Россиянин в США впервые выехал на трассу и всех обогнал. Необычная история Ласточкина

Многие помнят, как Михаил Алёшин представлял Россию в серии IndyCar. Вероятно, большинство болельщиков полагает, что после возвращения россиянина из США у нас больше нет представителей в американских гонках. И это неверно. Недавно при рассказе о молодых пилотах мы упоминали про Артёма Петрова, а сегодня вас ждёт большое интервью с Никитой Ласточкиным — пилотом главной серии поддержки IndyCar – Indy Lights. Мы поговорили с Никитой о специфике автоспорта в США и том, как построить карьеру автогонщика в Америке.

«В дождь я обгонял всех, кто находился на трассе»

— Никита, в США пилот из России — редкость. Чувствуешь себя в какой-то мере первопроходцем?

— На самом деле нет – просто потому, что моё путешествие в мир автоспорта происходило немного по другому сценарию, чем у большинства российских гонщиков. Я не увлекался Формулой-1 в детстве, не проходил школу картинга, у родителей не было цели сделать из меня профессионального автогонщика, и даже в Америку я ехал не за этим.



Российских пилотов здесь действительно не так много. Основная причина — летать в Америку исключительно ради участия в гонках нереально, надо туда перебираться на весь сезон. А вот для выступлений в Европе переезжать необязательно.

Никита Ласточкин. Биография



2013-2014. Зимняя серия Skip Barber — 2-е место

2014. Тихоокеанская Формула-1600 — 1-е место

2014. Национальная Формула-1600 — 6-е место

2015. Американская Формула-2000 — 7-е место

2016. Американская Формула-2000 — 8-е место

2017. Toyota Racing Series — 18-е место

2017. Indy Pro 2000 — 5-е место, 2 подиума

2018. Indy Pro 2000 — 9-е место

2019. Indy Pro 2000 — 6-е место

2021. Indy Lights — 13-е место, выступил на шести этапах из десяти, лучший результат — 8-е место.

— Какая реакция в паддоке у людей, когда они узнают, что ты родом из России?

— В паддоке я уже не первый год, многие меня хорошо знают. Честно говоря, никогда не чувствовал, что меня здесь воспринимают как «парень Никита из России», скорее, просто «Никита». Возможно, потому что у меня нет сильного акцента, или ввиду того, что я уже давно влился в их культуру. Хотя, конечно, приколы про водку, медведей и Россию бывают, но очень редко и, как правило, всегда по-дружески.



— У тебя на болиде нарисован флаг России, никаких санкций?

— Да, конечно! Здесь, кстати, с этим всё нормально. В самом «Индикаре» нет пилота из России, а в Indy Lights, как, впрочем, и в Ф-2, никто не имеет ничего против триколора.

— Ты ведь переезжал в США не ради гонок?

— В России я окончил школу на год раньше, чем все мои сверстники. На тот момент у меня не было определённости, где и на кого учиться, но всегда было желание посмотреть мир, и однажды я обнаружил, что в США есть языковая школа. Мне каким-то образом удалось уговорить родителей отпустить одного в 16 лет в Америку. Ну и дальше всё завязалось: пошёл в колледж, университет, проучился на специальности «Управление бизнесом и финансами». Не скажу, что образование здесь так сильно что-то решает, но однозначно помогает расширить свой кругозор, что очень важно в современном мире.



В США я впервые в жизни попробовал сходить на трек-день – на своей машине, тогда у меня была «БМВ» третьей серии. В дождь я обгонял всех, кто находился на трассе даже на более быстрых авто. После этого ко мне подошёл гонщик, который сидел инструктором на правом сиденье в одной из этих машин. Когда он узнал, что я вообще в первый раз на трассе, то посоветовал изучить гоночные курсы Skip Barber. Так всё и завязалось!

Фото: Из личного архива Никиты Ласточкина

«Приходилось просто чудом добывать деньги»

— Ты начал со школы экстремального вождения Skip Barber, дальше была Формула «Форд», Ф-1600, US F2000, система Indy Lights. Это стандартный путь автогонщика в США?

— Многое зависит от того, какая у тебя цель. Если ты хочешь попасть в IndyCar, то, да, это тот путь, который может привести в эту серию. Серия Indy Lights сравнима с Формулой-2, только меньше команд и пилотов на стартовой решётке. Ф-1600 или Формула «Форд», где я начинал — это аналог современной Формулы-4 в США, также ещё есть Формула Indy Pro, по сути, ступень бывшей европейской Формулы-3, только меньше прижимной силы.

