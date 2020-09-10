9 самых неожиданных победителей Гран-при в истории Формулы-1. В них не верил никто

Победа Гасли на Гран-при Италии — чудо. Но далеко не первое в Ф-1. В той же Монце были сразу две сенсации.

Питер Гетин, Гран-при Италии 1971 года

Ту гонку в Монце больше помнят не благодаря неожиданному победителю, а тому, что пятёрка лучших пилотов уместилась всего в 0,6 секунды — это, вероятно, вечный рекорд Формулы-1. Но дополнительной изюминкой итальянского Гран-при стала победа именно Гетина за рулём скромного «БРМ» — фактически это единственный успех Питера в Формуле-1 за всю карьеру. В сезоне-71 он больше ни разу не попал в очки, зато в Монце за один последний круг успел прорваться с четвёртого места на первое и опередил Ронни Петтерсона всего на одну десятую секунды. Это был первый и последний успех Гетина в Ф-1 — он ещё дважды попадал в очки, дважды став шестым, что подчёркивает уникальность выигрыша в Монце.

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Витторио Брамбилла, Гран-при Австрии 1975 года

Итальянец за рулём «Марча» выиграл единственный раз в своей карьере и, естественно, никак не мог считаться фаворитом перед стартом. Тем не менее на мокрой трассе Витторио прорвался в число лидеров и занял первую позицию к моменту, когда гонку решили прервать досрочно из-за слишком сильного ливня. Победный финиш превратился в курьёз: Брамбилла радостно поднял обе руки, потерял управление над болидом — и улетел в отбойник. К счастью, удар был несильным — пострадал лишь нос машины. Эпичная победа — и ещё более эпичное её празднование.

Джоди Шектер, Гран-при Аргентины 1977 года

Первая гонка за команду-новичка — и сразу сенсационная победа! Именно так Джоди Шектер начал сезон-77 и выступления в составе команды «Вольф». Правда, оговоримся: гоночный коллектив всё же присутствовал в Ф-1 и в 1976-м, но тогда делами заправлял Фрэнк Уильямс, да и болид назывался FW04. После слабого сезона Вальтер Вольф уволил Фрэнка, переформатировал команду — и Шектер всех поразил за рулём автомобиля WR1. А ведь в квалификации Джоди был только 11-м!

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Оливье Панис, Гран-при Монако — 1996

Та самая победа, после которой французам пришлось ждать 24 года, прежде чем над подиумом вновь прозвучала «Марсельеза» в честь гонщика! Максимально эпичная дождевая гонка в Монте-Карло выбила из строя всех фаворитов (например, Шумахер разбил машину уже на первом круге), а до финиша добрались лишь три участника. Панис после старта с 14-го места провёл блестящую гонку и под финиш не подпустил к себе Дэвида Култхарда на «Макларене» (не правда ли, чем-то похоже на Монцу-2020?). Для Оливье эта победа стала единственной в карьере, а в том сезоне он ещё лишь дважды попал в очки (шестое и пятое места).

Два лидера сошли на последнем круге! И киношники вряд ли бы придумали такой финиш в Монако Катастрофический провал «Рено» и «Феррари» в «гонке, которую никто не хотел выигрывать».

Джонни Херберт, Гран-при Европы 1999 года

Снова дождь вмешался в ход событий! Например, ошибочное решение сменить шины откинуло далеко назад Мику Хаккинена, а Дэвид Култхард поскользнулся на мокрой трассе и улетел в отбойник. Механики «Феррари» целую вечность искали резину Эдди Ирвайну, а Хайнц-Харальд Френтцен после пит-стопа забыл отключить лимитатор скорости, решил, что мотор сломался, и просто заглушил машину, когда лидировал! Если добавить сюда прокол проводившего блистательную гонку Ральфа Шумахера и вылет Джанкарло Физикеллы, то вы поймёте, что пусть Джонни Херберт и большой молодец и вместе с командой отлично разобрался с тактикой, но победил он в тот день, мягко говоря, не без доли везения!

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Джанкарло Физикелла, Гран-при Бразилии — 2003

В 1999-м Физико не повезло, зато четыре года спустя он выдал даже более сенсационный результат, чем Джонни. У шотландца по крайней мере был «Стюарт» — неплохая машина-середняк, а вот «Джордан» Физикеллы в 2003-м был почти безнадёжен. Однако перед Гран-при Бразилии клиенты «Бриджстоуна» грамотно выбрали в качестве дождевых покрышек «промежуточные», а клиенты «Мишлена» — шины для лёгкого дождя. Когда над «Интерлагосом» по-настоящему разверзлись небеса, итальянец внезапно оказался безумно конкурентоспособным. Всё сложилось для Джанкарло идеально: он опередил Кими Райкконена на 54-м круге и успел уйти на 56-й, прежде чем вывесили красные флаги после аварии Фернандо Алонсо. После долгих разбирательств результаты утвердили аккурат по итогам 54 кругов. А если бы гонка продлилась чуть дольше, то Физикелла победу никак не удержал бы: на его «Джордане» уже на пит-лейне загорелся мотор!

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Дженсон Баттон, Гран-при Венгрии 2006 года

Первой победе будущего чемпионата мира тоже поспособствовала погода — и, как и Панис, Дженсон выиграл после старта с 14-го места. Баттон за рулём «Хонды» уже тогда продемонстрировал своё мастерство пилотажа на мокрой трассе и заодно воспользовался многочисленными ошибками и техническими проблемами конкурентов. Например, у лидировавшего Фернандо Алонсо отвалилось колесо, и он врезался в отбойник, а Михаэль Шумахер прогадал, когда решил не менять шины ближе к финишу, и потом сломал подвеску, обороняясь от Ника Хайдфельда.

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Себастьян Феттель, Гран-при Италии 2008 года

Первая победа бывшей «Минарди» в Ф-1! Для начала Себастьян Феттель сотворил чудо в дождевой квалификации, завоевав поул-позишен. Казалось, что на следующий день у него не будет шансов, но вновь пошёл дождь, так что в реальности бросить немцу вызов мог лишь Льюис Хэмилтон, однако перемудрил с выбором шин и откатился назад. Безоговорочная победа Феттеля — кто бы мог представить, что «Торо Россо» выиграет в Ф-1 раньше, чем «Ред Булл»! Впрочем, в том году болиды двух команд были идентичными и под финиш сезона творение Эдриана Ньюи было по скорости всё ближе к лидерам.

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Пастор Мальдонадо, Гран-при Испании 2012 года

Долго сомневались, насколько уместен Пастор в этом списке. В том сезоне «Уильямс» в целом был неплох, а сам чемпионат можно назвать классикой Ф-1: за сезон победы одержали шесть команд, а могли и все восемь (у «Заубера» четыре подиума, у «Форс Индия» — авария Хюлькенберга в борьбе за победу в Бразилии). Как бы то ни было, в Барселоне Мальдонадо провёл великолепный уик-энд, став вторым в квалификации (Льюиса Хэмилтона затем лишили поула из-за слишком малого количества топлива) и выдержав давление Фернандо Алонсо под финиш гонки.

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