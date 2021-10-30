Что помешало Шварцману попасть в Формулу-1 и так ли он силён? Отвечает босс россиянина

Как и год назад, во время паузы в календаре Формулы-2 после этапа в Сочи мы пообщались с руководителем команды «Према» Рене Розином, чтобы вместе с ним обсудить выступления Роберта Шварцмана, ну и заодно другие темы, связанные с младшими сериями. Тем более что под крылом «Премы» и супер-юниор «Альпин» Оскар Пиастри, и чемпион-доминатор Формулы-3 Деннис Хаугер, и ещё один россиянин Кирилл Смаль.

«Роберт и Оскар выполняют потрясающую работу»

— Рене, как вам выступление «Премы» в Формуле-2 в этом году?

— Мы довольны тем, как проходит сезон. Оба наших гонщика остаются в борьбе за чемпионский титул, один из них возглавляет общий зачёт. До конца чемпионата ещё остаётся два этапа, сейчас у нас длинная пауза перед гонками в Джидде. Но на данный момент я могу назвать ход сезона для нас очень позитивным.

— Как вам нынешний календарь Формулы-2 с его огромными паузами?

— Без сомнений, меня не отнести к сторонникам нынешнего формата, мне тоже не нравятся эти длинные паузы. Такой календарь мешает гонщикам, чья борьба за титул и за высокие места длится до столь поздней стадии сезона, что может повредить их планам на следующий год. И пилотам труднее вести переговоры, и нам как команде. Насколько я сужу по интервью Бруно Мишеля, наш промоутер проанализировал и согласился, что такой формат неидеален. Хорошо, что в следующем году мы возвращаемся к более стандартному формату, при котором этапов станет больше, а сезон закончится немного раньше, чем сейчас.

— Однако двухмесячная пауза перед финалом сезона останется. Всё равно ведь неидеально, не так ли?

— Да, но всё-таки в следующем году речь идёт об одном этапе, причём одном из 14. Очень высок шанс, что уже после Сочи судьба чемпионского титула будет решена. Так что ситуация будет абсолютно отличаться от нынешнего года, когда мы приехали в Монцу, проведя лишь половину чемпионата. Так что уже к концу сентября и команды, и пилоты смогут выстраивать свои планы на следующий сезон, что будет хорошо и для команд Формулы-1, следящих за пилотами из Ф-2, и для команд нашей серии. В этом году ситуация намного сложнее: до Монцы мы практически не могли прикидывать, что нам делать в 2022-м.

Ещё один плюс календаря сезона-2022 — больше этапов и больше трасс, что лучше для гонщиков. Пилоты смогут выступать на трассах совсем разного типа — классических, уличных, быстрых и медленных… В этом году всё сложнее, у нас слишком много «необычных» трасс. Есть более-менее стандартные Бахрейн и Сильверстоун, но, кроме них, Монца, где бывает всякое, уличные Монако, Баку и Джидда. В следующем году мы вернёмся в Спа, Барселону и на «Хунгароринг», приедем в Имолу и Зандворт, так что наш чемпионат получится намного более цельным.

Я хочу подчеркнуть, что при таком календаре, как в этом году, и Роберт, и Оскар выполняют потрясающую работу. При столь длинных паузах они не могут толком использовать опыт прежних гонок и имеют в своём распоряжении всего одну практику, чтобы вернуться в форму. В таких условиях их выступления нельзя не отметить. Оба пилота заслуживают того, чтобы быть в Формуле-1.

Роберт Шварцман с инженерами «Премы» Фото: Lars Baron/Getty Images

— Вы удивлены, что Оскар так быстро адаптировался к Формуле-2?

— Одна из сильнейших сторон Оскара — его психологическая устойчивость, умение сохранять спокойствие. Он всегда стремится просто дальше выполнять свою работу, и в итоге всё становится проще. Когда возникает давление, он с ним справляется, что и позволяет ему так хорошо выполнять свою работу.

— Для вас не странно, что он может взять титул в Ф-2 и потом на год остаться без гонок?

— Да, странно, но это связано с тем, что мы уже обсуждали: форматом и календарём нынешнего сезона. Оскар не первый гонщик, с которым такое случится. При «нормальном» календаре все три пилота, лидирующие сейчас в общем зачёте, перешли бы в Формулу-1.

«Квалификации Шварцмана? Мик Шумахер не завоевал ни одного поула»

— Если говорить про Роберта, то его слабая сторона всем известна. Вы понимаете, почему у него возникают проблемы в квалификации?

