3 радикальных изменения, которые Формула-1 должна подсмотреть у американских гонок

Формула-1 – Королева автоспорта, высшая категория, где выступают лучшие в мире пилоты и лучшие автомобили на лучших в мире трассах. Но нет предела совершенству: у популярных гоночных серий по всему миру есть свои интересные и уникальные особенности, которые позволили им завоевать любовь фанатов. В преддверии 106-й гонки «500 миль Индианаполиса» мы решили посмотреть за океан и выбрать три особенности главных американских серий NASCAR и «Индикар», которые Формула-1 могла бы перенять, чтобы стать интереснее.

Супергонка

Начнём сразу с «Инди-500». Гонка, которая по своему масштабу и важности едва ли не больше, чем основной чемпионат. Такой Super Event существует не только в Индикаре, но со статусом «500 миль Индианаполиса» посоперничать может только. «24 часа Ле-Мана». Почему бы и в календарь Ф1 не включить суперэтап? Конечно, и «пятисотка», и легендарный марафон не просто так обрели свою значимость. Это гонки с богатейшей историей на уникальных трассах, вокруг которых формировались целые гоночные чемпионаты. Чемпионаты приходили и уходили, а гонки оставались. Поэтому, если в Формуле-1 появится суперэтап, он не будет похож на «Инди-500», но это и не нужно. А каким он может быть?

И «пятисотка», и «24 часа Ле-Мана» неразрывно привязаны к конкретным трассам. Формула-1 может пойти по своему пути и организовывать специальную гонку каждый сезон на разных автодромах и назвать её, ну, скажем, Гран-при за «Трофей имени Айртона Сенны» или другой легендарной личности. В условиях, когда классическим автодромам приходится выдерживать жесточайшую конкуренцию с новыми трассами, а будущее многих из них выглядит туманно, такой специальный этап со статусом супергонки мог бы стать спасением для Спа или вернуть в календарь Хоккенхайм, а может, и привезти Формулу-1 на «Брэндс-Хэтч» или «Лаузицринг». Такая гонка может иногда приезжать в Индианаполис, чего бы очень хотел Роджер Пенске. Но как очередной этап можно сделать «супер»?

У Ф-1 в Индианаполисе была не самая счастливая судьба Фото: Mark Thompson/Getty Images

Больше машин! Идея расширить заявку команд до трёх автомобилей когда-то предлагалась как один из вариантов увеличения количества участников. Но если содержать три машины весь сезон может быть накладно, то выставить дополнительный автомобиль всего на один этап не составит командам проблем. За руль можно посадить молодых пилотов. Целый боевой уикенд сделает для развития гонщика куда больше, чем сутки в симуляторе или тесты за рулём устаревшей техники.

Также машину можно дать кому-то из прославленных ветеранов – например, Култхарду или Росбергу. А можно за руль посадить кого-то из легенд автоспорта. Росси, Лёб и Гордон едва не совершили эпохальный переход в Ф-1. Пусть полноценного трансфера так и не состоялось, но, будь у легенд возможность выступить на одном этапе, они наверняка ей воспользовались бы. Может, не у всех из них есть суперлицензия, но если речь идёт о всего одной гонке, то ничто не мешает провести индивидуальные тестовые сессии на манер Rookie Orientation Test в «Инди-500».

Больше очков! Формула-1 однажды пошла на эксперимент с двойными очками. Эксперимент не удался, но идея совсем не плохая! Престижный суперэтап должен давать соответствующее вознаграждение.

В 2014 году двойные очки за Абу-Даби не особо на что-то повлияли Фото: Getty Images

Кроме того, Супергонка может стать полем для экспериментов. Очки за поул, за лидирование, а может, выдать очки не за топ-10, а за топ-15? Форматы могут быть разные, но альтернативные варианты борьбы за баллы могут спровоцировать необычные стратегические решения и просто больше экшена на трассе. Кстати, такое новшество, как спринт-квалификация, также можно было бы сперва опробовать во время «специального» уикенда.

