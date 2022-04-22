Сменщик Мазепина снова блистает: несмотря на аварию, квалифицировался четвёртым!

Финальный сегмент квалификации в Имоле для Кевина Магнуссена мог закончиться, так и не начавшись: в первой попытке задняя ось «Хааса» поскользнулась, машину бросило поперёк трассы прямо в гравийную ловушку. Несмотря на оплошность, 29-летний датчанин не потерял самообладания, не позволил автомобилю зарыться в почву и остановил движение лишь в тот момент, когда колёса коснулись более или менее твёрдой поверхности.
Последующее возвращение на трассу объездными дорожками на испорченной резине могло показаться забавным — но лишь до тех пор, пока Магнуссен не вернулся на трассу.
Есть шанс на подиум
В эпизоде с вылетом, который легко мог завершиться ударом об отбойник, последним местом в Q3, стартом из середины пелотона, датчанин избежал последствий и завоевал место в топ-5 — в прошлом году такой результат для «Хааса» был бы чудом, но в сезоне-2022 американская команда радикально прибавила. И такой результат в паддоке уже не слишком удивляет!
Магнуссен ни на мгновение не потерял самообладания и почти сразу восстановил контроль над машиной — именно гонщик не дал ей в итоге увязнуть в гравии, ничего не разбил, разворачиваясь у отбойника, и без ощутимых потерь вернулся в боксы — в тот момент, когда таймер позволял — пусть и в спешке — проехать стандартные две попытки. Кевину хватило, чтобы показать четвёртое время.
Кевин Магнуссен выбирается из гравия после вылета
Фото: Haas F1 Team / LAT Photo
Причиной этой ошибки стало то, что после пропущенного сезона Кевин ещё не вышел на пик формы. Однако в то же время пропущенный сезон позволил датчанину не испытывать прессинга и хладнокровно исправить последствия оплошности. По оценке Гюнтера Штайнера, на пик формы Магнуссен, который год провёл вне Формулы-1, вернётся лишь к середине сезона, и такие ошибки, как эта, ещё некоторое время будут неизбежны. В то же время вернулся Кевин как никогда опытным и спокойным — он не испытывает давления по поводу места в команде и едва ли мог рассчитывать на такую машину, когда соглашался заменить Мазепина.
У Магнуссена в Формуле-1 ещё никогда не было настолько хорошей техники — в 2014-м «Макларен» только начал свой спуск к аутсайдерам, а «Рено» и сам «Хаас» даже в ранние свои годы о такой не могли и мечтать. Под стать ей и сам Кевин: он использует весь свой опыт и хладнокровие, не позволяя ошибкам выбивать себя из колеи, ну а к середине сезона (в теории) поедет ещё лучше. Так что не было бы преувеличением сказать, что у датчанина теперь есть реальные шансы на подиум — если не в этой гонке, то в одной из последующих в этом году — точно.
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