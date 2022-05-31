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Состав команд Формулы-1 на сезон-2023: все контракты с гонщиками и последние слухи, таблица

Важнейший ход «Ред Булл» на трансферном рынке Ф-1. Кто займёт оставшиеся 8 мест?
«Чемпионат»
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Даже если в Формуле-1 появится россиянин, то, вероятно, под флагом Израиля.

Команда «Ред Булл» не стала тянуть с подтверждением состава на следующий сезон. Буквально через пару дней после победы Серхио Переса «быки» объявили о продлении контракта с мексиканским пилотом, причём сразу на два сезона.

Таким образом, вакансии на 2023 год закрыты уже во всех трёх топ-командах. Однако интриг всё ещё хватает: останутся ли в Формуле-1 чемпионы Алонсо и Феттель, не разорвут ли контракт с Риккардо и будет ли у Роберта Шварцмана хотя бы теоретический шанс стать боевым пилотом, если «Хаас» не сохранит Мика Шумахера? Пусть и выступать воспитанник «Феррари» в таком случае наверняка будет под лицензией Израиля.

Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 31 мая 2022 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
«Ред Булл»№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
«Феррари»№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
«Мерседес»№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
«Макларен»№4. Ландо Норрис
№3. Даниэль Риккардо		Колтон Херта
Патрисио О'Уорд
«Альпин»№31. Эстебан Окон№14. Фернандо Алонсо
Оскар Пиастри
«Альфа Ромео»№77. Валттери Боттас№24. Гуаньюй Чжоу
Тео Пуршер
«Хаас»№20. Кевин Магнуссен№47. Мик Шумахер
Роберт Шварцман
№99. Антонио Джовинацци
«Альфа Таури»№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
Лиам Лоусон
Юри Випс
«Астон Мартин»№18. Лэнс Стролл№5. Себастьян Феттель
№14. Фернандо Алонсо
№47. Мик Шумахер
«Уильямс»№28. Александер Албон
№6. Николас Латифи
Ник де Врис
Фелипе Другович
Джек Дуэн
Логан Сарджент

Свежие изменения в таблице помечены курсивом.

Риккардо убивает репутацию, а Шумахер скоро станет «Хаасу» не по карману. Оценки за Монако Риккардо убивает репутацию, а Шумахер скоро станет «Хаасу» не по карману. Оценки за Монако
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