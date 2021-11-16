Шварцман без места, Квят без работы. В Формуле-1 не осталось вакансий на 2022 год

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр не соврал: во вторник, 16 ноября, он назвал имя второго боевого пилота команды на сезон-2022 Формулы-1. Обошлось без сенсаций: напарником Валттери Боттас стал Гуаньюй Чжоу, который принесёт с собой солидное финансирование и откроет для Ф-1 огромный китайский рынок.

Таким образом, без места в Формуле-1 остались лидер нынешнего сезона Формулы-2 Оскар Пиастри, российский воспитанник «Феррари» Роберт Шварцман и протеже «Заубера» Тео Пуршер, который теперь уж точно останется в Формуле-2 ещё на сезон и может получить новый шанс в 2023-м — хотя вряд ли Чжоу рассчитывает задержаться в «Альфа Ромео» всего на год.

Пиастри уже пристроили резервным пилотом в «Альпин», но пока непонятно, насколько высоки шансы Оскара получить роль боевого гонщика через сезон: у Эстебана Окона долгосрочный контракт, а выступления Фернандо Алонсо в 2021 году показывают, что и ветеран запросто может подписать новый контракт на сезон-2023.



Так или иначе, Пиастри фактически займёт место Даниила Квята, для которого не было смысла оставаться резервистом французской команды ещё на год. Квят намерен вернуться к выступлениям в гонках, и вариантов хватает. По последней информации, Даниил не получит места в Формуле-Е (да и сам не особо туда стремится), но заглядывается на NASCAR либо может перейти в гонки на выносливость. Увы, после этого шансы россиянина на возвращение в Формулу-1 окончательно перейдут в разряд теоретических.

Не сильно лучше и перспективы Роберта Шварцмана. Россиянин не раз заявлял, что до последнего будет надеяться на переход в Формулу-1, но теперь это произойдёт не раньше 2023 года, плюс нет уверенности, что «Феррари» очень сильно заинтересована в продвижении своего юниора — в ситуации, когда в основной команде сформировался отличный и при этом довольно молодой дуэт Леклер-Сайнс, а в «Хаасе» прогрессирует Мик Шумахер.

Вероятно, Шварцман может рассчитывать на роль резервного пилота в самой «Феррари» или в «Хаасе», но дальше ему остаётся рассчитывать либо на неожиданные перестановки на трансферном рынке Формулы-1, либо на инициативу со стороны «СМП Рейсинг», которая решит финансово поддержать своего воспитанника. Ну а пока наряду с ролью резервиста Роберт мог бы отправиться в гонки на выносливость, DTM или даже Супер Формулу.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2022. Версия от 16 ноября 2021 года:

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес №44. Льюис Хэмилтон

№63. Джордж Расселл Ред Булл №33. Макс Ферстаппен

№11. Серхио Пeрес Макларен №3. Даниэль Риккардо

№4. Ландо Норрис Феррари №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс Альпин №14. Фернандо Алонсо

№31. Эстебан Окон Альфа Таури №10. Пьер Гасли

№22. Юки Цунода Астон Мартин №18. Лэнс Стролл

№5. Себастьян Феттель Уильямс №6. Николас Латифи

№28. Александер Албон Альфа Ромео №77. Валттери Боттас

Гуаньюй Чжоу Хаас №9. Никита Мазепин

№47. Мик Шумахер

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