С моей точки зрения, американские младшие формулы очень недооценены в Европе. Многие там думают, что даже если они занимают топ-10 в Европе, то приедут в Америку и легко всех порвут. Как правило, это не так, и навык пилотов на Road to Indy тоже весьма высок.



Надо сказать, что автоспорт в Америке более доступен с точки зрения бюджета по сравнению с европейскими формулами. У кого есть амбиции попасть в Формулу-1 и деньги, то они отправляют своих детей в картинг, в Европу. Кто понимает, что большие гонки им финансово не потянуть, остаются в Америке.

— А какой путь проходят те, кто хочет построить карьеру в NASCAR?

— NASCAR — совершенно другая тема, которую я, если честно, только для себя начинаю открывать в симуляторе iRacing. Там очень много различных ступеней: овалы на грязи/глине, есть похожая ступень, где пикапы — это аналог Ф-3, ну и так далее.



NASCAR – это относительно нишевый спорт, с точки зрения популярности, спонсоров и зарплаты гонщика он значительно опережает IndyCar. У IndyCar всегда была одна проблема: они не могут найти свою нишу в медиапространстве, их всегда реже транслировали и серия от этого страдала. Хотя в последние несколько лет у них произошли большие изменения и сейчас говорят о разработке сериала а-ля Drive to Survive от Netflix.



— Насколько легко в США формировать бюджет на сезон?

— У всех разные истории и финансовые возможности, но для меня поиск спонсоров перед каждым сезоном — это безумно сложно. Я нахожусь не в той ситуации, что могу комфортно ездить где хочу. На каждую формульную ступень приходилось просто чудом добывать деньги. Иногда решает даже просто элемент везения. Часто перед началом сезона остаются места на решётке, которые не заняты, и есть возможность договориться на более выгодных условиях.



— У многих спортсменов есть люди, которые занимаются развитием их карьеры, контрактами, медиапространством. А как у тебя?

— С самого начала карьеры я свои дела веду полностью самостоятельно. Всегда думал, что всё это лишняя трата денег. Если ты можешь поднять трубку и позвонить нужным людям сам и обо всём договориться, то нет никакой необходимости иметь личного менеджера.



Мне кажется, что привлечение специальных людей имеет смысл, только когда тебе предлагают серьёзные контракты и ты приходишь на самую вершину гоночной карьеры – в Формулу-1 или IndyCar. В молодёжных формулах всегда много людей, которые хотят заработать деньги на пилотах любым способом.

Фото: Из личного архива Никиты Ласточкина

«В США никто не знает, кто выиграл водительский чемпионат в IndyCar!»

— Как тебе работалось с командой HMD Motorsport в прошедшем сезоне?

— Несмотря на то что у меня были разногласия с гоночным инженером по поводу настроек болида и что из-за ограниченного бюджета я смог проехать с HMD только половину сезона, я доволен этим опытом. Надеюсь, что в дальнейшем у меня будет возможность продолжить сотрудничать с этой или другой командой Indy Lights.

— Чего ждёшь от предстоящего сезона?

— Мы сейчас находимся в немного подвешенном состоянии, так как в Indy Lights ещё не объявили календарь на 2022 год. Это очень странно, ведь первая гонка сезона должна пройти уже в феврале. Предполагаю, что они ведут переговоры о том, чтобы провести этап в Лонг-Бич.



В конце октября проходили официальные тесты. После этого какие-то команды будут проводить индивидуальные тестовые дни, кому-то будет не до этого, и параллельно будет идти полным ходом подготовка болидов к следующему сезону, ведь он уже совсем не за горами.



Мой фокус на межсезонье — найти место там, где я буду уверен в настройках болида и скорости машины. Тесты — опять-таки в связи с бюджетом — я не ожидаю проводить в большом объёме.

Фото: Из личного архива Никиты Ласточкина

— Не было желания попробовать себя в чемпионатах других стран — например, в японской Супер-Формуле?

— Да, однозначно! Рассмотрел бы с удовольствием возможность совмещать Америку и Японию или сделать «детур» в Супер-Формулу. Как это было с Палоу: в Европе его карьера не могла набрать нужные обороты, но именно благодаря Супер-Формуле у него появился шанс в США.



— В Америке баскетбол, бейсбол, американский футбол — гигантская индустрия, в которую вложены огромные средства. Как хорошо там раскручен автоспорт с точки зрения болельщика?

