Главные страдальцы Формулы-1: они ждали своей первой победы дольше всех

В минувшие выходные Карлос Сайнс не просто отпраздновал свою дебютную викторию Ф-1, но ещё и вошёл в историю. Перед тем как одержать первую победу, испанцу потребовалось провести 150 гонок – второй результат в истории Формулы-1. Представляем десятку пилотов, которым потребовалось наибольшее количество стартов, для того чтобы одержать дебютную победу в «Королевских гонках».

Тьерри Бутсен. Гран-при Канады — 1989 — 95-я гонка

После пары удачных сезонов в стане «Бенеттона» бельгийский пилот был призван заменить ушедшего из «Уильямса» Найджела Мэнселла. К счастью для Бутсена, в 1989-м команда сэра Фрэнка вернулась в лидирующую группу благодаря моторам «Рено» (прошлый сезон испортили ненадёжные двигатели «Джадд»). Так, на седьмой год пребывания в Формуле-1 Тьерри наконец-таки получил в своё распоряжение болид, теоретически способный бороться за победы.

Для долгожданного триумфа Бутсену потребовалось провести всего шесть гонок за новую команду – судьбоносным для бельгийца стал Гран-при Канады. Гонка в Монреале проходила в условиях переменчивой погоды: дождь полил трассу до старта, затем успокоился, а ещё чуть позже зарядил с новой силой.

Стартовав с 6-го места, Тьерри моментально отыграл одну позицию: Мэнселл схлопотал дисквалификацию, завернув на пит-лейн в конце формировочного круга. Спустя ещё пару минут из-за проблем с подвеской завершил гонку впереди идущий Ален Прост, а ещё чуть позже бельгиец оставил позади Герхарда Бергера. Из реальных соперников впереди Бутсена оставались только Патрезе и Сенна.

В конце гонки Тьерри расправился со своим напарником и вышел на 2-е место. Всё шло к очередной победе Айртона Сенны, но за три круга до конца дистанции на «Макларене» бразильца отказал двигатель. Бутсен спокойно довёл дело до победного конца и спустя пару минут одержал свою первую победу в Формуле-1.

Мика Хаккинен. Гран-при Европы — 1997 — 96-я гонка

Наверное, неожиданно видеть Хаккинена в подобной подборке, но статистика есть статистика. Сначала финский пилот провёл два сезона в угасающем «Лотусе», а затем присоединился к «Макларену» в преддверии очень непростого периода в истории легендарной конюшни. С 1994-го по 1996-й команда Рона Денниса оказалась отреза от борьбы за победы – в те годы «Макларен» представлял собой всего лишь одного из самых боевитых середняков.

А вот начиная с сезона-1997 команда из Уокинга наконец вернулась в сражения за первые места – пока что только в отдельно взятых гонках. Одним из таких Гран-при стал заключительный этап сезона, проходящий в испанском Хересе. Та гонка была ознаменована финальным раундом чемпионского сражения между Шумахером и Вильнёвом: в личном зачёте двух претендентов разделил один зачётный балл.

По иронии судьбы, именно чемпионские разборки Жака и Михаэля помогли Хаккинену одержать дебютную победу в Формуле-1. Шумахер решился на эпохальный таран Вильнёва, после чего завершил гонку в гравии. А что касается канадца, то он попросту решил не рисковать и на последнем круге без борьбы пропустил вперёд двух пилотов «Макларена». Что интересно, первую гонку следующего сезона выиграет также Хаккинен, но это уже совсем другая история.

Джанкарло Физикелла. Гран-при Бразилии — 2003 — 110-я гонка

Свою первую победу в Ф-1 Физикелла одержал в максимально не располагающих к этому условиях. В 2003 году Джанкарло получил в распоряжение самый неконкурентоспособный болид со времён своего дебютного сезона в стане «Минарди». Казалось бы, какие тут могут быть победы. Однако хаотичный ритм гонки на «Интерлагосе» сделал своё дело.

Несколько сходов соперников и тактика позднего пит-стопа позволили пилоту «Джордана» в какой-то момент вырваться на вторую позицию. Впереди Джанкарло оставался только лишь Райкконен, который, как и Физикелла, гнал на пустых баках в ожидании пит-стопа. На 54-м круге Кими допустил небольшую ошибку, которой воспользовался итальянец, оставив позади пилота «Макларена». Казалось бы, лидерство Физикеллы носит временный характер (впереди его ожидал пит-стоп), но очень скоро в серьёзную аварию угодил Марк Уэббер, а затем и Фернандо Алонсо не смог увернуться от лежавшего на траектории колеса «Ягуара», после чего болид испанца направился прямиком в стену из покрышек. 15-й поворот «Интерлагоса» был усеян обломками и покрышками: дирекция гонки приняла решение остановить гонку без дальнейшего возобновления.

