Сайнс опять разбил «Феррари»: четвёртая авария испанца на фоне прорыва «Мерседеса»

Главным событием пятничных тренировок перед Гран-при Майами стала авария Карлоса Сайнса — испанца развернуло в коварной связке в конце круга, после чего машину бросило в отбойники. На трассе вокруг «Хард Рок Стэдиум» они стоят довольно близко к полотну, так что столкновение получилось жёстким — задняя и правая части получили повреждения.
Вероятно, механикам удастся починить машину к старту квалификации, но вот не факт, что гонщик сможет пилотировать столь же уверенно, как его напарник. Тем более что для Сайнса это уже четвёртая авария за месяц.
Всё началось в Мельбурне
Многочисленные проблемы Сайнса начались в квалификации в Мельбурне, когда из-за красных флагов и просчёта команды испанец оказался только девятым. В стремлении отыграться на первых кругах Карлос явно переборщил и вылетел уже на втором круге.
Уже в следующий уик-энд испанец поучаствовал сразу в двух инцидентах. Сначала он ошибся во втором сегменте квалификации — улетел в отбойник, не смог принять участия в финале и занял только 10-е место. Ну а на старте воскресного Гран-при Эмилии-Романьи в заднюю часть его «Феррари» врезался Даниэль Риккардо.
Сайнс и Риккардо в гравии на старте Гран-при Эмилии-Романьи
Фото: Dan Mullan/Getty Images
После финиша австралиец извинился перед соперником, но потерянных очков он вернуть не в силах: позади уже четыре этапа, а у Сайнса лишь 38 очков — против 86 у лидирующего в общем зачёте Шарля Леклера. И новая ошибка в Майами точно не добавит Карлосу уверенности.
К тому же далеко не факт, что в этот раз в распоряжении испанца самая быстрая в пелотоне машина — во второй сессии пятничных тренировок Шарль Леклер уступил десятую долю секунды Джорджу Расселлу на «Мерседесе». «Серебряные стрелы» до сих пор не решили проблемы с дельфинированием, но всё же добились прогресса в понимании машины.
Боттас и Ферстаппен тоже на шаг позади
Ещё одним крупным инцидентом в пятницу стал вылет Валттери Боттаса — финна развернуло ещё в первой сессии, он задней частью машины доехал до отбойника, но в целом удар выглядел не таким жёстким, как в случае с Сайнсом. Тем не менее на трассу после него Боттас уже не вернулся, а за «Альфа Ромео» фактически в одиночку отрабатывал Гуаньюй Чжоу — китаец, к слову, смотрелся достойно и закончил день на восьмой позиции.
Что до Боттаса, то он потерял важное время работы на трассе, которую пилоты изучают с нуля — если конфигурацию можно было понять ещё на симуляторе, то поведение автомобиля на удивительно неровном для свежего покрытия и скользком за пределами траектории асфальте можно было изучить лишь в пятницу вечером.
Возгорание на машине Ферстаппена во второй тренировке
Фото: twitter.com/F1
На шаг позади соперников после пятничного пожара и Макс Ферстаппен. На первом же круге второй сессии у действующего чемпиона заклинило рулевое управление, а вскоре загорелся тормозной диск. Голландец с трудом вернулся в боксы (по пути чуть не выбив Стролла) и в итоге пропустил сессию.
Добавим, что первую тройку по итогам тренировок разделило менее четверти секунды: Джордж Расселл на десятую опередил Шарля Леклера, а тот столько же «привёз» Серхио Пересу. Если три топ-команды и дальше по ходу уик-энда будут демонстрировать почти равный темп, Гран-при Майами может оказаться одним из самых интересных в году — даже если вдруг Ферстаппен с Сайнсом в борьбе за победу поучаствовать не смогут.
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