«КАМАЗы» доминируют, но прокол Каргинова может помочь Лопрайсу. Итоги 9-го этапа «Дакара»

До финиша гонки осталось три дня, и у Себастьена Лёба всё меньше шансов догнать Нассера Аль-Аттию.

BIKE/QUAD: Валькнер выходит из тени

В зачёте мотоциклов вновь сменился лидер: вперёд вырвался занимавший всё это время вторую позицию генеральной классификации Маттиас Валькнер. В то же время разрывы в первой четвёрке остаются минимальными: Сэм Сандерленд в двух с небольшим минутах позади, Адриен ван Беверен в четырёх, а Пабло Кинтанилья — менее чем в пяти. И любой из первой четвёрки может в последний момент переломить ход борьбы в свою пользу.

Новый лидер мотозачёта — Маттиас Валькнер Фото: aso.fr

К тому же не так много проигрывают действующий победитель гонки Кевин Бенавидес, пересевший на KTM, и опытнейший Хоан Барреда Борт — оба уступают чуть более 10 минут.

В зачёте квадроциклов Пабло Копетти отыграл у Александра Жиру шесть минут и в общем зачёте теперь проигрывает 24 с половиной минуты. В борьбе за третье место Камиль Вишневски на 40 секунд опережает Франсиско Морено.

Мотоциклы. Общий зачёт после СУ9:



1. Маттиас Валькнер (KTM) — 30:14.03

2. Сэм Сандерленд (КТМ) +2.12

3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +3.56

4. Пабло Кинтанилья (Honda) +4.41

5. Кевин Бенавидес (KTM) +10.22.



Квадроциклы. Общий зачёт после СУ9:



1. Александр Жиру (Yamaha) — 38:06.16

2. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) +24.31

3. Камиль Вишневски (Yamaha) +2:38.02

4. Франсиско Морено (Yamaha) +2:38.42

5. Зденек Тума (Yamaha) +7:06.29.

CARS: хет-трик экипажей «Тойоты»

В зачёте внедорожников хет-трик на девятом этапе оформила Toyota Gazoo Racing. Победу на этапе — первую в этом году — одержал Джиниэл де Вильерс, который после положительного теста на COVID-19 рисковал вовсе не выйти на старт. Вторым стал Хенк Латеган, который недавно помогал южноафриканцу с ремонтом, а на третьей строчке расположился лидер гонки и главный претендент на победу Нассер Аль-Аттия.

Быстрейшим позади японских внедорожников стал Маттиас Экстрём — гибридный внедорожник «Ауди» оказался на 287-километровом этапе всего на две минуты проверенных «Тойот». Пятое время на этапе у Себастьена Лёба — эльзасец 65 секунд проиграл Нассеру Аль-Аттии и в общем зачёте отстаёт от него на 39 минут. До конца гонки всего три этапа, так что шансов у лидера «Продрайва» остаётся всё меньше.

На третьей позиции общего зачёта закрепился Язид Аль-Раджи, который отстал от Аль-Аттии на час, а от Лёба — на 20 минут. На четвёртую строчку по итогам девятого этапа поднялся Орландо Терранова, а де Вильерс за счёт победы отыграл две позиции и теперь идёт пятым.

Среди тех, кого опередил победитель этапа, и российский экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко: они теперь занимают седьмую позицию генеральной классификации, но имеют неплохие шансы даже на четвёртую. Денис Кротов и Константин Жильцов — на 28-й строчке.

Автомобили. Общий зачёт после СУ9:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 30:10.04

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +39.05

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +58.44

4. Орландо Терранова (Prodrive) +1:36.09

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:45.01

6. Якуб Пшигонски (Mini) +1:46.04

7. Владимир Васильев (BMW) +1:48.33

8. Мартин Прокоп (Ford) +2:04.28

9. Себастьян Халперн (Mini) +2:14.52

10. Матье Серрадори (Century) +2:33.42

…28. Денис Кротов (Mini) +7:02.41.

SSV: очередная победа Кинтеро

В зачёте доработанных мотовездеходов (Т3) очередную — уже восьмую в девяти этапах! — одержал американец Сет Кинтеро. Пилот «Ред Булл», напомним, в борьбе за победу не участвует из-за технических проблем на втором этапе, но определённо остаётся одним из главных героев гонки.

Не менее стабильна ситуация и в общем зачёте: впереди два экипажа South Racing, а Чалеко Лопес на час с небольшим опережает Себастьяна Эрикссона. Третье место у Фернандо Альвареса, а Павел Лебедев сражается с Кристиной Гутьеррес за четвёртую строчку и после очередного этапа уступает обладательнице Кубка мира ФИА.

В зачёте Т4 Остин Джонс на 14 минут опережает Жерара Фарреса и на 16 с половиной — Михала Гочала.

Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ9:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 35:47.12

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +1:19.51

3. Фернандо Альварес (Can-Am) +3:06.21

…5. Павел Лебедев (Can-Am) +5:00.27.



Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после СУ9:



1. Остин Джонс (Can-Am) — 37:14.28

2. Жерар Фаррес (Can-Am) +13.47

3. Михал Гочал (Can-Am) +16.27.

TRUCK: Николаев подтянулся к Сотникову

В зачёте грузовиков снова побеждает «КАМАЗ-мастер» — на этот раз с лучшим временем спецучасток проехал Эдуард Николаев. Лидер гонки Дмитрий Сотников показал второй результат, уступив товарищу по команде две с половиной минуты. С третьим временем этап проехал Мартин Мацик на «Ивеко»: отыграй чех ещё три секунды – и был бы в классификации этапа вторым.

С четвёртым временем с отставанием в три с половиной минуты девятый этап проехал Антон Шибалов, а Андрей Каргинов вынужден был менять колесо, что стоило экипажу девяти минут — Игнасио Касале и Алеш Лопрайс оказались быстрее.

Сотников лидирует в общем зачёте с самого старта гонки Фото: Новый лидер мотозачёта — Маттиас Валькнер

В общем зачёте «КАМАЗ-мастер» по-прежнему удерживает три первые позиции. Разрыв между Сотниковым и Николаевым сократился до девяти минут, а идущий третьим Шибалов теперь проигрывает 41 минуту. В то же время ближайший соперник — Лопрайс на грузовике «Прага» — отстал уже на полтора часа.

Теперь главный вызов чеха — удержать позицию под натиском Андрея Каргинова, который после потери полутора часов на одном из предыдущих этапов выпал из группы лидеров общего зачёта. Впереди три этапа – и 15 минут разрыва между чехом и россиянином.

Грузовики. Положение после СУ9:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:43.53

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +8.51

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +41.18

4. Алеш Лопрайс (Praga) +1:32.57

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:47.30

6. Янус ван Кастерен (Iveco) +2:47.43

7. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +2:55.57

8. Виктор Верстейнен (Iveco) +4:07.35

9. Мартин Мацик (Iveco) +4:29.51

10. Рихард де Грот (Iveco) +5:12.44.

Что дальше

В среду, 12 января, караван участников двинется из Вади-ад-Давасира в Бишу. 760 километров дистанции, из которых 375 придутся на зачётный спецучасток — один из самых быстрых, как уверяют организаторы. Финиш уже совсем близок, и этот этап может стать последним шансом вмешаться в борьбу за подиум.