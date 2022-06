Чем занимается Мазепин после разрыва с Формулой-1? Первые подробности о новом деле Никиты

После разрыва контракта с командой Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин объявил, что создаст благотворительный фонд We Compete As One («Мы выступаем как один») для поддержки спортсменов, оказавшихся в такой же ситуации, как он сам: то есть тех, кого отстранили от международных соревнований по неспортивным причинам. С момента объявления в марте о работе фонда было известно не так много. Но вот теперь «Чемпионат», побывавший на первой стратегической сессии фонда, может раскрыть первые детали: кому уже помогает фонд, каковы его конкретные цели и какую роль в работе играет сам Никита.

Для начала — о том, как у Мазепина в принципе родилась идея такого фонда. На первом его мероприятии — скажем так, ознакомительном – Никита напомнил обстоятельства своего ухода из Формулы-1, причём о некоторых фактах я прежде не слышал.



«У нас получилась хорошая машина, на тестах мы уже ехали где-то на 10-11-й позиции, я был очень доволен своими результатами. Но вечером перед заключительным днём (24 февраля, первый день спецоперации. — Прим. «Чемпионата») меня вызвал босс команды и сказал: «Сам понимаешь, какая сейчас ситуация. Мы приняли решение не высаживать тебя завтра, а остальное обсудим после тестов».



У меня была негативная реакция: мне 23 года, я выступаю лучше напарника на тестах, подписан контракт, Но босс сказал — тема закрыта, и попросил покинуть кабинет. На следующий день мы проехали три круга, прежде чем взорвался мотор. Может, это был знак свыше. После этого несколько дней со стороны команды было молчание — я попросил менеджера узнать, с чем оно связано. Видел разные слухи в интернете. И утром 5 марта в 11:45 мне на почту пришло уведомление, что контракт разорван.



Вечером того же дня я сел и понял: не знаю, чем заниматься завтра. И осознал, что таких людей много. Так и пришёл к идее создания фонда, моём собственном проекте на мои личные средства. В дальнейшем я планирую привлекать разного рода партнёров, не только финансовых, но на данный момент картина выглядит именно так».

Участники первой стратегической сессии фонда «Мы выступаем как один» Фото: Getty Images

Оговоримся: официальный старт работы фонда ожидается чуть позже, где-то через месяц, но уже сейчас определены первые спортсмены, которые получат поддержку. Как прежде и анонсировалось, это российские паралимпийцы, которым в самый последний момент запретили участие в Играх 2022 года. Для начала в списке семь человек: горнолыжница Варвара Ворончихина, следж-хоккеист Илья Волков, биатлонисты и лыжники Марта Зайнуллина, Акжана Абдикаримова и Алексей Быченок (двое последних — ещё и легкоатлеты), а также сноубордисты Алексей Петров и Всеволод Щеглов.

На первой встрече паралимпийцы вспомнили, как в последний момент узнали об отстранении российской команды от Игр в Токио.



«Буквально за день до этого сказали, что мы допущены, — говорит следж-хоккеист Илья Волков. — Подумалось: фуф, восемь лет ждали, теперь себя покажем. Но на следующий день приходит такое сообщение… Опустошение. А ведь ещё несколько дней надо было там находиться, мы не могли сразу уехать. Даже не знаю, как описать своё состояние. Не факт, что через четыре года я поеду Милан… Да и то, что нас допустят — я очень сомневаюсь. Конечно, это был удар. Но я буду продолжать заниматься спортом».

Марта Зайнуллина вспоминает, как паралимпийцев в последний момент отстранили от Игр Фото: Getty Images

Акжана Абдикаримова добавила, что она с коллегами добиралась до Пекина три дня — и лишь ради того, чтобы просто отправиться обратно.



«Мы были в Италии на сборе, и буквально перед нашим самолётом закрывались воздушные коридоры. Сидели 12 часов в аэропорту, потом всё-таки долетели через Стамбул. Думали, в Новосибирске нас развернут, но нет, всё хорошо. Однако после тренировки мы одними из первых узнали, что нас не допускают. Сначала мы, конечно, не поверили. А потом — я даже себя не помню...»

Теперь отстранённым паралимпийцам и другим спортсменам, чей отбор стартует совсем скоро, планируют оказывать поддержку сразу по четырём направлениям:

психологическая помощь;

юридические консультации;

образовательные программы;

помощь в трудоустройстве.

«Это не система грантов или прямой финансовой помощи, а оказание поддержки, которая позволит увидеть новые горизонты в жизни — или в спорте, или в другой сфере деятельности», — объясняет подход Никита Мазепин.



Соответственно, если спортсмен ещё рассчитывает выступить на Паралимпиаде и других крупных стартах в будущем, то ему помогут переварить нынешнее отстранение и окажут юридическую поддержку. Если же становится очевидно, что из-за санкций спортивная карьера подходит к концу, то фонд поможет атлету в непростой момент, когда дальше выходить на старт уже не получается, а ничем другим спортсмен, возможно, никогда и не занимался. При этом к каждому члену фонда будет прикреплён личный куратор — такой принцип «одного окна».

О проблемах спортсменов, которые только что завершили свою карьеру, ярко высказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.



«Мы отделены от нормального мира: сложно учиться, просто не хватает времени в сутках, — объясняла Боброва. – Что делать, если не хочется быть тренером и связывать дальнейшую жизнь со спортом? Очень важно, чтобы у спортсмена было время для адаптации. В спорте есть определённое расписание каждый день, и когда тебя «выкидывает», то адаптироваться сложно. Не каждый может справиться с этим стрессом, поверьте мне. Мы не знаем, куда идти. Это словно оказаться на другой, незнакомой тебе планете. Вот тут очень важна поддержка».



«Можно сказать, я ничего не умею, кроме бега, — признался Алексей Быченок. – При этом лично мне кажется, что нынешнее отстранение надолго. Спасибо большое, что вы предоставляете нам такую возможность. Буду искать себя в чём-то другом».

Никита Мазепин с первыми подопечными фонда и знаменитыми спортсменами — Екатериной Бобровой и Владимиром Сальниковым Фото: Getty Images

Что же касается атлетов, которые пока не собираются никуда уходить, то их права постараются отстоять юристы фонда.



«Атлеты должны иметь право выступать независимо от мировых потрясений, — считает Мазепин. — У спортсменов должно быть право выбора — высказываться на публику или оставаться нейтральными. Мы остаёмся политически нейтральными. Нужно вернуться к ценностям и принципам олимпийской хартии, спорт должен объединять».