Идиятулин прокомментировал победу на первом этапе RDS GP 2022

Пилот команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дамир Идиятулин высказался по поводу победы на первом этапе Гран-при Российской дрифт-серии 2022 года.

«Всё складывалось хорошо. Всё началось с квалификации. Потом топ-32, топ -16, «bye run». Это было довольно-таки просто. Затем уже соперники шли по нарастающей. Всё в принципе складывалось удачно, на тренировках получилось всё накатать и потом проявить уже это здесь.

Доволен ли собой? Можно было бы выступить ещё чуть лучше, но это было бы сильно рискованно», — сказал Идиятулин после гонки.

Следующий этап Гран-при Российской дрифт-серии будет принимать трасса NRing в Нижнем Новгороде. Второй уик-энд RDS GP-2022 пройдёт 21-22 мая.



RDS GP-2022. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT);

Роман Тиводар («Форвард Авто»);

Георгий Чивчян («Форвард Авто»).



RDS GP-2022. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 389 очков;

«Форвард Авто» — 371;

Lukoil Racing Drift Team — 205.