— Конечно, у автоспорта в США очень внушительная фан-база, но здесь есть свои особенности. Возьмём, к примеру, Инди-500. Когда эта гонка проходит, в США это настоящий праздник, победителя чествуют как национального героя: он гость вечерних телешоу, о нём пишут все таблоиды страны. Но при этом никто не знает, кто выиграл водительский чемпионат в IndyCar! Это удивительно, потому что, в отличие от Формулы-1, IndyCar — это открытый чемпионат, конкуренция гораздо более жёсткая и шансы на победу есть у многих. Для меня победа в общем зачёте IndyСar куда более весома, чем одна только Инди-500, но у обычной публики всё наоборот.



В этом году у нас был классный гоночный уик-энд в Детройте, на этом этапе совместили гонки Indy Lights, IndyCar и IMSA. Как правило, эти три серии редко бывают вместе, зрители приходили посмотреть как на кузовные, так и на открытые колёса, и в целом был более зрелищный уик-энд.



— Последним американским гонщиком в Формуле-1 был Скотт Спид, как считаешь, кто будет следующим?

— Мне кажется, Колтон Херта, у него есть все шансы для этого. В Ф-1600 я гонялся за ту команду, в которой он ездил годом ранее. Его отец, кстати, легендарный гонщик IndyCar, и я с ними обоими знаком. Мы несколько раз пересекались во время гонок — очень приятный в общении парень. Если ему удастся попасть, это будет очень круто. В этом случае американцы будут смотреть Формулу-1 уже не из-за флага, а из-за пилота.

«Чтобы ездить на овалах, надо обладать определённой долей храбрости!»

— В календаре Indy Lights заявлены классические гоночные треки, городские и один овал. Насколько различаются модификации болида в сезоне?

— Ранее овалов было гораздо больше. Самый интересный из них — Indy Freedom 100, гонка проводилась на трассе в Индианаполисе за один день до «Инди-500». Фанаты относились к этой гонке с особым трепетом, так как для них она значила не меньше, чем сама «Инди». Когда её отменили, многие болельщики были очень расстроены.



Есть две причины, по которым овалов стало меньше. Чтобы на них ездить, нужен другой обвес на машины, и для многих команд это дополнительные расходы. Кроме того, если попадаешь в аварию на овале, как правило, от машины мало что остаётся и с точки зрения бюджета не каждый готов так рисковать: страховка не покрывает издержки.



Проблема Indy Lights в том, что пилоты, у которых есть деньги на эту серию, зачастую отправляются в Европу, и у команд Lights всегда стоит вопрос экономии. Мне нравятся овалы. Это очень интересно, непередаваемые ощущения, особенно на машине с открытыми колёсами и с прижимной силой. Чтобы этим заниматься, надо обладать определённой долей храбрости! Если бы не нужно было волноваться за финансовую составляющую, то овалы были бы моей любимой гоночной дисциплиной, но реальность диктует немного другие правила.



— К вопросу про храбрость и аварии. Не планируют ли устанавливать на машины Indy Lights аэроэкран, как в IndyCar?

— В ближайшем будущем – вряд ли. У нас есть «гало», и это отличное решение. Аэроэкран очень тяжёлый по весу, и там нужно будет проводить воздух в кокпит.

Фото: Из личного архива Никиты Ласточкина

— В NASCAR/IndyCar гонщику на треках помогает «споттер», кто в Indy Lights выполняет эту функцию?

— Обычно этим занимаются либо тренеры, либо сами гонщики. К примеру, у меня споттером была гонщица Айла Агрен, с которой мы дружим, гонялись в одних сериях. На овалах есть такой балкон «Споттер стенд», с него видна вся трасса, и оттуда по радиосвязи они гонщику подсказывают гонщику его местоположение на треке. Как правило, споттеры работают только на овалах и в некоторых кузовных сериях.



На овалах ты постоянно в повороте и нет времени смотреть в зеркала, чтобы оценивать всю ситуацию. Они тебе говорят, к кому ты приближаешься, на каком уровне ты сейчас с другой машиной. Вот именно в этой ситуации споттер и нужен: чтобы он тебе говорил «clear», когда ты хочешь занять внешний радиус поворота, или «side-by-side», и я понимал, что кто-то рядом со мной. При этом всё равно за пилотаж в первую очередь отвечает пилот, а не споттер. Поэтому, если он что-то неверно сказал, а ты попал в аварию, виноват, конечно же, будет пилот.



