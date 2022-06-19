Сын Шумахера заткнул критиков! После дождевой квалификации Мика сложно назвать бесталанным

Главным героем дождевой квалификации Гран-при Канады стал Фернандо Алонсо — экс-чемпион мира, живая легенда Формулы-1, протащил «Альпин» на первый ряд стартовой решётки, чего с командой из Энстоуна не случалось с 2013 года и времён, когда за неё выступал Кими Райкконен.

В таланте Алонсо никто не сомневался — сюрприз в том, что скорость «Альпин» на этот раз соответствовала уровню своего пилота — по крайней мере, отчасти. Зато огромным сюрпризом стало шестое место Мика Шумахера — немца в этом году критикуют на все лады и, возможно, зря…

Мик показывает зубы

Гран-при Канады не было в календаре Формулы-1 с 2019 года, и для Гуаньюя Чжоу, Юки Цуноды и Мика Шумахера этот уикенд — первый на трассе имени Жиля Вильнёва. Сама по себе трасса не относится к числу самых безобидных, а под дождём связки поворотов на первом и втором секторах, которые почти полностью обрамлены бетонными стенами, становятся ещё коварнее.

Тем не менее Шумахер всю сессию провёл очень уверенно и добился блестящего результата. В первом сегменте Мик был 11-м, оставив позади в том числе Льюиса Хэмилтона, а вторую часть сессии прошёл с шестым временем — к этому моменту из квалификации уже выбыл Гасли, а Перес влетел в отбойник. В окончательной классификации Шумахер тоже расположился на шестой позиции, и, хотя отставание от Магнуссена составило почти 0,4 секунды, результат получился более чем достойным.

Дождевая квалификация в Монреале стала лучшей в карьере Мика Шумахера Фото: Dan Mullan/Getty Images

На протяжении всего сезона немца в паддоке критикуют: он не может дотянуться до напарника и дважды попадал в крупные аварии. При этом оба инцидента произошли на уличных трассах — в Джидде и Монако, и можно было бы предположить, что в Монреале, где стены тоже порой очень близко, уверенности Мику не хватит. Однако же немец со своими задачами справился блестяще и завоевал лучший квалификационный результат в своей карьере.

Успех пришёл к Мику в тот момент, когда в паддоке активно обсуждают, кого именно «Хаас» возьмёт на его место на следующий сезон — продавит ли «Феррари» кандидатуру Антонио Джовинацци или, может, у Роберта Шварцмана неожиданно появится шанс. Теперь же позиции Шумахера существенно окрепли — одного такого выступления, разумеется, недостаточно, чтобы получить новый контракт, но, если Мик продолжит в том же духе, беспокоиться о месте на стартовой решётке ему не придётся.

Чжоу тоже молодец

Раз уж зашла речь об успехах молодых пилотов, нельзя не отметить выступление Гуаньюя Чжоу — китайский дебютант пусть и оказался самым медленным в Q3, тоже достоин похвалы за первый в своей карьере выход в финал квалификации.

Скоростью Чжоу отметился уже в первом сегменте, когда показал 11-е время и всего 0,003 секунды уступил опытнейшему Валттери Боттасу, который в период с 2015 по 2018 год четыре раза подряд поднимался в Монреале на подиум. Во втором сегменте Гуаньюй и вовсе опередил финна — причём на гигантские 0,62 секунды!

Чжоу впервые пробился в Q3 и полностью затмил Боттаса Фото: Clive Mason/Getty Images

Боттас в Q3 в итоге не прошёл и остался в итоговых протоколах на 11-й позиции, а вот Чжоу занял 10-е место и завоевал лучший квалификационный результат в своей (пока) недолгой карьере в Формуле-1.

Как и в случае с Шумахером, одного такого выступления мало, чтобы навсегда избавиться от ярлыка рента-драйвера, однако к Чжоу он прилип не совсем справедливо. Совсем уж грубых ошибок дебютант ещё не допускал, в гонках у него часто достойный темп, а проблемы возникали зачастую на старте и в квалификациях — с последним, будем надеяться, гонщик разобрался.