифицировался на пятой позиции. По ходу гонки над «Сильверстоуном» висели чёрные тучи и было очевидно, что рано или поздно грянет ливень.

Брамбилла и лидировавший Эмерсон Фиттипальди буквально с первыми каплями дождя свернули в боксы, но те, кто не успел за «дождевыми», стали один за другим вылетать с трассы: в одном из поворотов образовалась целая куча из восьми разбитых машин. Заезд остановили красными флагами, Брамбилла мог рассчитывать на подиум, но судьи после долгих совещаний решили зачесть дистанцию вплоть до 56-го круга — и Витторио оказался шестым, а угодившие в завал Шектер и Хант оказались третьим и четвёртым.

Победа в Австрии

На «Нордшляйфе» Брамбилла сошёл после трёх кругов, а затем Формула-1 отправилась в Австрию — и вновь, как в Сильверстоуне, над трассой разразился ливень. В этот раз, правда, он пошёл ещё до старта, который в итоге пришлось отложить на полтора часа. Дождь так и не прекратился, и трасса была полностью залита водой, сцепления нет, видимость — нулевая. Все ехали на ощупь — и лишь Брамбилла летел так, словно он в своей собственной лиге.

Витторио стартовал восьмым, но уже на первом круге вышел на шестое место, на втором прошёл Эмерсона Фиттипальди и вышел на пятое, к шестому кругу прошёл Штука и Депайе и шёл третьим! На 15-м Брамбилла опережает Ханта, на 19-м — Лауду и выходит в лидеры Гран-при Австрии. Дождь не слабеет, но Брамбилла продолжает атаковать — за следующие 11 кругов он уедет от пелотона на 11 секунд!

Организаторы гонки сдались — за 15 кругов до финиша, понимая, что условия на трассе по-настоящему опасны, гонку остановили. В этот раз — какой бы круг судьи ни выбрали — победитель был только один — 37-летний итальянец, самый возрастной пилот на решётке, Витторио Брамбилла. В тот день равных ему не было.

Пересекая финишную черту, Брамбилла вскинул от радости обе руки и… потерял контроль над машиной и улетел в ближайший отбойник! Скорость, разумеется, уже была не боевой, ни гонщик, ни автомобиль сильно не пострадали, хотя круг почёта Витторио пришлось делать на машине с отбитым носовым обтекателем. Впрочем, радость от победы омрачило не это — в пятничных тренировках Марк Донохью вылетел с трассы, и обломком от его машины убило трекового маршала Манфреда Шаллера, а сам пилот на следующий день впал в кому. Во вторник, на второй день после гонки, Донохью скончается.

Горилла в паддоке

В двух оставшихся до конца сезона гонках Брамбилле блеснуть не удалось. Однако и эти результаты были чудом для «Марча», поскольку их машина в принципе неспособна была преодолеть дистанцию гонки! «Фактически это была машина Формулы-2 с двигателем «Косуорт», — вспоминал «Марч» 751 Робин Хёрд. — Лёгкая, маленькая, быстрая на прямых, хорошо сбалансированная, но тормоза были от Ф-2. У нас просто не хватало денег, чтобы проехать всю гонку».

«Поэтому мне так нравилось, как Брамбилла атаковал на первых кругах, а в квалификациях он был просто великолепен, — рассказывал Хёрд. — Он был необычный человек и любил перед Гран-при выпить бокал-другой вина. Макс Мосли, руководитель «Марч» в то время, был против такой подготовки к выступлениям и запрещал ему. И однажды Витторио спрятался под грузовиком «Феррари», чтобы его не засекли.

Брамбилла на Гран-при Германии 1976 года Фото: CC BY-SA 2 / Lothar Spurzem

Его так по-настоящему и не оценили, и я никогда не мог этого понять, — продолжает инженер. — Думаю, это снобизм. Мол, это что вообще за механик из Италии? А я считаю, что его понимание техники очень помогало — с ним было приятно работать. Он был одним из лучших пилотов, когда-либо выступавших за нас. Да, он ничего не боялся и порой рисковал слишком сильно, но он был отличным гонщиком — и это видно по тому, как он гонялся в дождь».

В паддоке Брамбиллу снисходительно называли Гориллой — за характер, манеры (скорее — их отсутствие) и плотное телосложение. На решётке он был самым возрастным пилотом и сражался с молодыми пилотами, у которых всё было впереди. Но Витторио никогда не сдавался: под дождём на «Фудзи» в 1976-м он едва не прошёл Джеймса Ханта, но вылетел с трассы. В гонку Брамбилла вернулся четвёртым, но сошёл из-за отказа мотора. А во внезачётной гонке в Зандворте был вторым, занял четвёртое место в Гонке чемпионов, уступив лишь Ханту, Джонсу и Иксу.

Трагедия в Монце

После трёх сезонов с «Марчем» Брамбилла перешёл в «Сертис» — куда менее конкурентоспособную команду, тем не менее в 1977-м он принёс ей шесть очков. А в 1978-м едва не погиб в её машине. На старте в Монце Брамбилла оказался с краю трассы, попытался вернуться на траекторию и задел другую машину, что спровоцировало гигантский завал с участием Ройтеманна, Пирони, Регаццони, Депайе и нескольких других гонщиков. Двоих забрали в больницу — Брамбиллу и Петерсона.

Ронни Петерсон Фото: Keystone Features/Getty Imag

Ронни Петерсон в свои 34 года уже был одной из главных звёзд Ф-1, и никто не сомневался, что шведа ждёт титул. В тот день гонщика с переломами обеих ног вытаскивали из горящей машины. Врачи изучили шведа, насчитав в общей сложности 27 переломов, и заявили, что жизни ничего не угрожает — Брамбилла вызывал куда больше беспокойства.

У итальянца были многочисленные травмы головы, он впал в кому. Брамбиллу спасли, а вот Петерсон ночью впал в кому и скончался от жировой эмболии. Витторио мучительно восстанавливался целый год. И даже вернулся на старт Гран-при Италии в 1979-м в составе новообразованного проекта «Альфа Ромео». Он, увы, не выстрелил, и в конце сезона-1980 Брамбилла решил закончить карьеру.

Большой Брамбилла

Спустя несколько лет он открыл магазин артефактов Формулы-1 в Монце и свой гараж — говорят, в нём до сих пор стоит отбитый Брамбиллой в Австрии обтекатель. Витторио даже удалось вернуться на Гран-при Италии — правда, уже в качестве водителя медицинского автомобиля. Сид Уоткинс, ныне покойный главврач Формулы-1, вспоминал, что однажды Брамбилла спросил, как близко ему нужно держаться к пелотону на первом круге. «Держись близко, но не хочу, чтобы ты ехал впереди них», — ответил тогда он.

«Витторио был психом — но в хорошем смысле, весёлый, забавный парень», — вспоминал Брамбиллу Джо Рамирес, легендарный инженер «Макларена». «В 70-х мы постоянно путешествовали вместе, жили в моторхоумах по-соседству и хорошо друг друга знали, — вспоминал Джанкарло Минарди. — Мы называли его Брамбиллоне — большой Брамбилла. Никакие другие слова не опишут его лучше».

Брамбилла скончался 26 мая 2001 года от сердечного приступа. Он не оставил после себя рекордов или громких титулов, но вся его карьера в каком-то смысле стала полным отражением Формулы-1 конца 70-х, когда больших денег гонки не приносили, зато легко могли прикончить любого на стартовой решётке. И в этом смысле Витторио повезло куда больше, чем другим.