Гонщику Формулы-1 угрожали убийством. Его авария повлияла на исход всего чемпионата

Долгие разборки с участием «Мерседеса», «Ред Булл» и ФИА после финиша Гран-при Абу-Даби Формулы-1 начались с ошибки и аварии пилота «Уильямса» Николаса Латифи. Именно из-за разбитого болида канадца на трассу выпустили сейфти-кар, давший Максу Ферстаппену шанс оказаться рядом с Льюисом Хэмилтоном и после непоследовательных действий гоночной дирекции пойти в успешную атаку на семикратного чемпиона мира. После победы Ферстаппена болельщики Хэмилтона атаковали социальные сети Латифи, обвиняя его во всех смертных грехах. Спустя неделю после случившегося Николас ответил – приводим полный текст его заявления.

«Я осознанно оставался в стороне от соцсетей, чтобы дать всему успокоиться после финальной гонки.

Было много последствий у ситуации, возникшей после моего схода в Абу-Даби. Я получил тысячи сообщений в своих аккаунтах в соцсетях – публичных и в личку. Большинство их них были с поддержкой, однако было и много хейта и оскорблений.

Я думал, как лучше всего со всем этим справиться. Должен ли я игнорировать и продолжать? Или отреагировать на это и заняться более крупной проблемой, которая, к сожалению, является нашей реальностью при использовании соцсетей?

То, что вы читаете, не является прописанным по сценарию заявлением, а скорее, попыткой рассказать то, что у меня на уме, в попытке, возможно, разжечь обсуждение на тему онлайн-буллинга и драматических последствий, которые он может оказать на людей.

Если вернуться к гоночному уик-энду, то сразу после взмаха клетчатого флага я знал, как всё, вероятно, будет происходить в соцсетях. Тот факт, что я посчитал наилучшим вариантом удалить «Инстаграм» и «Твиттер» со своего телефона, лучше всего говорит о том, как жесток сейчас может быть онлайн-мир.

Последовавшие за этим ненависть, оскорбления и угрозы в социальных сетях не стали для меня сюрпризом, поскольку это просто суровая реальность того мира, в котором мы сейчас живём. Мне не привыкать, что обо мне говорят негативно в интернете, и я думаю, что каждый спортсмен, который соревнуется на мировом уровне, знает, что он находится под пристальным вниманием, и иногда это переходит границы.

Но, как мы видели снова и снова в различных видах спорта, достаточно всего одного инцидента в неподходящее время, чтобы всё стало совершенно несоразмерным и выявило худшее в людях, которые являются так называемыми «фанатами» спорта. Что меня шокировало, так это крайний тон ненависти и оскорблений и даже угрозы смерти, которые я получал.

Размышляя о том, что произошло во время гонки, считаю, что на самом деле была только одна группа людей, перед которой мне нужно было извиниться за сход: моя команда. И я сразу же перед ней извинился. Всё остальное, что последовало, было вне моего контроля.

Некоторые люди говорили, что я сражался за позицию, которая не имела значения, всего за несколько кругов до финиша. Но борюсь ли я за победу, подиум, очки или даже за последнее место, я всегда буду выкладываться на все сто, пока не вывесят клетчатый флаг. В этом отношении я такой же, как и все остальные гонщики. Не страшно, если какие-то люди не понимают или не согласны с этим. Вы можете высказать своё мнение. Но использование этих мнений для разжигания ненависти, оскорблений и угроз насилия не только в адрес меня, но и самых близких мне людей, говорит мне, что эти люди не являются настоящими фанатами нашего спорта.

К счастью, я достаточно толстокож и живу в этом мире достаточно долго, поэтому могу неплохо справиться с тем, чтобы не позволить любому негативу нахлынуть на меня. Но я знаю, что не одинок во мнении, что отрицательный комментарий всегда кажется более заметным. А иногда его может быть достаточно, чтобы перебить сотню положительных.

У всех людей своё мнение, и это нормально. Толстая кожа — важная часть того, чтобы быть спортсменом, особенно когда вы постоянно находитесь в положении, когда за вами внимательно следят. Но многие из комментариев, которые я получил на прошлой неделе, переходили грань нечто гораздо более экстремального. Меня беспокоит, как сможет отреагировать кто-то другой, если на него когда-либо будет направлен такой же уровень насилия. Никто не должен позволять громкому меньшинству диктовать, кем они являются.

События прошлой недели заставили меня понять, насколько важно работать вместе, чтобы предотвратить подобные вещи, и поддержать тех, в чей адрес они допускаются. Я понимаю, что вряд ли смогу убедить изменить свой образ жизни тех, кто так поступил по отношению ко мне. Они могут попытаться использовать даже это сообщение против меня. Но всё-таки правильно отреагировать на подобное поведение, а не промолчать.

Всем фанатам и людям, которые поддержали меня в этой ситуации, я хочу сказать огромное спасибо. Я видел и читал много ваших сообщений, и я очень благодарен за них. Приятно знать, что меня поддерживает столько людей.

Спорт по своей природе генерирует конкуренцию, но он должен объединять людей, а не разъединять их. Если выражение моих мыслей и подчёркивание необходимости действовать поможет хотя бы одному человеку, значит, оно того стоило.

Пока мы с нетерпением ждем Нового года, я искренне надеюсь, что мой опыт после Гран-при Абу-Даби поможет усилить это послание, и мой новогодний план состоит в том, чтобы посмотреть, как я могу поддержать этот процесс. Просто будьте вежливы!

Я хочу пожелать всем счастливых праздников и оставаться в безопасности. С нетерпением жду, когда мы все вернёмся обратно на трассу в 2022 году.

Ники».