Последняя презентация в Формуле-1 перед тестами. Как там победный план Алонсо? LIVE
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В 20:30 мск узнаем, насколько розовым окажется автомобиль «Альпин».
На очереди уже девятая презентация машины Формулы-1 на сезон-2022. С учётом того, что автомобиль «Альфа Ромео» мы уже видели, как и половинку «Ред Булл», да и новый «Хаас» аккурат сегодня выехал на трассу, именно болид «Альпин» окажется последним, что официально увидит свет. Удастся ли британо-французскому коллективу наконец сделать мощный шаг вперёд благодаря новому шасси и радикально обновлённой силовой установке? От 2022 года подразделение «Рено» ждёт ну очень многого. Ну а мы для начала ждём новой ливреи — с приходом титульного спонсора в лице компании BWT автомобиль как минимум частично окрасится в розовый цвет.
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