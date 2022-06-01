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Чем занимается гонщик Никита Мазепин после ухода из Ф-1: первая информация о фонде «Мы выступаем как один»

Чем занимается Мазепин после разрыва с Формулой-1? Первые подробности о новом деле Никиты
Евгений Кустов
Чем занимается гонщик Никита Мазепин
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Гонщик признался: сразу после расставания с «Хаасом» он не мог понять, что делать дальше. Теперь ясность появилась.

После разрыва контракта с командой Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин объявил, что создаст благотворительный фонд We Compete As One («Мы выступаем как один») для поддержки спортсменов, оказавшихся в такой же ситуации, как он сам: то есть тех, кого отстранили от международных соревнований по неспортивным причинам. С момента объявления в марте о работе фонда было известно не так много. Но вот теперь «Чемпионат», побывавший на первой стратегической сессии фонда, может раскрыть первые детали: кому уже помогает фонд, каковы его конкретные цели и какую роль в работе играет сам Никита.

Для начала — о том, как у Мазепина в принципе родилась идея такого фонда. На первом его мероприятии — скажем так, ознакомительном – Никита напомнил обстоятельства своего ухода из Формулы-1, причём о некоторых фактах я прежде не слышал.

«У нас получилась хорошая машина, на тестах мы уже ехали где-то на 10-11-й позиции, я был очень доволен своими результатами. Но вечером перед заключительным днём (24 февраля, первый день спецоперации. — Прим. «Чемпионата») меня вызвал босс команды и сказал: «Сам понимаешь, какая сейчас ситуация. Мы приняли решение не высаживать тебя завтра, а остальное обсудим после тестов».

У меня была негативная реакция: мне 23 года, я выступаю лучше напарника на тестах, подписан контракт, Но босс сказал — тема закрыта, и попросил покинуть кабинет. На следующий день мы проехали три круга, прежде чем взорвался мотор. Может, это был знак свыше. После этого несколько дней со стороны команды было молчание — я попросил менеджера узнать, с чем оно связано. Видел разные слухи в интернете. И утром 5 марта в 11:45 мне на почту пришло уведомление, что контракт разорван.

Вечером того же дня я сел и понял: не знаю, чем заниматься завтра. И осознал, что таких людей много. Так и пришёл к идее создания фонда, моём собственном проекте на мои личные средства. В дальнейшем я планирую привлекать разного рода партнёров, не только финансовых, но на данный момент картина выглядит именно так».

Участники первой стратегической сессии фонда «Мы выступаем как один»

Участники первой стратегической сессии фонда «Мы выступаем как один»

Фото: Getty Images

Оговоримся: официальный старт работы фонда ожидается чуть позже, где-то через месяц, но уже сейчас определены первые спортсмены, которые получат поддержку. Как прежде и анонсировалось, это российские паралимпийцы, которым в самый последний момент запретили участие в Играх 2022 года. Для начала в списке семь человек: горнолыжница Варвара Ворончихина, следж-хоккеист Илья Волков, биатлонисты и лыжники Марта Зайнуллина, Акжана Абдикаримова и Алексей Быченок (двое последних — ещё и легкоатлеты), а также сноубордисты Алексей Петров и Всеволод Щеглов.

На первой встрече паралимпийцы вспомнили, как в последний момент узнали об отстранении российской команды от Игр в Токио.

«Буквально за день до этого сказали, что мы допущены, — говорит следж-хоккеист Илья Волков. — Подумалось: фуф, восемь лет ждали, теперь себя покажем. Но на следующий день приходит такое сообщение… Опустошение. А ведь ещё несколько дней надо было там находиться, мы не могли сразу уехать. Даже не знаю, как описать своё состояние. Не факт, что через четыре года я поеду Милан… Да и то, что нас допустят — я очень сомневаюсь. Конечно, это был удар. Но я буду продолжать заниматься спортом».

Марта Зайнуллина вспоминает, как паралимпийцев в последний момент отстранили от Игр

Марта Зайнуллина вспоминает, как паралимпийцев в последний момент отстранили от Игр

Фото: Getty Images

Акжана Абдикаримова добавила, что она с коллегами добиралась до Пекина три дня — и лишь ради того, чтобы просто отправиться обратно.

«Мы были в Италии на сборе, и буквально перед нашим самолётом закрывались воздушные коридоры. Сидели 12 часов в аэропорту, потом всё-таки долетели через Стамбул. Думали, в Новосибирске нас развернут, но нет, всё хорошо. Однако после тренировки мы одними из первых узнали, что нас не допускают. Сначала мы, конечно, не поверили. А потом — я даже себя не помню...»

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Теперь отстранённым паралимпийцам и другим спортсменам, чей отбор стартует совсем скоро, планируют оказывать поддержку сразу по четырём направлениям:

  • психологическая помощь;
  • юридические консультации;
  • образовательные программы;
  • помощь в трудоустройстве.

«Это не система грантов или прямой финансовой помощи, а оказание поддержки, которая позволит увидеть новые горизонты в жизни — или в спорте, или в другой сфере деятельности», — объясняет подход Никита Мазепин.

Соответственно, если спортсмен ещё рассчитывает выступить на Паралимпиаде и других крупных стартах в будущем, то ему помогут переварить нынешнее отстранение и окажут юридическую поддержку. Если же становится очевидно, что из-за санкций спортивная карьера подходит к концу, то фонд поможет атлету в непростой момент, когда дальше выходить на старт уже не получается, а ничем другим спортсмен, возможно, никогда и не занимался. При этом к каждому члену фонда будет прикреплён личный куратор — такой принцип «одного окна».

О проблемах спортсменов, которые только что завершили свою карьеру, ярко высказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.

«Мы отделены от нормального мира: сложно учиться, просто не хватает времени в сутках, — объясняла Боброва. – Что делать, если не хочется быть тренером и связывать дальнейшую жизнь со спортом? Очень важно, чтобы у спортсмена было время для адаптации. В спорте есть определённое расписание каждый день, и когда тебя «выкидывает», то адаптироваться сложно. Не каждый может справиться с этим стрессом, поверьте мне. Мы не знаем, куда идти. Это словно оказаться на другой, незнакомой тебе планете. Вот тут очень важна поддержка».

«Можно сказать, я ничего не умею, кроме бега, — признался Алексей Быченок. – При этом лично мне кажется, что нынешнее отстранение надолго. Спасибо большое, что вы предоставляете нам такую возможность. Буду искать себя в чём-то другом».

Никита Мазепин с первыми подопечными фонда и знаменитыми спортсменами — Екатериной Бобровой и Владимиром Сальниковым

Никита Мазепин с первыми подопечными фонда и знаменитыми спортсменами — Екатериной Бобровой и Владимиром Сальниковым

Фото: Getty Images

Что же касается атлетов, которые пока не собираются никуда уходить, то их права постараются отстоять юристы фонда.

«Атлеты должны иметь право выступать независимо от мировых потрясений, — считает Мазепин. — У спортсменов должно быть право выбора — высказываться на публику или оставаться нейтральными. Мы остаёмся политически нейтральными. Нужно вернуться к ценностям и принципам олимпийской хартии, спорт должен объединять».

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