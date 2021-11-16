Шварцман без места, Квят без работы. В Формуле-1 не осталось вакансий на 2022 год

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр не соврал: во вторник, 16 ноября, он назвал имя второго боевого пилота команды на сезон-2022 Формулы-1. Обошлось без сенсаций: напарником Валттери Боттас стал Гуаньюй Чжоу, который принесёт с собой солидное финансирование и откроет для Ф-1 огромный китайский рынок.
Таким образом, без места в Формуле-1 остались лидер нынешнего сезона Формулы-2 Оскар Пиастри, российский воспитанник «Феррари» Роберт Шварцман и протеже «Заубера» Тео Пуршер, который теперь уж точно останется в Формуле-2 ещё на сезон и может получить новый шанс в 2023-м — хотя вряд ли Чжоу рассчитывает задержаться в «Альфа Ромео» всего на год.
Пиастри уже пристроили резервным пилотом в «Альпин», но пока непонятно, насколько высоки шансы Оскара получить роль боевого гонщика через сезон: у Эстебана Окона долгосрочный контракт, а выступления Фернандо Алонсо в 2021 году показывают, что и ветеран запросто может подписать новый контракт на сезон-2023.
Так или иначе, Пиастри фактически займёт место Даниила Квята, для которого не было смысла оставаться резервистом французской команды ещё на год. Квят намерен вернуться к выступлениям в гонках, и вариантов хватает. По последней информации, Даниил не получит места в Формуле-Е (да и сам не особо туда стремится), но заглядывается на NASCAR либо может перейти в гонки на выносливость. Увы, после этого шансы россиянина на возвращение в Формулу-1 окончательно перейдут в разряд теоретических.
Не сильно лучше и перспективы Роберта Шварцмана. Россиянин не раз заявлял, что до последнего будет надеяться на переход в Формулу-1, но теперь это произойдёт не раньше 2023 года, плюс нет уверенности, что «Феррари» очень сильно заинтересована в продвижении своего юниора — в ситуации, когда в основной команде сформировался отличный и при этом довольно молодой дуэт Леклер-Сайнс, а в «Хаасе» прогрессирует Мик Шумахер.
Вероятно, Шварцман может рассчитывать на роль резервного пилота в самой «Феррари» или в «Хаасе», но дальше ему остаётся рассчитывать либо на неожиданные перестановки на трансферном рынке Формулы-1, либо на инициативу со стороны «СМП Рейсинг», которая решит финансово поддержать своего воспитанника. Ну а пока наряду с ролью резервиста Роберт мог бы отправиться в гонки на выносливость, DTM или даже Супер Формулу.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2022. Версия от 16 ноября 2021 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Альпин
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
|Астон Мартин
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Уильямс
|№6. Николас Латифи
№28. Александер Албон
|Альфа Ромео
|№77. Валттери Боттас
Гуаньюй Чжоу
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
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