Обгоны, драмы и минимальные разрывы. 12 самых крутых финишей в истории Формулы-1

Те гонки, за которые мы и любим «Большие призы».

Недавний Гран-при Великобритании подарил болельщикам захватывающую концовку — сразу у трёх пилотов на последних кругах лопнули шины, что в итоге привело к невероятной развязке. Накануне второй подряд гонки на «Сильверстоуне» вспоминаем другие невероятные финиши — такого не бывает даже в кино!

Гран-при Канады — 2011

Гонка в Монреале сезона-2011 до сих пор удерживает рекорд по количеству выездов автомобиля безопасности, но самым запоминающимся моментом стал обгон в борьбе за победу на финальном круге, когда Дженсон Баттон прошёл допустившего ошибку Себастьяна Феттеля. До этого Баттон поучаствовал в двух столкновениях (в том числе со своим партнёром по «Макларену» Льюисом Хэмилтоном), откатился в конец пелотона, но умудрился отыграться.

Гран-при Бразилии — 2008

Пожалуй, самый драматичный финал в борьбе за чемпионство. Фелипе Масса доминировал на протяжении всей дистанции, выиграл гонку и даже начал праздновать свой титул. Однако уже после финиша бразильца Льюис Хэмилтон в последнем повороте опередил Тимо Глока, добыл необходимую для себя пятую позицию и с преимуществом в одно очко стал чемпионом. Эта победа так и осталась последней в карьере Массы.

Местное время: Масса выигрывает в Бразилии, но теряет чемпионство Вспоминаем горькую победу Фелипе Массы на родной земле в 2008-м, когда он успел побывать чемпионом мира.

Гран-при Европы — 2005

Главным фаворитом той гонки на «Нюрбургринге» был Кими Райкконен, сумевший переиграть Фернандо Алонсо, но в первом повороте последнего круга на «Макларене» финна лопнула подвеска, из-за чего гонщик на огромной скорости вылетел с трассы. Победу тогда унаследовал Фернандо Алонсо, ставший в итоге чемпионом, а Кими реабилитировался на «Сузуке», когда на последнем круге отобрал победу у Джанкарло Физикеллы — другого гонщика «Рено».

Мика Хаккинен после Гран-при Испании-2001 Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Гран-при Испании — 2001

На пятом этапе сезона-2001 не было равных Мике Хаккинену, который сумел опередить гонщиков «Феррари» и создать себе комфортный задел от Михаэля Шумахера. Но лишь до того момента, пока на «Макларене» финна не взорвался двигатель — Мике пришлось припарковаться на обочине трассы, а первым к финишу спокойно прикатил Шумахер.

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Гран-при Венгрии — 1997

Испепеляющая жара Будапешта едва не привела к сенсации — Деймон Хилл на маломощном «Эрроузе», который в любой другой гонке считался безнадёжным аутсайдером, вырвался в лидеры и за счёт более эффективных шин доминировал по ходу всей дистанции. Но в конце концов на машине действующего на тот момент чемпиона мира вышла из строя трансмиссия — кое-как Деймон довёл машину до финиша, но лишь вторым — мимо него по обочине успел промчаться Жак Вильнёв.

Великое поражение: как Хилл и «Эрроуз» едва не выиграли Гран-при Венгрии Ровно 20 лет назад Деймон Хилл едва не сотворил одно из главных чудес в истории Формулы-1. Но «Эрроуз» всё же превратился из кареты в тыкву.

Гран-при Канады — 1991

В тот уик-энд победа должна была достаться Найджелу Мэнселлу — если бы англичанин не отвлёкся на последнем круге и не заглушил двигатель. Британец отправился на последний круг гонки с комфортным отрывом и даже начал приветствовать болельщиков, когда «Уильямс» внезапно заглох на выходе из шпильки. Предполагается, что в тот момент Найджел либо напортачил с переключением передач, либо держал верный уровень оборотов. Так или иначе, победа досталась Нельсону Пике на «Бенеттоне».

Найджел Мэнселл в дни Гран-при Канады-1991 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Гран-при Испании — 1986

Одна из самых ярких побед Айртона Сенны. На заключительных кругах молодого бразильца догонял Найджел Мэнселл, и из последнего поворота «Уильямс» выехал быстрее «Лотуса», но британцу всё же не хватило 0,014 секунды — он остался вторым. Для Сенны это была третья в карьере победа.

И грянул гром. История первой победы Айртона Сенны В честь 30-летнего юбилея дождевого Гран-при Португалии 1985-го вспоминаем историю первой победы Айртона Сенны в Формуле-1.

Гран-при Далласа-1984

Победу в той гонке одержал Кеке Росберг, опередивший Рене Арну на 20 с лишним секунд, но запомнилась она финишем Найджела Мэнселла. После ряда технических проблем и контакта со стеной автомобиль британца остановился на последнем круге, но Мэнселл не растерялся: гонщик покинул кокпит и самостоятельно начал толкать машину до финиша (классификацию получает автомобиль, а не гонщик). В процессе Найджел потерял сознание в результате теплового удара и рухнул прямо на асфальт. До черты Мэнселл так и не дотянул, но был классифицирован шестым — в трёх кругах позади победителя.

Гран-при Монако — 1982

Невероятный по накалу страстей на последних кругах Гран-при Монако прошёл в 1982 году. В концовке заезд возглавлял Ален Прост, но француз поскользнулся на влажной трассе и врезался в отбойник. Первая позиция перешла к Рикардо Патрезе, но и итальянец не совладал с трассой — ошибся перед шпилькой и заглох посреди поворота. Гонку возглавил Дидье Пирони, но уже через два поворота и он сходит с дистанции — кончилось топливо. Не хватило горючего и Андреа де Чезарису, который шёл позади Пирони, и в итоге победу одержал Патрезе — ему удалось продолжить движение и закончить гонку. В тот раз он вообще оказался единственным, кому удалось преодолеть всю дистанцию.

Два лидера сошли на последнем круге! И киношники вряд ли бы придумали такой финиш в Монако Катастрофический провал «Рено» и «Феррари» в «гонке, которую никто не хотел выигрывать».

Гран-при Франции — 1979

Классика Формулы-1 — гонка вошла в историю за счёт невероятной борьбы Жиля Вильнёва и Рене Арну, которые несколько кругов проехали бок о бок. Быстрее в итоге оказался Вильнёв — Арну на финише уступил 0,24 секунды. И это была борьба лишь за второе место! Победил Жан-Пьер Жабуй, но об этом уже мало кто помнит.

Гран-при Италии — 1971

Самый плотный финиш в истории Формулы-1 — победителя Питера Гетина и финишировавшего вторым Ронни Петерсона разделили всего 0,01 секунды. А завоевавший пятое место Хоуден Генли отстал от лидера лишь на 0,61 секунды. Такого финиша «Большие призы» больше не видели.

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Гран-при Италии — 1967

Одно из величайших выступлений, которое так и не привело к победе. Джим Кларк лидировал в Монце до 12-го круга, пока на «Лотусе» не пробило шину. Кларк потерял на этом целый круг и в следующие 50 кругов пробивался с 15-й строчки на первую. К 61-му кругу Джим снова возглавлял заезд — но на последнем (68-м) отказал топливный насос. Победу завоевал Джон Сертис, Джим Кларк финишировал только третьим.