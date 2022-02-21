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Презентация болида «Альпин» А522 на сезон-2022 Формулы-1 — фото машины, главные заявления

Последняя презентация в Формуле-1 перед тестами. Как там победный план Алонсо? LIVE
Дмитрий Захарченко
Презентация «Альпин» на сезон-2022 Формулы-1
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В 20:30 мск узнаем, насколько розовым окажется автомобиль «Альпин».

На очереди уже девятая презентация машины Формулы-1 на сезон-2022. С учётом того, что автомобиль «Альфа Ромео» мы уже видели, как и половинку «Ред Булл», да и новый «Хаас» аккурат сегодня выехал на трассу, именно болид «Альпин» окажется последним, что официально увидит свет. Удастся ли британо-французскому коллективу наконец сделать мощный шаг вперёд благодаря новому шасси и радикально обновлённой силовой установке? От 2022 года подразделение «Рено» ждёт ну очень многого. Ну а мы для начала ждём новой ливреи — с приходом титульного спонсора в лице компании BWT автомобиль как минимум частично окрасится в розовый цвет.

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