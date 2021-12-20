10 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2021. Так всё-таки — Хэмилтон или Ферстаппен?

Провожаем минувший сезон и по традиции вспоминаем субъективные оценки, которые ваш автор ставил пилотам по ходу каждого Гран-при этого года (уик-энд в Бельгии, напомним, не учитывается!). Вторую десятку пилотов мы уже представили, теперь очередь десятки лучших.

Вне зачёта: Роберт Кубица (среднее — 6,5 / всего — 13)

Сначала отметим две гонки Роберта Кубицы. Поляк заменял Кими Райкконена в Зандворте и Монце и оба раза смотрелся весьма достойно, хотя имел куда меньше «наката», чем соперники вокруг. Причём Роберт отнюдь не выглядел статистом, как это было в 2019 году, а весьма уверенно боролся с другими — пусть и ближе к концу пелотона. Но это уже вопрос к «Альфа Ромео».

10. Эстебан Окон (6,4 / 135)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 11-й.

Французу предрекали сложный сезон в паре с Фернандо Алонсо, но Эстебан справился более чем достойно: завоевал победу на Гран-при Венгрии (не без помощи Валттери Боттаса) и получил долгосрочный контракт с «Альпин». Этот год во всех смыслах был поворотным в карьере Окона.

Эстебан Окон после победы в Венгрии Фото: Getty Images

В то же время какого-то качественного прорыва француз в этом году не добился. Окон порой допускал ошибки (в Остине), в Австрии никак не мог выйти из первого сегмента, да и воспользоваться опытом работы с актуальной техникой в противоборстве с напарником Эстебан не смог. В общем, следующий сезон для гонщика тоже обещает быть непростым.

9. Даниэль Риккардо (6,7 / 140,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 10-й.

Сезон в «Макларене» пока стал самым большим испытанием австралийца в карьере. В «Рено» Риккардо быстро завоевал статус лидера — и того же от гонщика ждали в Уокинге, однако адаптироваться к MCL35M оказалось сложнее, а Даниэль в первой половине сезона оказался в тени Ландо Норриса.

Однако затем Риккардо нашёл с машиной общий язык, что в итоге вылилось в доминирование на Гран-при Италии в Монце, где австралиец лидировал почти всю гонку и завоевал восьмую победу в карьере — по числу выигранных гонок он теперь входит в топ-40 за всю историю Формулы-1. Тем не менее в следующем году в паддоке от Даниэля будут ждать большего.

8. Джордж Расселл (6,7 / 140,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 7-й.

В 2021 году эпопея Расселла с «Уильямсом» подошла к концу — он приходил в команду, когда она считалась безнадёжным аутсайдером, а в итоге не только набрал с ней очки, но и поднялся на подиум — пусть и на «Гран-при» Бельгии. Не меньше впечатляет и квалификационная серия британца: за весь сезон он лишь дважды не прошёл дальше первого сегмента.

И хотя нельзя говорить, что Расселл провёл сезон безошибочно (Гран-при США), его приход в «Мерседес» позволит оживить внутреннюю динамику. К тому же с переходом на новые машины в следующем сезоне у Джорджа будет шанс сразу опережать напарника — если лучше адаптируется к новой машине, ведь все будут изучать новую технику с нуля. Три года ожидания в «Уильямсе», похоже, того стоили.

7. Карлос Сайнс (7,0 / 148)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 8-й.

Как и другим пилотам, которым в межсезонье пришлось осваивать новую технику, Карлосу Сайнсу поначалу приходилось непросто и конкуренции с Шарлем Леклером он не выдерживал. Но уже в Монако испанец ощутимо прибавил в уверенности, отлично выступил в Сочи и Турции, а в финале сезона в Абу-Даби поднялся на подиум и вышел на пятую позицию в чемпионате, опередив не только напарника, но и всех остальных пилотов команд-середняков.

Подиум Сайнса в Абу-Даби остался в тени борьбы за титул Фото: Getty Images

Время от времени у Сайнса возникают проблемы — особенно на не слишком хорошо изученных трассах, как в Катаре и Саудовской Аравии, однако в «Феррари» он явно не намерен отсиживаться на вторых ролях и готов претендовать на статус лидера итальянской команды. 2021 год для Карлоса в итоге оказался, пожалуй, главным прорывом в карьере.

6. Пьер Гасли (7,2 / 151.5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 5-й.

Для Гасли таким прорывом стал 2020-й, но и в этом году француз сумел соответствовать заданной ранее планке: по чистой скорости почти на всех трассах Пьер был одним из лидеров середины пелотона, а временами даже мог побороться с Пересом или Боттасом за нечто большее.

