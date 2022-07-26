В RDS GP возродили классную традицию. Битва фуридаши привела гонщиков в восторг

С 2006 года, когда «Тройной форсаж» познакомил широкую публику с ездой в управляемом заносе, дрифт прошёл большой путь от полулегального увлечения энтузиастов до признанной Международной автофедерацией ФИА автоспортивной дисциплины. И пока одни предаются ностальгии о временах, когда дрифт не был так зарегулирован рамками технического и спортивного регламентов, Гран-при Российской Дрифт Серии сумел сделать то, о чём мечтали многие: на один день RDS GP вернул нам наш 2007-й и на «Красном кольце» устроил «Фуридаши-битву».

Что такое фуридаши

Этап в Красноярске традиционно занимает особое место в календаре главного российского турнира по дрифту, поскольку сибирское турне означает возвращение — хотя бы на один уикенд! — в мекку российского дрифта. На трассу, где начинали сегодняшние лидеры RDS GP, где ежегодно проходят турниры по зимнему дрифту и где до сих пор делают шаги в большой дрифт молодые пилоты.

Естественно, что «Красное кольцо» у всех участников Гран-при Российской Дрифт Серии занимает особое место в сердце, а в 2022-м сибирский этап стал втройне знаковым. Во-первых, организаторы и пилоты чемпионата отдали дань уважения Андрею Наумову — большому поклоннику дрифта и судье RDS GP, погибшему в автокатастрофе весной этого года — памяти которого был посвящён этап. Во-вторых, прямо по ходу уикенда появилось новое состязание для пилотов, и, в-третьих, в парных заездах победил тот, кто не выигрывал до этого больше года! Но обо всём по порядку.

Этап RDS GP на «Красном кольце» Фото: RDS GP

До «Красного кольца» не всегда добираются все постоянные участники RDS GP, а в этом году по личным обстоятельствам и по причине технических проблем в Красноярск не приехало ещё больше пилотов. И случилось так, что на места в топ-32 претендовали лишь 22 спортсмена. К счастью, все из них благополучно преодолели квалификацию, по итогам которой десятка лучших (так вышло, что все из них вошли в «клуб 90+») обеспечила себе выход в топ-16 через bye run. И когда казалось, что нас ждут 10 аккуратных проездов, события совершенно внезапно обрели неожиданный характер — случилась битва фуридаши!

Обычно пилоты, которым выпадает bye run, стараются аккуратно добраться до зоны постановки, чтобы по регламенту обеспечить себе выход дальше по сетке парных заездов. Иногда, конечно, кто-то проводит боевой сольный проезд, но это скорее исключение, чем правило. Но недаром же Красноярск занимает особое место в российском дрифте — на «Красном кольце» десятка лучших пилотов квалификации предложила организаторам устроить в рамках проездов bye run сражение на максимальный угол постановки. Инициатива получила горячую поддержку, и в RDS GP случилась «Фуридаши-битва», подарившая несколько ярких бэквардов.

Без краткого ликбеза не обойтись, поэтому сначала разберёмся, что есть «фуридаши», а что — «бэквард». Японским термином «фуридаши» в дрифте называют обязательную часть любого заезда — будь то квалификация или дуэль в парных заездах — постановку в занос. Бросить машину в занос важно в заданном отрезке оцениваемого участка, а от того, какой будет фуридаши, во многом зависит дальнейший ход заезда. Что до «бэкварда», то за этим английским понятием стоит зрелищная постановка, в ходе которой заднюю ось машины пилот так сильно забрасывает в занос, что она едва не опережает переднюю. И совершить бэквард относительно несложно, а вот затем сохранить контроль над машиной и продолжить заезд, не вылетев с трассы, под силам только лучшим из лучших. И в Красноярске таковых оказалось несколько!

Нг приручил «Фланкер», но Лосев ещё круче

Судейское задание на «Красном кольце» от пилотов требовало постановки на угол до 95 градусов, поскольку больший угол — проблема для преследователя. Тому, кто едет сзади, трудно понять, чего ждать от лидера при гигантском угле постановки — то ли он сейчас поедет дальше и надо выдавать такой же безумный угол, то ли сейчас машина впереди улетит на обочину и надо делать всё, чтобы избежать аварии. Но вот «Фуридаши-битва», где пилоты едут в одиночку и никому не мешают, позволила спортсменам отвести душу и порадовать болельщиков.

Победитель квалификации Дамир Идиятулин порадовал зрителей бэквардом в 101 градус, а затем результат пилота Sintec Fresh Auto Drift превзошёл Леонид Шнайдер: представитель «Форвард Авто» зафиксировал 110 градусов! Условием победы было продолжение заезда после постановки, с чем обе местные звезды справились, и казалось, что на этом вопрос о победителе «Фуридаши-битвы» будет снят, но в дело вступила тяжёлая артиллерия.

