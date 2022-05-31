Важнейший ход «Ред Булл» на трансферном рынке Ф-1. Кто займёт оставшиеся 8 мест?
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Даже если в Формуле-1 появится россиянин, то, вероятно, под флагом Израиля.
Команда «Ред Булл» не стала тянуть с подтверждением состава на следующий сезон. Буквально через пару дней после победы Серхио Переса «быки» объявили о продлении контракта с мексиканским пилотом, причём сразу на два сезона.
Таким образом, вакансии на 2023 год закрыты уже во всех трёх топ-командах. Однако интриг всё ещё хватает: останутся ли в Формуле-1 чемпионы Алонсо и Феттель, не разорвут ли контракт с Риккардо и будет ли у Роберта Шварцмана хотя бы теоретический шанс стать боевым пилотом, если «Хаас» не сохранит Мика Шумахера? Пусть и выступать воспитанник «Феррари» в таком случае наверняка будет под лицензией Израиля.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 31 мая 2022 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|«Ред Булл»
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|«Феррари»
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|«Мерседес»
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
|«Макларен»
|№4. Ландо Норрис
№3. Даниэль Риккардо
|Колтон Херта
Патрисио О'Уорд
|«Альпин»
|№31. Эстебан Окон
|№14. Фернандо Алонсо
Оскар Пиастри
|«Альфа Ромео»
|№77. Валттери Боттас
|№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
|«Хаас»
|№20. Кевин Магнуссен
|№47. Мик Шумахер
Роберт Шварцман
№99. Антонио Джовинацци
|«Альфа Таури»
|№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
Лиам Лоусон
Юри Випс
|«Астон Мартин»
|№18. Лэнс Стролл
|№5. Себастьян Феттель
№14. Фернандо Алонсо
№47. Мик Шумахер
|«Уильямс»
|№28. Александер Албон
№6. Николас Латифи
Ник де Врис
Фелипе Другович
Джек Дуэн
Логан Сарджент
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