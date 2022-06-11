Гонщик Ф-1 попал в аварию, поехал дальше и… тут же окончательно разнёс машину! Как так?

По ходу квалификации Гран-при Азербайджана пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл дважды врезался в отбойники. Сначала канадец не рассчитал тормозной путь и уткнулся в барьеры TecPro носовым обтекателем — гонщику повезло, что обошлось без поломки антикрыла, но уже через минуту он заблокировал колёса во втором повороте — этот удар без последствий уже не прошёл…

Приключения Лэнса

Уикенд в Баку не задался для Стролла с самого начала — почти во всех тренировках он был медленнее Себастьяна Феттеля, а в первых попытках первого сегмента канадец проиграл напарнику больше секунды — 1:44,324 против 1:45,371. И именно эту секунду Строллу нужно было отыграть, чтобы пройти дальше первого сегмента. Феттель её в итоге нашёл и пробился в Q2 с шестой позиции, а для Лэнса, увы, проблемы только начинались.

За четыре с половиной минуты до окончания времени Q1 «Астон Мартин» Стролла не уместился в узком седьмом повороте — гонщик отчаянно тормозил и даже оставил на асфальте две полосы от заблокированных шин, но контакта с TecPro не избежал. К счастью, носовой обтекатель оказался достаточно крепким и удар выдержал — Строллу даже не пришлось ехать в боксы.

В первой аварии болид Стролла не пострадал Фото: youtube.com/f1.com

А буквально через две минуты Лэнс снова приехал в отбойник — но уже на более высокой скорости и с куда более серьёзными последствиями. На этот раз проблемы возникли во втором повороте — у машины возникла недостаточная поворачиваемость, и «Астон Мартин» попросту не уместился в границах трассы. Удар об отбойник привёл к тому, что передняя подвеска машины оказалась разбита, а квалификация для Стролла закончилась преждевременно. «Слишком поздно тормозил», — объяснил позже пилот.

В итоговой классификации Стролл занял 19-е место (опередить его в концовке Q1 не смог только Шумахер) — и это уже пятый в восьми квалификациях сезона-2022 случай, когда Лэнс оказывается одним из трёх самых медленных пилотов сессии. Средний квалификационный результат канадца в этом году — 16,8, хуже только у пилотов «Уильямса».

Слабое место «Астон Мартин»

Результаты Стролла в этом году вряд ли порадуют самого Лэнса или его отца Лоуренса, который, напомним, является владельцем команды — и купил её, откровенно говоря, именно для сына. Притом планы у Стролла-старшего амбициозные — в проекте строительство новой современной штаб-квартиры, которая в смысле развития инфраструктуры сделает «Астон Мартин» одним из лидеров Формулы-1. Отмара Зафнауэра команда не удержала, но к ней присоединились сильные инженеры из «Мерседеса» и «Ред Булл», что позволяет составить представление о целях Стролла.

На бумаге проект выглядит сильным, но пока его самым слабым местом выглядит пилот — Стролл в этом году попросту неспособен выступать на одном уровне с Феттелем, который, напомним, не на самой высокой ноте покинул «Феррари». В квалификации в Бахрейне Лэнс и вовсе уступил Нико Хюлькенбергу — гонщику, который лишь днём ранее впервые сел за руль машины! В Австралии дважды попадал в аварии, а в Монако въехал в отбойник в режиме автомобиля безопасности, а до этого зацепил отбойник в тренировке в субботу.

Аварии Стролла стоят команде не только денег, но и очков Фото: Getty Images

Можно возразить тем, что «Астон Мартин» в этом году — далеко не самая лучшая и удобная в пилотировании машина, и это справедливое замечание, однако напарник справляется с проблемами шасси гораздо лучше — и намного реже попадает в аварии. Различных инцидентов на счету Лэнса в этом году больше, чем у Цуноды и Чжоу вместе взятых, а ведь Стролл — уже далеко не дебютант.

Карьера Лэнса явно застряла на одном месте, и с более перспективным пилотом — тем же Оскаром Пиастри, например, — «Астон Мартин» смог бы добиться большего. Но нужен ли Лоуренсу Строллу этот «Астон Мартин», если в нём нет его сына? Парадоксальным образом Стролл-младший в данный момент — это одновременно и самое слабое место команды, и её главный и пока единственный козырь.