Потерять сознание, толкая болид. Драматичный финиш гонки Ф-1 на ужасной трассе в Далласе

До 2012 года Формула-1 гостила в Техасе всего лишь один раз. В 1984-м пилоты Ф-1 единственный раз в истории принимали участие в заездах под названием Гран-при Далласа. Тот гоночный уик-энд на техасской земле запомнился прежде всего отвратительной организацией, невыносимой жарой, а также самым драматичным и в то же время самоотверженным финишем в истории «Королевских гонок».

Трассу в Далласе сразу же раскритиковали пилоты. Ужасное состояние асфальта стало причиной серьёзной аварии

В 1980-х одним из трендов в Ф-1 стали многочисленные попытки американских промоутеров выстроить долгие и серьёзные отношения с Королевой автоспорта. После относительно успешного внедрения в Ф-1 городской гонки в Лонг-Бич американцы явили миру ещё несколько вариантов проведения Гран-при. В 1981-м сильнейшие пилоты планеты приехали в Лас-Вегас ради того, чтобы посостязаться на переделанной в гоночную трассу парковке казино «Сизарс-Пэлас». В следующем году Формула-1 доберётся уже до Детройта. А в 1984-м череда экспериментов приведёт Королеву автоспорта в Техас.



Импровизированный городской трек для первого (и, как потом окажется, последнего) в истории Гран-при Далласа было решено городить в развлекательном комплексе под названием «Фэйр-Парк» – одной из самых живописных локаций города. Однако прибывшим гостям было далеко не до местных красот. Буквально с первого взгляда практически все пилоты яростно невзлюбили новый городской трек. Гонщиков не устраивала ни конфигурация автодрома, ни качество асфальта. «Единственный положительный момент заключается в том, что Детройт теперь выглядит не таким уж и плохим» – резюмировал Ален Прост.

Помимо сомнительного качества дорожного полотна, другим испытанием для гонщиков в тот уик-энд стала адская жара. Начало июля в Техасе, как известно, не самое прохладное время года, но даже для южных штатов Америки те деньки были особенно жаркими: местами температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию!



Ещё до начала заездов многие вещи намекали на то, что предстоящий гоночный уик-энд станет для участников не самым простым испытанием. В пятницу Мартин Брандл стал первым, кто осмелился выехать на трассу и сразу же попал в достаточно серьёзную аварию, из-за которой он пропустит остаток сезона-1984. Что примечательно, причиной инцидента стало отвратительное состояние дорожного покрытия. Уже в самом начале гоночного уик-энда свежеуложенный асфальт начал попросту трескаться и отслаиваться.



С горем пополам пилотам удалось завершить первый день квалификационных заездов (в то время квалификация длилась два дня – пятницу и субботу). Лучше всех к необычным условиям приспособились в «Лотусе»: Найджел Мэнселл и Элио де Анджелис показали 1-е и 2-е времена соответственно. В субботу состояние трассы только ухудшилось, поэтому второй день квалификации, по сути, превратился в формальность. Многие пилоты даже не покинули гараж, а единственным пилотом, кто смог улучшить своё время, стал Дерек Уорвик. Так первый ряд стартового поля оккупировали пилоты «Лотуса», а Мэнселл завоевал первый поул в своей формульной карьере.

За пару часов до старта гонки на трассе всё ещё продолжались ремонтные работы

Чтобы хоть как-то спастись от невыносимой жары, стюарды приняли решение провести гонку на три часа раньше запланированного – в 11 утра. Из-за переноса старта по времени также сдвигалась и разминка, которая, согласно новому решению, должна была начаться в 7 утра. В честь столь раннего подъёма Жак Лаффит даже явился на трассу в пижаме, дабы подчеркнуть всю абсурдность происходящего.



Однако стоит отметить, что разминка в итоге так и не состоялась, ведь в это время на гоночном треке шли ремонтные работы. Да, за несколько часов до старта гонки трасса ещё не была готова к тому, чтобы стать местом сражения лучших пилотов мира. Дело в том, что Формула-1 была не единственной гоночной серией, которая в те дни нагрянула с визитом в Даллас. Субботняя гонка серии Can-Am пагубно сказалась на состоянии дорожного полотна «Фэйр-Парк»: массивные машины сделали трассу просто непригодной для проведения каких-либо заездов. Очевидно, что организаторы серьёзно переоценили возможности городского трека.

В то время, пока рабочие в ускоренном режиме ремонтировали дорожное полотно при помощи быстросохнущего цемента, Лауда и Прост настаивали на отмене гонки и пытались подговорить к бойкоту других пилотов, но не нашли поддержки со стороны своих коллег. В конце концов за полчаса до старта трасса всё-таки была готова к эксплуатации.



Стартовавшие с первого ряда Мэнселл и де Анджелис сумели удержать лидерство в самом начале гонки. Главным преследователем двух «Лотусов» на первых кругах дистанции был представитель «Рено» Дерек Уорвик. Он так усердно прессинговал лидирующего Мэнселла, что не смог удержать болид и закончил гонку в стене из шин.



Спустя пару кругов к «Лотусам» подобрался уже пилот «Уильямса» Кеке Росберг, который начинал гонку с восьмой позиции. В тот день финский пилот был просто в невероятной форме — притом что «Уильямс» в сезоне-1984 скоростью особо не блистал. Наверняка Росбергу серьёзно помог шлем, оснащённый водяным охлаждением, который как нельзя лучше пригодился при сорокоградусной температуре. Методы пилотов по борьбе с жарой – это вообще отдельная тема. Так, например, Пьеркарло Гиндзани во время пит-стопа окатили ведром холодной воды, а Хуб Роттенгаттер после схода с дистанции первым делом отправился на трибуны для того, чтобы позаимствовать у болельщиков пару стаканов воды.

Что касается борьбы в лидирующей группе, то Росберг достаточно быстро разобрался с де Анджелисом и сел на хвост к Мэнселлу. Почти 20 кругов Найджел успешно отбивался от атак Кеке, но на 35-м круге дистанции Росберг воспользовался ошибкой соперника и вырвался в лидеры гонки. Вскоре у британца ушла передняя резина, и он был вынужден отправиться в боксы. После этого Мэнселл окончательно выпал из борьбы за победу. Однако стать главным героем гонки ему всё же удалось.



После того как лидер Кеке Росберг триумфально пересёк финишную черту, находившийся в статусе кругового Мэнселл также собирался завершить гонку. Однако коробка передач на его «Лотусе» совсем чуть-чуть не выдержала дистанцию воскресного заезда, и болид Найджела остановился прямо на финишной прямой. В тот момент отчаянный британец уж точно не собирался сдаваться. Он, не раздумывая, выскочил из кокпита и принялся вручную толкать свой «Лотус» прямо до финиша (в то время данный перформанс был вполне легальным). Продвинув машину под аплодисменты болельщиков ближе к заветной клетчатой черте, Мэнселл под воздействием жары и физического измождения потерял сознание и свалился прямо на асфальт.



Очнулся Найджел уже в больнице. К счастью, его жизни на тот момент ничего не угрожало. В конечном итоге Мэнселл был классифицирован на шестом месте, что позволило британцу попасть в очковую зону. Наверное, ни один пилот за всю историю Ф-1 не прилагал столько усилий для того, чтобы заработать один зачётный балл.