Права на видео принадлежат RDS TV

Внезапно для всех Чарльз Нг выдал 124-градусный бэквард — от пилота Star Pёr Stars Aimol такого никто не ожидал, потому что китайский легионер проводил свой первый этап за рулём Flanker F. Российский суперкар, известный своим нравом, не покорился толком ни своему создателю Сергею Кабаргину, ни даже Аркадию Цареградцеву, а вот Нг нашёл с машиной общий язык. Рассыпаясь весь уикенд в комплиментах Flanker F, Чарльз на деле продемонстрировал потенциал суперкара — и в парных заездах, где спортсмен выглядел весьма уверенно, и в битве фуридаши.

И быть бы Нгу победителем «Фуридаши-битвы», если бы не Евгений Лосев. Сибирский «силовик», известный своим агрессивным стилем пилотажа, выдал феноменальную постановку — электронные датчики зафиксировали невероятный угол в 130 градусов на машине Sintec Fresh Auto Drift! Сохранив контроль над автомобилем и проехав после такого фуридаши оцениваемый участок по судейскому заданию, Лосев всё-таки вписал себя в число победителей этапа. Пусть ни квалификация, ни парные заезды не покорились Евгению, но зато в вопросах зрелищного бэкварда равных ему не оказалось!

Дамир Идиятулин Фото: RDS GP

Царь — победитель! Но лишь с третьей попытки

А главными соперниками красноярского уикенда стали Дамир Идиятулин и Аркадий Цареградцев. В квалификации лучший проезд у каждого из этой пары судьи оценили на 97 баллов. Но поскольку второй проезд Дамиру удался лучше (96 баллов против 93 балла у «Царя»), победителем — второй раз в сезоне-2022 — стал Идиятулин. Впрочем, точку в этой дуэли поставил только финал, потому что, пройдя сквозь сетку парных заездов, в решающей битве этапа вновь сошлись… Дамир Идиятулин и Аркадий Цареградцев!

В чем-то путь к финалу у обоих был похож. На пути к решающему сражению Идиятулин без особых проблем преодолел сопротивление Антона Дмитриенко (BY Motorsport), затем в контактной борьбе смог пройти Никиту Шикова (Carville Racing). В полуфинале соперником Дамира стал Роман Тиводар («Форвард Авто»), но ошибка молодого пилота красноярской команды оказалась на руку Идиятулину, открыв тому путь в финал.

И там его ждал Цареградцев. На пути к финалу Царь сначала взял верх над Денисом Мигалем (Sintec Fresh Auto Drift), затем провёл сверхзрелищный заезд с Чарльзом Нгом (Star Pёr Stars Aimol) и на стадии полуфинала встретился с опытнейшим Лосевым. И снова ошибка соперника сыграла свою роль: Евгений допустил помарку, которая и определила обладателя второй путёвки в финал. Который превратился в красноярское дерби.

Уступать в этой во многом принципиальной битве не собирался никто! В решающий момент Дамир и Аркадий выложились на 101% каждый — судьям не хватило одного заезда, чтобы выявить победителя, поэтому потребовался перезаезд. А затем — ещё один. В итоге имя сильнейшего пилота этапа RDS GP в Красноярске определили с третьей попытки, после основного заезда и двух OMT-проездов. Одержать третью в сезоне и вторую подряд победу Идиятулину не удалось — первое место занял Цареградцев, сумевший добиться важного для себя успеха.

RDS GP-2022. Личный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 799 баллов.

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 707 баллов.

Роман Тиводар («Форвард Авто») — 675 баллов.



RDS GP-2022. Командный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

«Форвард Авто» — 1436 баллов.

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 1334 балла.

«FailCrew Дарксайд» — 984 балла.

И дело даже не в том, что для Царя это первый выигранный в этом году этап. Наконец-то лидер «FailCrew Дарксайд» покорил домашнюю трассу «Красное кольцо» и прервал длительную серию без побед: последний раз Аркадий Цареградцев стоял на высшей ступени пьедестала в мае 2021 года, на старте прошлого сезона на Moscow Raceway! Очевидно, что этот успех снимет с пилота лишний прессинг, а значит — в выигрыше останутся болельщики, которые получат возможность видеть ещё более яркий и агрессивный пилотаж.

Тем более что следующий этап к этому располагает. Пятый уикенд Гран-при Российской Дрифт Серии примет Санкт-Петербург — трасса «Игора Драйв» благоволит скоростным экспериментам, поэтому, помимо привычных уже победителей квалификации и парных заездов, мы узнаем ещё и имя пилота, который покажет максимальную скорость постановки в занос. Опыт с «Фуридаши-битвой» признали удачным все — пилоты, болельщики и организаторы — а потому эксперименты с необычными форматами сражений продолжатся и впредь.