— Этот навык ориентации на трассе реально натренировать в симуляторе?

— Почему нет? Просто когда ты попадаешь в аварию на симуляторе, это тебе ничего не стоит, в реальной жизни придётся нести расходы. Надо сказать, что этот навык осведомлённости хорошо прокачивает картинг. Я им не так много занимался, но иногда практикуюсь, чтобы понять, что я упустил. Когда ты едешь в картинге, у тебя нет зеркал и ты развиваешь в себе возможность ощущать присутствие другого болида по звуку или вибрациям.



— Как пилоты Indy Lights физически готовятся к этапам на овалах?

— На них большим нагрузкам подвергаются мышцы шеи, которые очень нелегко натренировать. Есть различные гиревые тренажёры, но и этого зачастую бывает недостаточно. У нас есть небольшой лайфхак: к обручу, который мы надеваем вместе со шлемом, прикрепляется небольшая подушка. Когда ты садишься в машину, шея оказывается под углом, зато в повороте овала подушка помогает сохранять голову в прямом положении и помогает шее.

Фото: Из личного архива Никиты Ласточкина

«Решили креативно обыграть мою фамилию»

— Ты сказал, что дружишь с Айлой Агрен. Она сейчас выступает в W Series. Как относишься к этому чемпионату и что думаешь о потенциале девушек-пилотов?

— Cейчас появилось много талантливых гонщиц. Хорошие примеры — София Флёрш, Симона де Сильвестро. Я, конечно, болею в W Series за Айлу. В целом я поддерживаю идею этой серии: классная инициатива, плюс гонщицам не нужно приносить бюджет, что большой плюс для юниоров.



Однако если есть серьёзные цели – IndyCar, NASCAR, Формула-1 – этой серии может оказаться недостаточно. Нужно стараться попадать в те серии, где есть жёсткая борьба и серьёзные соперники. Если этого нет, то при переходе в верхние категории ожидания могут не сойтись с результатами на первых порах, а это может негативно отразиться в уверенности пилотесс, что в автоспорте очень важно.

— Много работаешь в тренажёрном зале?

— Конечно, для гонок нужно быть в форме. Но физические тренировки — далеко не единственный фактор. Приведу простой пример. У меня в том сезоне было два напарника по команде: Дэвид Малукас и Бенжамин Петерсон. Бенжамин – настоящий атлет, не выходит из качалки, весь высушенный, бегает, делает зарядку, растяжку, жонглирует. Дэвид же не следует подобному режиму, приезжает на тесты, пьёт эспрессо и в итоге ездит гораздо быстрее Бенжамина. Безусловно, есть минимальный порог фитнеса, но дальше это уже, скорее, для самоуверенности.



— Расскажи немного про дизайн своего шлема.

— Над дизайном работал Бретт Кинг. Я ему объяснил идею, цвета. Моя фамилия Ласточкин – мы решили креативно обыграть эту тему. Вообще, у меня за всю гоночную карьеру было только три шлема: два чёрно-оранжевых и один бело-красно-чёрный – этот шлем был в цветах моей предыдущей команды Exclusive Autosport. У них была традиция: по окончании сезона шлем достаётся владельцу команды как сувенир. Ввиду того, что прошлый сезон не состоялся, шлем остался у меня.

Фото: Из личного архива Никиты Ласточкина

— Где мы можем следить за Indy Lights?

— В Америке эту серию полтора года показывали по основному каналу NBCSN, сейчас у них для этого есть стриминговый сервис. В России/Европе есть канал The Race: они ведут стримы на YouTube, которые набирают по 50-60 тыс. просмотров за гонку.



— Ты создал собственный канал на Twitch. Какие планы по виртуальным гонкам?

— Мне очень нравится симулятор iRacing. Вообще, мне кажется, что ты будешь намного лучше готов к гонкам, если вместо тренажёров на реакцию в зале проводишь больше времени с iRacing. В нём можно работать над стратегией, отрабатывать пит-стопы, оттачивать лучшие круги в квалификации, плюс там действительно происходит конкурентная борьба. В гонках участвуют как геймеры, так и настоящие пилоты из всех видов автоспорта, всё это держит тебя в тонусе.



Свой аккаунт на Twitch я хочу полноценно развивать, участвовать в разных киберспортивных чемпионатах в межсезонье, чтобы была возможность для коммуникации с болельщиками, ну и просто весело проводить время. Поэтому всех жду на своём канале, и увидимся в следующем сезоне на гонках!