Сначала победителем Гран-при был объявлен Кими Райкконен, поскольку финишный протокол был составлен по результатам 53-го круга (за два круга до остановки гонки). С подобным вердиктом не согласились в «Джордане», обратив внимание, что Физикелла успел уйти на 56-й круг, соответственно, итоговая классификация должна быть составлена по 54-му кругу, на котором Физико вышел в лидеры. Аргументы «Джордана» убедили ФИА, и Джанкарло был провозглашён законным победителем Гран-при Бразилии.

Нико Росберг. Гран-при Китая — 2012 — 111-я гонка

В 2014-м Росберг получил в своё распоряжение с отрывом быстрейшую машину пелотона и за последующие три сезона 20 раз поднимался на первую ступень пьедестала почёта. Впрочем, свою дебютную победу он одержал ещё в 2012-м, когда доминированием «Мерседеса» даже не пахло.

В сезоне-2012 в первых семи гонках первенствовали семь разных пилотов: на третьем этапе в Китае настал черёд Нико Росберга. На шанхайском автодроме «Мерседесы» демонстрировали просто потрясающий темп: в субботу «Серебряные стрелы» провели свою лучшую квалификацию после возрождения формульной программы – Росберг на поуле, Шумахер – третий.

В самой гонке Нико относительно спокойно довёл дело до победного конца, отдавая лидерство соперникам лишь на протяжении восьми кругов дистанции. Что интересно, в Китае Росберг не только открыл счёт своим успехам в «Королевских гонках», но и принёс «Мерседесу» первую победу в Ф-1 с 1955 года.

Дженсон Баттон. Гран-при Венгрии — 2006 — 113-я гонка

Как и в случае с Физикеллой, триумф Баттона также вышел весьма неожиданным. Куда логичнее было бы увидеть первую победу Дженсона в 2004-м, когда он регулярно штамповал подиумы в составе конкурентоспособного «БАР». Однако в том сезоне побеждал кто угодно («Макларен», «Уильямс», Рено»), но только не «БАР». Дебютной виктории пришлось ждать ещё два года.

Начало гоночного уикенда на «Хунгароринге» не предвещало Баттону ничего позитивного: заключительная тренировка обернулась для него сгоревшим мотором. Так, несмотря на четвёртый результат в квалификации, британец был вынужден стартовать лишь 14-м.

Дженсон Баттон на подиуме Гран-при Венгрии Фото: Mark Thompson/Getty Images

В воскресенье над венгерской трассой зарядил дождь. Погодные условия предопределили дальнейший ход гонки – на влажной трассе Баттону просто не было равных. Уже к седьмому кругу дистанции Дженсон отыграл 10 позиций, нивелировав штраф, полученный за смену мотора.

После появления на трассе вызванной аварией Райкконена машины безопасности Баттон так вообще поднялся на вторую строчку. Впереди британца ожидала тактическая битва за лидерство с Алонсо, которой, впрочем, так и не вышло: испанец сошёл с дистанции сразу после финального пит-стопа (подвело крепление правого заднего колеса). Баттону оставалось спокойно провести оставшиеся 19 кругов гонки, чтобы занести в свой актив первую победу в Ф-1.

Ярно Трулли. Гран-при Монако — 2004 — 119-я гонка

Единственный пилот из данной подборки, для кого первая победа так и осталась единственной. Большую часть карьеры Трулли провёл в составе середняков, но коллектив, способный хоть иногда сражаться за победы он всё же застал. В предчемпионском «Рено» по большей части блистал Фернандо Алонсо, но на Гран-при Монако 2004 года итальянец отхватил свою минуту славы.

В субботу Ярно показал быстрейшее время в квалификации, что автоматически делало его главным фаворитом гонки, проходящей на необгонной городской трассе. В воскресенье Трулли уверенно стартовал и в дальнейшем никого не подпускал к лидирующей позиции. Вероятно, Алонсо или Шумахер могли бы побороться с Ярно за победу в тактическом поле, но Фернандо и Михаэль с интервалом в четыре круга завершили гонку после аварии в тоннеле. Далее Трулли оставалось просто закончить заезд без эксцессов, с чем он успешно и справился.

Рубенс Баррикелло. Гран-при Германии — 2000 — 123-я гонка

После семи лет, проведённых в «Джордане» и «Стюарте», Баррикелло был приглашён «Феррари», дабы заменить покинувшего команду Эдди Ирвайна. Впрочем, несмотря на то что Рубенс оказался в топ-команде, перспектив на регулярные сражения за первые места у него было немного. Всё-таки не будем забывать, что приходил он именно на роль второго пилота.

Свой первый шанс побороться за победу бразилец получил спустя 11 этапов после дебюта за «Скудерию» – на Гран-при Германии. Уже на первом круге гонки Баррикелло остался единственным представителем «Феррари» на трассе: Шумахер завершил борьбу после аварии в первом повороте.

