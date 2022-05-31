Важнейший ход «Ред Булл» на трансферном рынке Ф-1. Кто займёт оставшиеся 8 мест?

Команда «Ред Булл» не стала тянуть с подтверждением состава на следующий сезон. Буквально через пару дней после победы Серхио Переса «быки» объявили о продлении контракта с мексиканским пилотом, причём сразу на два сезона.

Таким образом, вакансии на 2023 год закрыты уже во всех трёх топ-командах. Однако интриг всё ещё хватает: останутся ли в Формуле-1 чемпионы Алонсо и Феттель, не разорвут ли контракт с Риккардо и будет ли у Роберта Шварцмана хотя бы теоретический шанс стать боевым пилотом, если «Хаас» не сохранит Мика Шумахера? Пусть и выступать воспитанник «Феррари» в таком случае наверняка будет под лицензией Израиля.



Составы команд Формулы-1 на сезон-2023. Версия от 31 мая 2022 года:

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты «Ред Булл» №33. Макс Ферстаппен

№11. Серхио Пeрес «Феррари» №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс «Мерседес» №44. Льюис Хэмилтон

№63. Джордж Расселл «Макларен» №4. Ландо Норрис

№3. Даниэль Риккардо Колтон Херта

Патрисио О'Уорд «Альпин» №31. Эстебан Окон №14. Фернандо Алонсо

Оскар Пиастри «Альфа Ромео» №77. Валттери Боттас №24. Гуаньюй Чжоу

Тео Пуршер «Хаас» №20. Кевин Магнуссен №47. Мик Шумахер

Роберт Шварцман

№99. Антонио Джовинацци «Альфа Таури» №10. Пьер Гасли

№22. Юки Цунода

Лиам Лоусон

Юри Випс «Астон Мартин» №18. Лэнс Стролл №5. Себастьян Феттель

№14. Фернандо Алонсо

№47. Мик Шумахер «Уильямс» №28. Александер Албон

№6. Николас Латифи

Ник де Врис

Фелипе Другович

Джек Дуэн

Логан Сарджент

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