— Со стороны действительно есть ощущение, что у него проблема. Но если смотреть изнутри, я бы выразился мягче. Всего в этом году было шесть квалификаций. Можно вспомнить Монако, где он оказался быстрейшим в своей группе. В Сочи Роберт проводил очень хорошую сессию, боролся за место в топ-3, но не собрал круг в конце. Но когда машиной не очень легко управлять и в твоём распоряжении всего один-два круга, такое случается. Вот вам уже две квалификации из шести. Из всего шести. Вот если бы у нас было 12 или 14 этапов, я бы с вами согласился: да, есть проблема с квалификациями. А так — всё-таки нет.

Да, всё не идеально, но и не плохо. К тому же пусть квалификация в Формуле-2 и важна, но она не определяет всё: у нас высокая деградация шин, с которой нужно справляться, и Роберт всегда хорошо проводит гонки. Он выжимает максимум в гонках, что позволяет ему сражаться за чемпионство.

Мы продолжаем работать над квалификациями, чтобы удостовериться, что на двух финальных этапах окажемся на высоте. Повторюсь, квалификация в Ф-2 — это далеко не всё. Мик Шумахер год назад не завоевал ни одного поула и взял титул.

— Справедливое замечание. Ещё один упрёк к Роберту — слишком много ошибок на старте сезона. Согласны?

— Да, он был недостаточно спокоен во время гонок в Бахрейне и первой гонки в Монако, когда хотел добиться на старте слишком многого. Но после этого ситуация изменилась. Думаю, если отсечь эти этапы, то дальше они с Оскаром набирали больше всего очков. Правда, я сам не подсчитывал, но есть такое ощущение, что они были бы на двух первых позициях.

— Как считаете, есть ли ещё компоненты, в которых Шварцман должен прибавить?

— Мы работаем вместе с 2018 года. Если вы посмотрите на его результаты, то он один из немногих гонщиков, который каждый сезон сражается за чемпионство. По сути, в один ряд с ним можно поставить только Оскара.

Конечно, всегда можно что-то сделать лучше — такая задача и стоит на два финальных этапа — но, повторюсь, он каждый год сражается за победы и титулы.

— Есть ли для Роберта хоть какой-то смысл оставаться в Формуле-2 на третий сезон? Сам он считает, что нет.

— Честно говоря, раз он два года подряд сражался за титул, то логичнее заняться чем-то ещё. Если он станет чемпионом, то автоматически потеряет право выступать в следующем году, но если нет, то всё равно я вижу слишком большие риски в продолжении выступлений, ему это не нужно. Так что предлагаю побороться за чемпионство и выложиться на максимуме, чтобы по итогам гонщики «Премы» заняли две первые позиции — без разницы, в каком порядке. Главное, чтобы бело-красные машины были впереди.

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— Как Роберт будет готовиться к двум финальным этапам?

— Подготовка будет в целом такая же, как и перед другими уик-эндами. Физические тренировки, работа на симуляторе, подготовка с инженерами: постоянное изучение, что на прошлых этапах было сделано верно, а что — нет. Ведь только изучив свои ошибки, ты можешь стать лучше и атаковать сильнее.

— Как много у вас информации о трассе в Джидде?

— Немного. У нас есть карта круга, мы загрузим в симуляторе имеющуюся информацию. Как я понимаю, трасса будет готова для омологации ФИА непосредственно перед Гран-при. Безусловно, нам нужно добыть максимум возможной информации через все каналы, но пока её очень мало.

— Соответственно, можно ждать больше сюрпризов, чем на трассах, которые хорошо знакомы командам Ф-2?

— Без сомнений. Как бы то ни было, нам необходимо адаптироваться и быть готовыми максимально хорошо — при той немногой информации, что у нас имеется. По приезде на трассу нужно быть гибкими в работе и быстро адаптироваться — речь идёт и про команду, и про гонщиков.

«Иногда Леклер пытался показать слишком много»

— Что можете сказать об отношениях между Робертом и Оскаром? Вроде они и конкуренты, но со стороны есть ощущение, что никаких трений нет? Хотя в той же Монце Шварцман жёстко обогнал напарника.

— Жёсткая борьба на трассе — это нормально. И сразу же после гонки всё было в порядке. Честно скажу, это одни из лучших отношений между гонщиками, которые я наблюдал в своей команде. Они хорошо работают друг с другом, подгоняют. Конечно, они оба хотят взять титул и потому сражаются, но отношения очень хорошие.

— Очень вероятно, что и Оскар, и Роберт покинут команду по окончании сезона. У вас уже есть чёткий план, кто их заменит?

— Мы общаемся с рядом пилотов, но сейчас ещё ничего не подписано. У нас есть некоторые идеи, но столь позднее окончание сезона играет свою роль. В ближайшее время ситуация станет понятнее. Я ожидаю, что до этапа в Джидде у меня уже будет более чёткое представление.