Шумахер поздравляет Баррикелло с победой Фото: Mark Thompson/ALLSPORT

Стартовавший 18-м Рубенс хоть и не считался фаворитом в преддверии гонки, но уже к 14-му кругу ворвался в топ-3, опередив 15 соперников! От лидирующих «Макларенов» Баррикелло отделяла пропасть, но на 25-м круге на трассу выбежал попавший под сокращение сотрудник завода «Мерседес»: появившийся на трассе сейфти-кар помог бразильцу приблизиться к Хаккинену и Култхарду.

А вот выйти в лидеры Рубенсу помог дождь: пилот «Феррари» рискнул остаться на сликах. Согласно плану стратегов «Скудерии», Баррикелло должен был превосходить соперников на нетронутых дождём участках трассы. Это было то время, когда тактика капитанского мостика «красных» ещё могла принести своему пилоту победу. Так Рубенс впервые отпраздновал успех в Формуле-1.

Марк Уэббер. Гран-при Европы — 2009 — 130-я гонка

Долгое время именно Уэббер являлся обладателем самого длинного пути к первой победе в Ф-1. Ключевым в карьере Марка стал переход в «Ред Булл», предопределивший дальнейшие перспективы австралийца. В 2009-м Эдриану Ньюи удалось построить «быкам» боеспособную машину — на восьмой сезон пребывания в Формуле-1 Уэббер получил в своё распоряжение болид, способный бороться за самые высокие места.

Счастливым для австралийца стал гоночный уикенд на «Нюрбургринге». В субботу он завоевал свой первый поул в Ф-1, а уже в воскресенье помчался к дебютной победе. На старте Уэббер достаточно агрессивно поборолся с Баррикелло – настолько, что чуть позже получит за это проезд по пит-лейну. Впрочем, штрафные санкции не особо пошатнули шансы Марка на итоговый успех – тем более что его главный соперник Баррикелло пострадал от заминки на пит-стопе. Уэббер уверенно провёл остаток дистанции и первым пересёк финишную черту, установив тем самым весьма оригинальное достижение.

Карлос Сайнс. Гран-при Великобритании — 2022 — 150-я гонка

Свою дебютную победу в Ф-1 Карлос мог одержать ещё в 2020-м, выступая за крепкий, но не топовый «Макларен». В концовке сумасшедшей гонки в Монце испанец преследовал лидировавшего Гасли, но угнаться за пилотом «Альфа Таури» так и не сумел. Следующего шанса побороться за первую строчку пришлось ждать ещё два года.

Со стартом этого сезона выяснилось, что Сайнс не прогадал с переходом в «Феррари»: итальянцам удалось построить едва ли не быстрейшую машину в пелотоне. Однако, несмотря на высокий темп красных болидов, сражаться за победы Карлосу не так-то и просто: в Маранелло давно определились с лидером команды, и бороться за победы испанец может только в случае возникновения проблем у Леклера. В прошедшем Гран-при Великобритании капитанский мостик «Скудерии» собственноручно сгенерировал Шарлю проблемы, не зазвав его в боксы во время появления на трассе машины безопасности. После рестарта Сайнс легко расправился с напарником, и пока монегаск героически сдерживал Переса и Хэмилтона, Карлос уезжал к своей дебютной победе в Ф-1.

Серхио Перес. Гран-при Сахира — 2020 — 190-я гонка

Абсолютный рекордсмен, пилот, потративший наибольшее количество гонок перед первой победой. Что интересно, подняться на первую ступень пьедестала почёта Серхио мог уже в начале своего второго сезона в Ф-1: за рулём скромного «Заубера» на влажной малазийской трассе Перес вёл отчаянную борьбу с Алонсо, но ошибка, допущенная в конце гонки, перечеркнула шансы мексиканца на дебютный успех.

Успехами в составе «Заубера» Серхио привлёк внимание топ-команд. За Переса боролись «Феррари» и «Макларен», и, к своему несчастью, мексиканец выбрал последних. Ничем позитивным сотрудничество Переса и «Макларена» не закончилось. Уже в следующем году Чеко пополнил ряды «Форс Индия». Следующие несколько лет Серхио даже не помышлял о борьбе за победы – пределом мечтаний оставались редкие подиумы.

Серхио Перес выигрывает Гран-при Сахира Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

В 2020-м мексиканцу и вовсе указали на дверь, чтобы освободить место под Себастьяна Феттеля. В конце сезона не было уверенности, что в следующем году Перес продолжит выступать Ф-1. И вот на фоне всей этой неопределённости Чеко и одержал свою первую победу в «Королевских гонках».

Триумфальным для Переса стал Гран-при Сахира, хотя начало гонки не предвещало мексиканцу ничего хорошего: после стартового инцидента с участием Леклера и Ферстаппена Чеко откатился в конец пелотона. Однако героический прорыв, неожиданный перформанс от механиков «Мерседеса» и появление на трассе машины безопасности позволили Пересу возглавить пелотон и спустя несколько минут одержать самую долгожданную победу в истории Формулы-1.