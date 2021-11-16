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Пуршер отреагировал на то, что не получит места в «Альфа Ромео» в 2022 году

Пуршер отреагировал на то, что не получит места в «Альфа Ромео» в 2022 году
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Участник молодёжной программы «Заубер», гонщик Формулы-2 Тео Пуршер отреагировал на решение команды Ф-1 «Альфа Ромео» сделать боевым пилотом в сезоне-2022 не его, а воспитанника «Альпин» китайского гонщика Чжоу Гуаньюя.

«Моя мотивация остаётся прежней. Я хотел бы поблаголарить всех людей, которые поддерживают меня каждый день, вы потрясающие! Мне понадобится ваша поддержка на двух последних этапах Формулы-2. Я выложусь по максимуму и не разочарую вас!» — написал Пуршер в своём «твиттере».

Ранее на своё грядущее расставание с «Альфа Ромео» отреагировал нынешний пилот команды Антонио Джовинацци: «Формула-1 — это эмоции, талант, машины, риск и скорость. Но когда правят деньги, это бывает ещё и безжалостно. Я верю в неожиданные, уникальные результаты, большие и маленькие победы, достигнутые благодаря преданности».

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