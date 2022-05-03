Идиятулин прокомментировал победу на первом этапе RDS GP 2022

Пилот команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT Дамир Идиятулин высказался по поводу победы на первом этапе Гран-при Российской дрифт-серии 2022 года.
«Всё складывалось хорошо. Всё началось с квалификации. Потом топ-32, топ -16, «bye run». Это было довольно-таки просто. Затем уже соперники шли по нарастающей. Всё в принципе складывалось удачно, на тренировках получилось всё накатать и потом проявить уже это здесь.
Доволен ли собой? Можно было бы выступить ещё чуть лучше, но это было бы сильно рискованно», — сказал Идиятулин после гонки.
Следующий этап Гран-при Российской дрифт-серии будет принимать трасса NRing в Нижнем Новгороде. Второй уик-энд RDS GP-2022 пройдёт 21-22 мая.
RDS GP-2022. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT);
Роман Тиводар («Форвард Авто»);
Георгий Чивчян («Форвард Авто»).
RDS GP-2022. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 389 очков;
«Форвард Авто» — 371;
Lukoil Racing Drift Team — 205.
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