— Все ждут, что в Ф-2 за вас будет выступать Деннис Хаугер.

— Конечно, это было бы логично — после победы в Формуле-3 двигаться вместе дальше, как это было ранее с Робертом и Оскаром. Но на данный момент ничего не решено. Всё ведь зависит не только от нас. Насчёт Шварцмана мы решали с «СМП» и «Феррари», насчёт Оскара — с «Альпин», а в данном случае многое зависит от «Ред Булл».

Повторюсь, ничего ещё не подписано, пусть такой вариант и логичен. Если пилот выигрывает с нами титул или завершает сезон в тройке, то у него в контракте есть опция о продлении, однако эта опция необязательная, обсуждения продолжаются. Нужно многое изучить, но, думаю, и мы надеемся продолжить работу с Деннисом, и он сам хочет того же.

Деннис Хаугер Фото: Mark Thompson/Getty Images

— Что позволило Хаугеру так доминировать в этом сезоне? Да, у него за плечами уже был один год в Ф-3, но всё же.

— Он отлично работал с нынешним форматом этапа: добивался максимума возможного в двух первых гонках уик-энда и давал результат в самой важной третьей, где обычно стартовал высоко благодаря сильным выступлениям в квалификации. По сути, у нас была лишь одна плохая квалификация — в Спа, где были очень непростые условия. Там, скорее, была ошибка со стороны команды. В целом ключ к успеху — стабильность, с которой он выжимал максимум во всех гонках уик-энда.

— Хаугер порадовал, а вот от Артура Леклера хотелось бы большего, не так ли? Чего ждёте от него в 2022-м?

— Прежде всего отмечу, что пока контракт на сезон-2022 не подписан. Что же до нынешнего сезона, то это был его дебютный год в Формуле-3. Он перешёл из Региональной формулы, где уровень конкуренции ниже. Иногда Артур пытался показать слишком много, действовал чересчур агрессивно, но вместе с тем у него были подиумы и поулы. В той же Франции из-за технической проблемы он стартовал последним, но отыгрался в первой гонке и выиграл вторую. Потом был поул на «Хунгароринге», в Сочи помешала погода…

Думаю, он провёл хороший дебютный сезон. Да, могло быть лучше, но Артур набрал важные очки. Теперь ждём следующего сезона, но, повторюсь, для начала нужно подтверждение контракта.

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«Лучший вариант для Смаля — Региональная формула»

— Последние мои вопросы — про Формулу-4 и Кирилла Смаля, выступающего в итальянском и немецком чемпионатах. Как оцениваете его выступления в 2021-м?

— Сезон со взлётами и падениями. Были очень хорошие гонки, были и ошибки. Иногда он атаковал слишком сильно в попытке добиться максимума. Иногда он не так хорошо справлялся с давлением. Но он очень быстр, сразу же набирает необходимую скорость. Просто иногда слишком сильно атакует и ошибается. Но ему всего 16 лет. В Формуле-4 и Региональной формуле нормально, если пилоты допускают ошибки, а вот в Формуле-3 и Формуле-2 гонщики уже должны проводить более стабильные сезоны.

— В общем, главная проблема Кирилла — нестабильность?

— Не совсем так. Вообще все пилоты всегда стремятся показать максимум. Иногда в стремлении к этому они переступают грань. Стабильность и результат не приходят автоматически. Тут больше вопрос недостаточного спокойствия: он слишком сильно хочет результатов.

Хочу отметить, что он живёт вдали от семьи, это нелегко в таком возрасте. Одни пилоты становятся взрослее в 15, другие — в 16… Мы всё-таки говорим о детях, которые в обычной ситуации ещё ходили бы в школу, а они уже занимаются профессиональным спортом, очень сильно выкладываются в высококонкурентных чемпионатах. Ошибки — это нормально.

— Для Кирилла ведь нет смысла оставаться в Ф-4 ещё на год?

— Он готов двигаться дальше. Конечно, решение зависит от «СМП Рейсинг» и разных факторов. Если честно, мы общаемся насчёт будущего, но пока никаких решений нет. Планируются тесты, после чего мы соберёмся вместе с его семьёй и партнёрами, чтобы понять, что лучше всего. У Кирилла отличный потенциал.

— Переход в Формулу-3 стал бы для Смаля слишком крутым шагом вверх?

— Конечно, можно сделать и так: есть пилоты, которые совершали подобный прыжок. Но разрыв всё-таки очень большой. Лично я предпочёл бы Региональную формулу, чем сразу Формулу-3. Но, конечно, решение принимать не мне, а его менеджменту. С учётом его возраста я бы назвал лучшим вариантом сезон в Региональной формуле.