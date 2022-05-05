В RDS GP — блестящий новичок и первая аникуя за несколько лет. Мощный старт сезона!

Цареградцев впервые за несколько лет не пробился в финал на Moscow Raceway. В этот раз на трассе был другой главный герой.

Дрифт любят за непредсказуемое развитие событий и необычные сюжетные повороты в борьбе на трассе. И, конечно, за сюрпризы, которые может преподнести каждый из участников Гран-при Российской Дрифт Серии. Старт сезона-2022 в RDS GP даже превзошёл все самые смелые ожидания фанатов!

По понятным причинам от участия в турнире отказались почти все иностранные пилоты, если не считать представителей Беларуси и Гонконга — команда BY Motorsport стала практически уже родной для российского дрифта, равно как и пилот Чарльз Нг, освоивший уже даже несколько слов на русском языке. Но если вам кажется, что отсутствие зарубежных гонщиков сказалось на уровне накала страстей в RDS GP, то вы просто не следили за событиями на Moscow Raceway.



Главной звездой уик-энда по праву стал Дамир Идиятулин. Красноярский дрифтер, выступающий за Sintec Fresh Auto Drift, в межсезонье сумел решить технические проблемы со своей машиной. И решительно заявил, что в этом году будет главным претендентом на чемпионство. Причём заявил не на словах, а на деле — традиционно немногословный Дамир просто доминировал на протяжении всего уик-энда и снял все вопросы о том, насколько хорош Идиятулин на трассе.

Началось всё с квалификации, которая войдёт в историю Гран-при Российской Дрифт Серии — впервые за несколько лет случилась аникуя! За этим исключительно позитивным термином — ничего ругательного в нём нет! — скрывается проезд в квалификации с максимальным результатом в 100 баллов. И наивысшей оценки судьи, роль которых в 2022 году играют Дмитрий Добровольский, Максим Ахтямов и Антон Новиков, за свою квалификационную попытку удостоился именно Идиятулин. Превзойти Дамира не удалось никому, хотя в клуб «90+» попали ещё несколько пилотов, а дальше представителю Sintec Fresh Auto Drift дважды повезло.



В топ-32 прошли только 26 пилотов, поэтому шестёрка лидеров свои места в топ-16 гарантировала через «бай ран» — достаточно было спокойно добраться до зоны постановки и готовиться к следующей части парных заездов. В топ-16 Идиятулину толком посостязаться тоже не удалось: соперником Дамира оказался Дмитрий Ермохин, но у пилота BY Motorsport возникли технические проблемы. Очередной «бай ран».

Но вот на стадии топ-8 соперником Идиятулина оказался Григорий Гусев. Новобранец Lukoil Racing Drift Team продемонстрировал яркий дрифт, так что судьи назначили OMT-заезд, и только повторная встреча двух пилотов позволила выйти в полуфинал Дамиру. В этой дуэли турнирная сетка свела будущего победителя этапа RDS GP-2022 на Moscow Raceway с Георгием Чивчяном. Увы, но небольшой помарки Гочи хватило для того, чтобы в финал вышел Идиятулин.

А там Дамира ждал ещё один пилот «Форвард Авто»! Роман Тиводар провёл отличный этап, но нервы сдали в решающий момент: преследуя лидера, он зацепил обочину и ушёл в разворот в первом же заезде финала. Так что Идиятулину не составило труда аккуратно проехать преследователем и записать на свой счёт один из самых доминирующих этапов в истории RDS: победа в квалификации с проездом на максимальные 100 баллов, победа в парных заездах и победа в командном зачёте.

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И Дамир Идиятулин стал чуть ли не единственным пилотом, кому удалось провести свой уик-энд безошибочно. Гоча, например, в «бай ране» в топ-32 ошибся, вылетел с трассы и повредил свою машину (а потом легендарный жёлтый Nissan Silvia S15 в процессе эвакуации ещё и приложили об отбойник), а Евгений Лосев в OMT всё с тем же Георгием Чивчяном вылетел с трассы. А перед этим на таран машины Sintec Fresh Auto Drift пошёл дебютант «Форвард Авто» Леонид Шнайдер.

Но эта ошибка ничуть не испортила впечатления от феноменального выступления юного дрифтера! В RDS GP красноярец дебютировал в 2021 году на домашнем этапе на «Красном кольце», где в своём первом уик-энде Леонид прошёл квалификацию и в топ-32 попал на будущего чемпиона Джека Шанахана. Но поражение от одного из сильнейших пилотов мира не огорчило Шнайдера, а только разожгло ещё больший интерес к дрифту.



Спустя год и полтора десятка стартов в RDS Сибирь и Sochi Drift Challenge, где были и подиумы, и победы, Леонид оказался в составе «Форвард Авто». Таким стремительным стартом карьеры молодой пилот, который только готовится сдавать ЕГЭ и заканчивать школу, обязан не только своему таланту, но и закрытым границам. Индонезийцу Эммануэлю Амандио, который должен был провести сезон-2022 в российском дрифте, Гоча предпочёл своего земляка и явно не разочаровался в таком импортозамещении.

Леонид Шнайдер и Роман Тиводар Фото: RDS GP

К новому сезону Гран-при Российской Дрифт Серии «Форвард Авто» построила три абсолютно одинаковых автомобиля, которые перед этапом на Moscow Raceway прошли лишь короткую обкатку на трассе близ базы команды, так что Шнайдеру предстояло сесть за руль практически незнакомой машины на абсолютно неизвестном автодроме. Думаете, новичок стал осторожничать? Вы просто не знаете сибирских гонщиков!



В своей первой же квалификационной попытке Леонид проехал на невероятные 93 балла! И пусть потом его подвинули на шестую строчку протоколов квалификации (больше 90 баллов набрали восемь пилотов), но свой фан-клуб молодой пилот пополнил с первого же дня RDS GP в Подмосковье. Число поклонников Шнайдера прибавилось после топ-16, где сначала пилот победил опытнейшего Евгения Ружейникова из команды «Московский спорт», а потом блестяще проявил себя в дуэли с Евгением Лосевым. Пусть и проиграл тому из-за своей ошибки, но уступить такому пилоту в дебюте абсолютно незазорно.

Леонид Шнайдер и Евгений Лосев Фото: RDS GP

Чего не скажешь о результатах Fail Crew Darkside, которая провалила старт нового сезона. Сначала Иван Никулин ухитрился не пройти в квалификацию — достаточно было набрать хоть сколько-то баллов, но пилот обнулил оба своих проезда из-за технических проблем. Затем был дисквалифицирован новобранец команды Алексей Вахтин — на его машине оказалась установлена шина без обязательного клейма организаторов (в 2022 году все участники RDS GP обязаны использовать на задней оси одинаковые покрышки Westlake Sport RS, которые предоставляют устроители чемпионата). Ну а оставшийся в одиночестве в топ-16 Аркадий Цареградцев смог без видимых усилий победить Степана Азарова, но вот Роман Тиводар Царю не покорился, и лидер Fail Crew Darkside впервые за несколько лет не пробился в финал на Moscow Raceway!



Но за такие неожиданности, когда один из фаворитов останавливается на той же стадии борьбы, что и новичок, и за такие моменты, когда кому-то удаётся провести квалификацию с максимальным результатом, дрифт и любят. И теперь всех поклонников управляемого заноса интересует только один вопрос — чем удивит этап в Нижнем Новгороде? 21-22 мая второй уик-энд RDS GP примет трасса NRing, на которой рекордсменом по победам является Гоча.