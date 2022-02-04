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Презентация команды Никиты Мазепина «Хаас» на сезон-2022 Формулы-1 — фото, главные заявления

Как выглядит новая машина Мазепина в Формуле-1? Скоро первые изображения — LIVE
Дмитрий Захарченко
Презентация команды Формулы-1 «Хаас»
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Возможно, сегодня нам покажут первый болид, построенный по революционному регламенту Формулы-1. Ждём 14:00 мск!

Американская команда Формулы-1 «Хаас», уверенно занявшая последнее место в минувшем сезоне, хотя бы в одном компоненте победила всех: именно она первой проведёт презентацию своего болида 2022 года. Правда, до конца не понятно, что именно мы увидим: либо обновлённую ливрею, либо всё-таки и рендеры автомобиля VF-22. Не хотелось бы, чтобы дело ограничилось нанесением обновлённой раскраски машины на шоу-кар Формулы-1, показанный ещё прошлым летом. Всё станет понятно со стартом презентации в 14:00 мск. Также ждём заявлений от гонщиков и руководства.

Live Дмитрий Захарченко

В Rich Energy, похоже, тоже будут следить за презентацией. Эта компания, напомним, была титульным спонсором «Хааса», продвигала себя в паддоке Формулы-1 как производитель премиального продукта, а в середине сезона со скандалом бросила команду. Детище Джина Хааса спустя некоторое время оказалось на грани банкротства — отчасти с этим связано то, что в сезоне-2021 у Мазепина с Шумахером была столь неконкурентоспособная техника.

Скандальный спонсор оскорбил команду Ф-1 и ушёл. Но потом передумал Скандальный спонсор оскорбил команду Ф-1 и ушёл. Но потом передумал
13:15 Дмитрий Захарченко

Совсем немного ожидания, и в «Хаасе» начнут презентацию — ливреи или машины, посмотрим.

12:41 Евгений Кустов

Добрый день! Активное освещение презентации «Хааса» начнётся где-то за 20-30 минут до её начала. А пока напомним полное расписание презентаций. Не хватает лишь «Уильямса».

4 февраля — «Хаас», 14:00 мск
9 февраля — «Ред Булл», 19:00 мск
10 февраля — «Астон Мартин», 17:00 мск
11 февраля — «Макларен», 22:00 мск
14 февраля — «Альфа Таури», 14:00 мск
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск
18 февраля — «Мерседес»
21 февраля — «Альпин»
27 февраля — «Альфа Ромео», 11:00 мск

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