В то же время француз и сам регулярно допускал ошибки — особенно на первых кругах, что приводило к контактам и потере потенциально хорошей гонки (Бахрейн, Монца, Барселона, Остин), а в Абу-Даби вообще весь уик-энд уступал Цуноде. Несмотря на всю свою скорость, в чемпионате Гасли оказался лишь на девятой позиции.

5. Фернандо Алонсо (7,3 / 153,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 6-й.

Перед возвращением Алонсо сложно было отделаться от опасений, что за два года вне Формулы-1 он не растерял форму, и Фернандо действительно не избежал проблем в начале сезона (и немного в конце), однако в целом провёл отличный сезон — чего стоила одна лишь его борьба с Хэмилтоном в Венгрии, которая помогла Окону одержать победу — первую для французской марки после триумфа самого Алонсо в Японии в 2008-м.

Фернандо изначально возвращался в Энстоун с прицелом на сезон-2022 — и к нему испанский ас подошёл во всеоружии. Вопрос в том, удастся ли построить «Альпин» достаточно конкурентоспособную машину, чтобы подиум в Катаре не оказался для Алонсо последним в Формуле-1.

Подиум в Катаре стал для Алонсо первым в Ф-1 с 2014 года Фото: Getty Images

4. Шарль Леклер (7,7 / 161)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 4-й.

Сомнений в скорости Леклера не было никогда, но в этом году монегаск стал ещё и намного стабильнее, чем раньше, а из крупных ошибок по ходу сезона — лишь авария в конце квалификации в Монако, которая в итоге стоила всей гонки. Ещё были не слишком сильный уик-энд в Абу-Даби и просчёт в Сочи, когда Леклер отказался ехать в боксы за дождевыми шинами.

В остальном же Шарль весь сезон был быстр и надёжен, и хотя в концовке сезона проиграл в чемпионате Карлосу Сайнсу, пока остаётся лидером и главной надеждой «Феррари», если та окажется в борьбе за чемпионство — а такое развитие событий в 2022 году совсем не исключено.

3. Ландо Норрис (8,1 / 170)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 2-й.

Впрочем, ещё больше впечатлил среди команд середины пелотона Ландо Норрис. По ходу сезона предъявить претензии британцу можно разве что за упущенную победу в Сочи, в остальном же он выжимал из автомобиля максимум — или чуть-чуть больше. Да и та неудача только закалит Ландо, и в будущем он станет только сильнее.

В паддоке никто не сомневается, что рано или поздно Норрис поднимется на вершину подиума, а по стабильности и уверенности на трассе Ландо уже смотрится не хуже прошлогоднего Ферстаппена. Так что предоставь «Макларен» технику, достойную борьбы за чемпионство, и британец наверняка не подведёт.

2. Льюис Хэмилтон (8,4 / 175,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 3-й.

Британец сражался за чемпионство до самого последнего круга сезона, хотя в этом году, в отличие от семи предыдущих лет, не обладал сильнейшей машиной в пелотоне. В последних гонках, когда команда поставила британцу последний мотор, машина Льюиса и правда была быстрее, но до этого инициатива была на стороне «Ред Булл».

В то же время нельзя не заметить, что ошибок в этом году Хэмилтон допускал куда больше, чем в 2020-м. Если тогда плохо он провёл лишь первый этап сезона, то на этот раз по собственной невнимательности упустил верную победу в Баку, а кроме того, слабо выглядел в Монако и Монце. С другой стороны, его триумф в Бразилии войдёт в историю как одна из лучших побед в карьере Льюиса.

1. Макс Ферстаппен (8,4 / 176,5)

Позиция в рейтинге в середине сезона — 1-й.

Феноменальный сезон завершился сенсационной победой Макса Ферстаппена и коронацией нового — уже 34-го в истории — чемпиона мира. О том, что голландец чрезвычайно быстр и предельно агрессивен, было известно ещё до появления вундеркинда в Формуле-1, и символично, что титул в итоге пришёл к Максу лишь после того, как он с опытом обрёл хладнокровие и выдержку.

Нельзя сказать, что этот год Ферстаппен провёл безошибочно: он регулярно проигрывал на стартах, разбил машину в квалификации в Джидде, едва не проиграв главному сопернику огромные очки в предпоследней гонке. Кроме того, могут быть вопросы к методам борьбы за позицию, которые применяет Макс, но незаслуженным его чемпионство назвать точно нельзя.