И, конечно, такой гонке требуется особый трофей. Никаких пошлых спонсорских кубков: награда должна быть величественной, а главное – долговечной. Чтобы через десятилетия она продолжала прямо ассоциироваться с той самой гонкой.

Плей-офф

Здесь Королева автоспорта может обратиться к NASCAR. Система плей-офф, при которой за несколько этапов до конца сезона отбирается группа претендентов на чемпионство, а потом по ходу оставшихся гонок участники отсеиваются, пока к последнему этапу не остаётся четыре финалиста, неоднозначная, но эффективная. Свою главную задачу – повысить зрелищность турнирной борьбы – она выполняет на ура. Спортивный принцип такой системы вызывает вопросы, и многие хардкорные фанаты считают её просто несправедливой. Но спросите этих фанатов, развязка какого сезона им понравилась больше – 2020-го или 2021-го, первый вариант выберут только поклонники сэра Льюиса Хэмилтона.

В Формуле-1, где нет и не может быть равенства технологий между командами, сезоны доминирования и досрочных чемпионств стали обыденностью. И нет, мы не призываем унифицировать Королеву автоспорта, в разнообразии сила! Но сделать борьбу за чемпионство интереснее, обеспечить интригу до самого последнего этапа можно. Пусть каждый сезон не будет как Абу-Даби-2021, но отчаянная борьба до конца обеспечена. Только представьте, стали бы Валттери Боттас или Серхио Перес так покладисто поддерживать лидеров своих команд, если бы они сами имели шанс на титул до последнего финишного флага? Быстрые пилоты и быстрые машины останутся быстрыми, но никто не расслабится и не бросит борьбу, если будет знать, что шансы есть до самого последнего этапа.

Ливреи

Одной из отличительных особенностей Формулы-1 является правило, по которому оба болида команды должны выглядеть одинаково. Во многих других сериях такого правила нет, и автомобили в рамках одной команды могут выглядеть совершенно по-разному. В IndyCar и NASCAR у одной машины может быть по нескольку уникальных ливрей к каждому этапу. Подобная практика прежде всего помогает командам и пилотам работать со спонсорами. Формула-1 же выступает за эксклюзивность своего продукта. Одинаковые ливреи помогают идентифицировать болиды и пилотов с командами и крупными спонсорами, что очень важно в чемпионате, где есть отдельный официальный зачёт среди команд. Тем не менее «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл» и «Макларен» за последние годы уже представляли специальные ливреи под некоторые этапы. Так, может, пришла пора двигаться дальше?

В условиях «потолка расходов» работа со спонсорами становится ещё важнее. А если есть возможность «продать» спонсорам не две машины, а одну, или позволить крупному спонсору одновременно рекламировать сразу два бренда, сохранив идентичность каждого, как это было с командой «БАР» в 1999 году, работа по поиску бюджета может стать проще. Это также откроет дополнительные возможности для личных спонсоров пилотов, чьё присутствие в основном ограничивается маленьким логотипом на борту автомобиля и комбинезоне.

Болиды «Макларена» в IndyCar – ливреи похожие, но всё-таки разные Фото: Chris Graythen/Getty Images

А если Формуле-1 важно сохранить идентичность команд, то за примером снова можно обратиться к «Индикару». Посмотрите на команду «Макларен». Ливреи отличаются, но выполнены в едином стиле, так что принадлежность автомобилей к конкретной команде легко считывается. Так что если дать командам возможность индивидуального брендирования болидов даже с некоторыми ограничениями, если подойти к работе с умом и вкусом, то пелотон станет разнообразнее, машины уникальнее, а работа со спонсорами для команд – проще.

Какие из этих предложений реально усилят Формулу-1? А может, стоит оставить всё как есть? Ждём ваше мнение в опросе, а предложения – в комментариях!