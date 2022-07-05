«Феррари» сама отдаёт «Ред Булл» титул. Ошибаются все — от пилотов до стратегов

По итогам первых нескольких гонок сезона-2022 «Феррари» виделась главным фаворитом чемпионата. Казалось бы, итальянцы наконец-таки прервут обидную серию из 14 сезонов без чемпионского титула в личном зачёте. Но что мы имеем на данный момент? Лидер команды Шарль Леклер постоянно сталкивается с проблемами и не может даже просто попасть на подиум — притом что машина «Скудерии» вполне позволяет регулярно бороться за победы. Судя по всему, в стане «Красных» просто не готовы к борьбе за чемпионство.

В последних пяти гонках Леклер ни разу не финишировал в топ-3

На старте сезона Леклер и «Феррари» выжали из своих возможностей почти всё: кроме вылета Шарля в Имоле, особых вопросов не было, и после Гран-при Майами монегаск лидировал в личном зачёте, опережая Макса Ферстаппена на 19 очков. Но, начиная с шестого этапа сезона, у Леклера наступает чёрная полоса: в последующих пяти гонках монегаск не завоюет ни одного подиума.

После победы в Бахрейне Леклер вряд ли ожидал, что его ждёт столько проблем Фото: Lars Baron/Getty Images

Начало неудачной серии было положено на испанской «Каталунье». В субботу Шарль пусть и не без приключений сумел завоевать очередной поул. Начало гонки также складывалось в пользу монегаска: он сохранил лидерство на старте, а его главный преследователь Ферстаппен попылил по гравию, в результате чего потерял несколько позиций (плюс ко всему у голландца отказала система DRS). Казалось бы, всё идёт к лёгкой победе Леклера, однако у турбины его болида было иное мнение на этот счёт – потеря мощности и последующий сход с дистанции.

На следующем этапе в Монако понижать шансы Леклера на титул принялись уже стратеги «Феррари». Шарль снова показал быстрейшее время в квалификации и должен был побеждать, учитывая необгонный характер городского трека. Но решения капитанского мостика «Скудерии» похоронили шансы монегаска на домашний триумф.

Сначала стратеги «красных» протянули с первым пит-стопом Шарля (переход с дождевых на промежуточные), из-за чего тот потерял около 10 секунд относительно рискнувшего Переса. Из боксов Леклер выехал позади проигнорировавшего «промежутки» Сайнса (с дождевых Карлос переходил сразу на слики), и когда настала пара переобуваться на слики, монегаск заехал на пит-лейн прямо за своим напарником. На трассу Леклер вернулся лишь четвёртым. Так вместо практически гарантированной победы монегаск довольствовался только 12 очками.

Через две недели в Баку Леклер в четвёртый раз подряд не смог конвертировать поул в победу. Лидерство Шарль упустил ещё на старте, после ошибки на торможении. Оказавшись позади Переса, Леклеру не удалось угнаться за мексиканцем. Определённые надежды на итоговый успех монегаску подарил, как это ни парадоксально, сход с дистанции Карлоса Сайнса, после которого над городским треком воцарился режим виртуальной машины безопасности. Воспользовавшись ситуацией, Леклер нырнул в боксы, что в дальнейшем позволило ему оказаться впереди Переса и Ферстаппена после первой волны пит-стопов. Впрочем, как ни старались стратеги «Скудерии» реабилитироваться за провал в Монако, а выиграть Шарлю снова не довелось: на «Феррари» Леклера задымил двигатель.

Для лидера «Скудерии» сход в Баку, помимо потери очков, повлёк за собой ещё и долгоиграющие последствия: перед следующим этапом в Монреале на его болиде пришлось заменить несколько компонентов силовой установки, что автоматически отбрасывало Леклера в конец стартовой решётки. Задача на гонку для Шарля была сформулирована максимально просто – отыграть как можно больше позиций. О борьбе за победу не могло идти и речи, но даже в таких обстоятельствах команда подпортила жизнь Леклеру: трёхсекундная заминка во время единственного пит-стопа стоила монегаску четырёх позиций на трассе. Обгоняя «лишних» соперников, Шарль терял не только время, но и ресурс покрышек: в конце гонки Леклеру не хватило свежести шин, из-за чего он не смог побороться за подиум.

Сильверстоун — квинтэссенция неудач Леклера

Ну и особняком среди всевозможных неудач Шарля Леклера стоит прошедший Гран-при Великобритании. Причём, что интересно, начудили в этой гонке как стратеги, так и сам пилот. Ещё на старте монегаск сработал не очень уверенно: вместо того чтобы атаковать Ферстаппена, он отдал позицию Хэмилтону. Впрочем, у Леклера был шанс реабилитироваться на рестарте, который прошёл в соответствии со стартовыми позициями пилотов. К сожалению, второй дубль у Шарля тоже не получился – на сей раз он пустил вперёд Переса.

Позицию Леклер очень быстро вернул, но заплатил за это немалую цену: совершив рискованный манёвр в попытке опередить Переса, монегаск лишился торцевой пластины переднего спойлера. На этом Шарль исчерпал свой лимит ошибок – далее трепать нервы тифози будет уже капитанский мостик «Феррари».

После того как лежавшие на трассе обломки повредили днище болида Ферстаппена, в лидеры гонки снова вышел Сайнс – чуть позади шёл Леклер. У Шарля по-прежнему оставались неплохие шансы на победу, учитывая, что даже со сломанным антикрылом он следовал в темпе Сайнса и наседающего Хэмилтона.

Вопросы к командному мостику «Феррари» возникли ещё во время первой волны пит-стопов: Шарлю так и не поменяли переднее антикрыло. Немного странно, но если в «Скудерии» были уверены, что отсутствие торцевой пластины не сильно сказывается на темпе их пилота, то ничего страшного. А вот то, что произошло после появления на трассе машины безопасности, иначе как тактической катастрофой не назовёшь. Вместо того чтобы воспользоваться ситуацией и обуть своего лидера в свежий «софт», стратеги «Феррари» решили оставить его на старом «харде».

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто Фото: Mark Thompson/Getty Images

На что рассчитывал капитанский мостик «Скудерии», абсолютно непонятно. После рестарта Леклер стал лёгкой мишенью для переобувшихся соперников. Героизма монегаска хватило, чтобы ещё пару кругов сдерживать натиск Переса и Хэмилтона, но свежий «софт» есть свежий «софт». Очень скоро Шарль выпал из топ-3. Так вместо победы Леклер в очередной раз финишировал за пределами первой тройки.

Самое обидное для поклонников «Феррари» во всей этой истории: при всех проблемах Ферстаппена Леклер смог отыграть у голландского пилота всего лишь шесть очков. А если подводить промежуточные итоги чемпионата, то монегаска будет ожидать ещё большее разочарование: пилотажные ошибки Шарля вкупе с просчётами капитанского мостика «Скудерии» стоили пилоту как минимум 33 очков в личном зачёте. Добавим сюда два схода в Барселоне и Баку, где Леклер мог набрать от 40 до 50 очков. Напомним, на данный момент Леклер уступает Ферстаппену 43 балла…

«Скудерии» однозначно хватает ресурса машины для того, чтобы бороться на равных с «Ред Булл». Однако регулярные просчёты со стороны пилота, механиков и стратегов буквально топят шансы команды на долгожданный титул в личном зачёте. Создаётся впечатление, что в стане «Феррари» как будто бы не готовы к борьбе на столь высоком уровне, от чего и проскакивают откровенно глупые ошибки. Впереди ещё чуть больше половины сезона, но действовать нужно, начиная уже со следующего этапа в Австрии.