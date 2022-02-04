Как выглядит новая машина Мазепина в Формуле-1? Скоро первые изображения — LIVE

Возможно, сегодня нам покажут первый болид, построенный по революционному регламенту Формулы-1. Ждём 14:00 мск!

Американская команда Формулы-1 «Хаас», уверенно занявшая последнее место в минувшем сезоне, хотя бы в одном компоненте победила всех: именно она первой проведёт презентацию своего болида 2022 года. Правда, до конца не понятно, что именно мы увидим: либо обновлённую ливрею, либо всё-таки и рендеры автомобиля VF-22. Не хотелось бы, чтобы дело ограничилось нанесением обновлённой раскраски машины на шоу-кар Формулы-1, показанный ещё прошлым летом. Всё станет понятно со стартом презентации в 14:00 мск. Также ждём заявлений от гонщиков и руководства.