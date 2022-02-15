Болельщику удалось запечатлеть на камеру обкатку нового болида «Альфа Ромео». Видео

Сегодня, 15 февраля, новый болид «Альфа Ромео» впервые вышел на трассу. Как ранее сообщили в пресс-службе команды, автомобиль успешно справился с поставленными задачами. А не так давно в Интернете появилось видео с обкаткой болида. Им в своём «твиттере» поделился пользователь manueljerez7_.
Видео можно посмотреть на странице пользователя manueljerez7_ в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице пользователя manueljerez7_ в «Твиттере».
Напомним, презентация нового болида «Альфа Ромео» состоится 27 февраля. Известно и её начало — автомобиль команда представит общественности в 10:00 по московскому времени.
В прошлом сезоне итальянская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются француз Пьер Гасли и японец Юки Цунода.
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