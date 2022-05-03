Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Идиятулин прокомментировал победу на первом этапе RDS GP 2022

Идиятулин прокомментировал победу на первом этапе RDS GP 2022
Комментарии

Пилот команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дамир Идиятулин высказался по поводу победы на первом этапе Гран-при Российской дрифт-серии 2022 года.

«Всё складывалось хорошо. Всё началось с квалификации. Потом топ-32, топ -16, «bye run». Это было довольно-таки просто. Затем уже соперники шли по нарастающей. Всё в принципе складывалось удачно, на тренировках получилось всё накатать и потом проявить уже это здесь.

Доволен ли собой? Можно было бы выступить ещё чуть лучше, но это было бы сильно рискованно», — сказал Идиятулин после гонки.

Следующий этап Гран-при Российской дрифт-серии будет принимать трасса NRing в Нижнем Новгороде. Второй уик-энд RDS GP-2022 пройдёт 21-22 мая.

RDS GP-2022. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT);
Роман Тиводар («Форвард Авто»);
Георгий Чивчян («Форвард Авто»).

RDS GP-2022. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 389 очков;
«Форвард Авто» — 371;
Lukoil Racing Drift Team — 205.

Новость по теме
Идиятулин выиграл первый этап RDS GP 2022, Чивчян — третий, Цареградцев не прошёл в топ-4
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022